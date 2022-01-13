法國終止「性傾向歧視」同性戀捐血將不再需禁慾期，台灣曾嘗試鬆綁但未成功

（中央社）法國同性平權再次取得重大進展。衛生部11日簽署新法令，宣布自3月中起，同性戀族群的捐血標準將與異性戀相同，不再需要4個月的禁慾期，終結以性傾向作為捐血標準的歧視。

在長時間抗爭與呼籲下，法國同性戀人權終於取得重大進展。法國衛生部長維宏（Olivier Véran）11日宣布，自3月中旬開始，同性戀捐血將不再設限。換言之，為終結歧視，政府不再將「性取向」作為捐血的規範項目。

Dès le 16 mars, tous les français, quelles que soient leurs orientations sexuelles, pourront donner leur sang !

Nous mettons fin à une inégalité qui n’était plus justifiée. #DonDeSang🩸 pic.twitter.com/wjnd1ylqt1 — Olivier Véran (@olivierveran) January 11, 2022

法國基於生物倫理法的延伸以及衛生部長的強力推動，11日簽署的法令將使得捐血標準一體適用於所有捐贈者，無論是同性戀或異性戀。

衛生部公衛署長沙羅孟（Jerome Salomon）在記者會中指出，自3月中旬起，捐血前的提問中，將不再有任何涉及性傾向的問題。維宏則在推特上寫道：「我們要終結已不再合理的不平等。」

「捐血平權」對法國LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別者）協會而言，是一場持續多年的漫長戰爭。1983年，正值愛滋流行病爆發，法國因此禁止有過性行為的男同志捐血。直到2016年，男同志才再次能成為捐血者，但條件是捐血前12個月之內不得有過性行為。4年後，禁慾期間縮短為4個月。

這樣的差別待遇，是由於當時醫學認為男同志感染愛滋病風險過高。但過去幾十年來，該數字已大幅下降，而經輸血感染愛滋病的風險也是大幅降低。法國政府指出，1990年，31萬捐血者中，會有一位愛滋病陽性患者逃過檢測。如今，這個概率少了40倍。

LGBT組織「Inter-LGBT」發言人卡提蓬-巴榭（Matthieu Gatipon-Bachette）向《巴黎人報》（Le Parisien）表示，這個決定他們已經等待多年。「強加4個月禁慾在希望捐血的同性戀人士身上不僅完全荒謬，更是一種歧視。」他說，「是該有衛生安全框架要遵守，但不應該基於捐血者的性傾向。」

衛生部同時也宣布新的捐血選擇標準，服用暴露愛滋病毒前預防性投藥（PrEP）、暴露愛滋病毒後預防性投藥（PEP）的人必須等待4個月才能捐血。

新的捐血標準將設計一系列問題，以偵測捐血者是否有過高風險的性行為，例如是否有多名伴侶、服藥等，但性傾向將不會被提及。

法國受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情衝擊，血液庫存亮紅燈。法國國家血液中心（EFS）11日表示，目前只有7萬7000袋血，但一般需要10萬袋較為保險。

英、美、西班牙等國逐步放寬，台灣曾嘗試鬆綁但未成功

在法國之前，許多國家如西班牙、義大利、以色列與英國都已與時俱進，放寬捐血條件。

根據台灣現行《捐血者健康標準》，曾有男男性行為者屬於「永不得捐血」對象。

台灣衛福部曾於2018年1月宣布擬鬆綁男男間性行為者的捐血禁令，放寬為「5年內有男男間性行為者暫緩捐血」。然而公告一出後收到許多反對意見，食藥署和疾管署後續決議維持現狀。

延伸閱讀

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺