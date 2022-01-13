法國終止「性傾向歧視」同性戀捐血將不再需禁慾期，台灣曾嘗試鬆綁但未成功
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這樣的差別待遇是由於當時醫學認為男同志感染愛滋病風險過高。但過去幾十年來，該數字已大幅下降，而經輸血感染愛滋病的風險也是大幅降低。法國政府指出，1990年，31萬捐血者中，會有一位愛滋病陽性患者逃過檢測。如今，這個概率少了40倍。
（中央社）法國同性平權再次取得重大進展。衛生部11日簽署新法令，宣布自3月中起，同性戀族群的捐血標準將與異性戀相同，不再需要4個月的禁慾期，終結以性傾向作為捐血標準的歧視。
在長時間抗爭與呼籲下，法國同性戀人權終於取得重大進展。法國衛生部長維宏（Olivier Véran）11日宣布，自3月中旬開始，同性戀捐血將不再設限。換言之，為終結歧視，政府不再將「性取向」作為捐血的規範項目。
法國基於生物倫理法的延伸以及衛生部長的強力推動，11日簽署的法令將使得捐血標準一體適用於所有捐贈者，無論是同性戀或異性戀。
衛生部公衛署長沙羅孟（Jerome Salomon）在記者會中指出，自3月中旬起，捐血前的提問中，將不再有任何涉及性傾向的問題。維宏則在推特上寫道：「我們要終結已不再合理的不平等。」
「捐血平權」對法國LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別者）協會而言，是一場持續多年的漫長戰爭。1983年，正值愛滋流行病爆發，法國因此禁止有過性行為的男同志捐血。直到2016年，男同志才再次能成為捐血者，但條件是捐血前12個月之內不得有過性行為。4年後，禁慾期間縮短為4個月。
這樣的差別待遇，是由於當時醫學認為男同志感染愛滋病風險過高。但過去幾十年來，該數字已大幅下降，而經輸血感染愛滋病的風險也是大幅降低。法國政府指出，1990年，31萬捐血者中，會有一位愛滋病陽性患者逃過檢測。如今，這個概率少了40倍。
LGBT組織「Inter-LGBT」發言人卡提蓬-巴榭（Matthieu Gatipon-Bachette）向《巴黎人報》（Le Parisien）表示，這個決定他們已經等待多年。「強加4個月禁慾在希望捐血的同性戀人士身上不僅完全荒謬，更是一種歧視。」他說，「是該有衛生安全框架要遵守，但不應該基於捐血者的性傾向。」
衛生部同時也宣布新的捐血選擇標準，服用暴露愛滋病毒前預防性投藥（PrEP）、暴露愛滋病毒後預防性投藥（PEP）的人必須等待4個月才能捐血。
新的捐血標準將設計一系列問題，以偵測捐血者是否有過高風險的性行為，例如是否有多名伴侶、服藥等，但性傾向將不會被提及。
法國受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情衝擊，血液庫存亮紅燈。法國國家血液中心（EFS）11日表示，目前只有7萬7000袋血，但一般需要10萬袋較為保險。
英、美、西班牙等國逐步放寬，台灣曾嘗試鬆綁但未成功
在法國之前，許多國家如西班牙、義大利、以色列與英國都已與時俱進，放寬捐血條件。
美國媒體《The Hill》報導，美國LGBT運動人士也長期向政策制定者喊話，取消類似的捐血禁令。
美國食品暨藥物管理局（FDA）在2015年將男男間性行為者終生不得捐血的禁令，改為一年間沒有性行為者可以捐血。
一部分的女性捐血者也受到同樣的禁慾期間影響，取決於他們的男性伴侶是否有其他的男性性對象。
2020年時，此一禁慾期間縮短為3個月，原因為血庫存量受到COVID-19疫情的影響。
LGBT倡議團體人權戰線（Human Rights Campaign）表示，FDA現行的政策仍舊不公平，因為它並沒有讓風險相同的人有相同的待遇
根據台灣現行《捐血者健康標準》，曾有男男性行為者屬於「永不得捐血」對象。
台灣衛福部曾於2018年1月宣布擬鬆綁男男間性行為者的捐血禁令，放寬為「5年內有男男間性行為者暫緩捐血」。然而公告一出後收到許多反對意見，食藥署和疾管署後續決議維持現狀。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺