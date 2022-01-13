奧斯卡最強風向球：美國演員工會獎電影類入圍名單，《犬山記》、《Gucci：豪門謀殺案》成大贏家

奧斯卡極為重要的風向指標「美國演員工會獎」（Screen Actors Guild Awards，SAG Awards） 在今（13）日公布第28屆入圍名單。

綜覽此屆電影類別入圍名單，由珍康萍（Jane Campion）執導的《犬山記》和雷利史考特執導的《Gucci：豪門謀殺案》各入圍三項大獎，成為提名階段的領跑者。不過，《犬山記》則未入圍象徵演員工會首獎的「最佳整體演出獎」，反倒是由Apple TV+的《樂動心旋律》殺出重圍，擠入五強名單，最終由《Belfast》、《王者理查》、《樂動心旋律》、《千萬別抬頭》和《Gucci：豪門謀殺案》五部電影爭奪最佳整體演出獎。

為什麼稱美國演員工會獎是奧斯卡重要的風向指標，要先了解美國演員工會的組成。

關鍵評論網的〈原來奧斯卡那麼好預測（下）：要猜小金人得主？看專業的工會獎下注最準〉文章中指出，演員工會獎是由「演員工會暨美國電視和廣播藝人聯合會」（SAG-AFTRA）主辦，工會成員約16萬人，擴及演員、歌手、配音員等領域。演員工會獎每年隨機從整體16萬會員中，各選取2100位任命為當屆具投票資格的評審。

因此，可以理解美國演員工會獎的組成皆是相關專業影視人員，而奧斯卡也是由這群所謂的「業界人士」投票選出（奧斯卡會員數突破9000人，除了演員之外還有其餘的影人，例如導演、製片），媒體、影評多數被排除在外。

因此，演員工會獎的這些評審，也有部分人選擁有奧斯卡的投票資格，這群人在演員工會將票投出去，在奧斯卡評比時，也有機會投給同樣的候選人，所以美國演員工會獎的得主之於奧斯卡，有相當程度的參考價值。

從過往20幾年的歷史數據來看，除了《水底情深》 、《幸福綠皮書》、《游牧人生》，其餘奧斯卡最佳影片的得主，都曾經入圍過「最佳整體演出」；換句話說，只要入圍美國演員工會的整體演出，基本上就是拿到奧斯卡最佳影片的入場券；過往沒入圍演員工會的最佳整體演出的片子，基本上不可能拿下奧斯卡最佳影片。

此外，以男女主角為例，在演員工會獎拿下帝后的演員，最終全數入圍奧斯卡，且多數都如願在奧斯卡笑到最後。

綜覽過往近10年左右的大數據，在美國演員工會拿獎卻沒獲得奧斯卡男女主角的演員，分別僅有2009年的梅莉史翠普 （Meryl Streep）、2012年的薇拉戴維絲（Viola Davis）、2019年的葛倫克蘿絲 （Glenn Close） 、2017年的丹佐華盛頓（Denzel Washington）和2021年的查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）、薇拉戴維絲（Viola Davis）。

因此奧斯卡的風向球，看各大工會獎會有相當準確度，除了演員工會之外，還有導演工會、製片人工會等等。

Photo Credit: AP / TPG Images 《寄生上流》也曾拿下整體演出獎。

說回本屆美國演員工會獎，今年入圍名單揭曉後，使得北美獎季的戰況、奧斯卡的聲量更顯膠著，目前並未出現一部電影，或單一演員佔據明顯優勢。

《犬山記》和史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）執導《西城故事》都掉出最佳整體演出獎的入圍，至於《西城故事》僅有亞莉安娜狄波斯（Ariana Debose）入圍女配角，其餘演員隻字未提，可能會成為未來奧斯卡提名階段的警訊。而值得一提的是，史蒂芬史匹柏執導經典作品無數，但史蒂芬史匹柏生涯僅有《搶救雷恩大兵》以及《林肯》入圍了美國演員工會獎的最佳整體演出獎，且最終都沒有獲獎。

而女主角的遺珠則有克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）飾演黛妃的《史賓賽》，這也使得克莉絲汀史都華問鼎奧斯卡影后之路蒙上陰影，從過去27年的歷史軌跡來看，奧斯卡最佳男女主角得主都有入圍美國演員工會獎，換句話說，沒有入圍美國演員工會獎，最後在奧斯卡稱帝封后的演員，是零。

在克莉絲汀史都華確定出局的狀況下，目前領跑者應該是《成為里卡多之路》的妮可基嫚（Nicole Kidman），而雖然妮可基嫚已然是這世代最具標誌性的女演員之一，且曾憑藉《時時刻刻》獲得奧斯卡影后，但其生涯尚未贏得演員工會獎，這也可能使得投票會員將這次備受好評迴響的妮可基嫚捧上后座。至於女神卡卡則是繼《一個巨星的誕生》後，再度入圍演員工會獎，女神卡卡也是這次獎季的強勢競爭者。

值得一提的是，本屆女主角入圍者全是熟面孔，亦即全是曾經入圍過、或得過演員工會獎的女演員，這是2013年後首見。除了妮可基嫚、女神卡卡之外，還有潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）、奧莉薇亞柯爾曼（Olivia Colman）和珍妮佛哈德森（Jennifer Hudson），且奧莉薇亞柯爾曼連續兩年入圍演員工會獎，去年她憑藉《父親》角逐女配角項目。

男主角部分，西班牙演員哈維爾巴登（Javier Bardem）繼《險路勿近》、《007：空降危機》後再度入圍演員工會獎，這次是以《成為里卡多之路》角逐影帝，此外入圍者還有班尼迪克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）、安德魯加菲爾德（Andrew Garfield）、威爾史密斯（Will Smith）和丹佐華盛頓（Denzel Washington）。