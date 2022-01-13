本土+14，疫調發現確診居服員在聯邦銀行「多次拉下口罩講電話」

中央流行疫情指揮中心今（13）日公布國內新增65例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為14例本土個案及51例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為3例男性、11例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為17例男性、28例女性、6例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國（28例）、越南（3例）、法國、澳大利亞、菲律賓及英國（各2例）、阿拉伯聯合大公國、哥斯大黎加、瓜地馬拉、印尼、德國、孟加拉、丹麥、印度及義大利（各1例）移入；另3例調查中。入境日介於去（2021）年12月29日至今（2022）年1月12日。

指揮中心表示，今日新增1例死亡個案（案16906），為50多歲本國籍男性，具慢性病史；去年12月於越南確診，當月17日由國際緊急醫療專機從越南接運返國住院隔離治療，今年1月9日死亡。

指揮官陳時中表示，今天新增的本土個案14例中，包含10位聯邦銀行行員，加上1位家屬、1位聯合醫院仁愛院區護理師以及居隔期間驗出的2例個案。

而新增的境外移入個案中，有24例是由落地採檢時驗出，27例則是居家檢疫期間驗出。

聯邦銀行群聚增加11例，指揮中心祭防治措施

針對12日公布的銀行員個案（案17630、17672、17673），是與案17472居服員相關。

陳時中表示，透過銀行內部監視器發現，案17472居服員在銀行處理業務時，曾為講電話多次拉下口罩，可能因此造成銀行職員案17630染疫。今日又公布其他行員染疫10例、家人染疫1例，不管是在銀行中1、2、3樓都有行員確診。陳時中表示，1月7日聯邦銀行有辦尾牙，不過當時銀行尾牙有與其他客人區隔，而不管員工或同時用餐的客人也有進行疫調。

Photo credit: 指揮中心

陳時中表示案17630相關的銀行染疫案件，由於涉及人員多、足跡多，是「重中之重」，所以針對案17630，已經派員會同衛生局至該案工作的銀行進行職場風險調查。目前17位職員檢驗陰性，59位個案家人檢驗陰性，都送集中檢疫所隔離。檢驗陰性職員的家人也預防性居家隔離5天，更將6所學校預防性停課。

另外也針對開戶、洽公以及實聯制名單，主動聯繫並發送簡訊，召回採檢。

聯合醫院仁愛院區案17701：39檢體中36位陰性

針對聯合醫院仁愛院區染疫的護理師（案17701），指揮中心指出，該名護理師過去已經接種2劑疫苗，在施打完追加劑後隔天前往醫院篩檢站篩檢，驗出陽性，Ct值為16。目前已經做了緊急應變處理，25位同仁全部匡列採檢隔離，都沒有驗出任何陽性個案。另外案17701的友人、室友也匡列採檢，一部分檢驗中，一部分已有陰性結果。

除此之外，針對案17701曾前往的便利商店以及篩檢站，員工與採檢站員工都有進行篩檢。目前為止39個檢體中有3位待採，其他36位為陰性，目前總計匡列45人居家隔離。目前已經將病人移往其他病房，並在淨空病房後進行清消。

聯合醫院中興院區2護理師感染Omicron，判定照顧病患時感染

指揮中心指出，針對聯合醫院中興院區的護理師染疫案，目前染疫的護理師有案17570、17571以及17572。

指揮中心表示，案17570與17571基因定序結果相同。而17570曾經照顧過5位確診病人，都是Omicron變異株，其中一位與案17570基因定序相同，因而推測是案17570照顧病人時傳染，再傳給同事。另外案17572基因定序還在進行中，判定可能也是Omicron變異株。

目前案17570的密切接觸者採檢完成，除了案17571以及案17572之外，沒有新增其他個案。

除此之外，案17230桃園機場群聚事件，都沒有新增案例，根據定序出來的結果，幾乎除了計程車司機之外，不管是機場保全、歌友會、清潔人員，Omicron序列都相符。今天開始第二輪以及第三輪PCR，今天會檢驗1000多人，明天將檢驗6000人。

早上又新增境外移入14例

指揮中心表示，除了今日公布落地採檢驗出的24例境外移入，今天早上也新增14例，沒有包含在今日公布的24例當中。

今天早上4班航班入境，總共180人，陽性14例，確診比例有 7.7％。

另外昨天則進來8航班，共430人，驗出陽姓24例，確診比例有5.58％。

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核稿編輯：羅元祺