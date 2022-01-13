立院初審酒駕修正草案，公布累犯姓名照片、同行者連坐處分加重最高罰鍰1.5萬元

（中央社）酒駕事件頻傳，立法院交通委員會初審通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正草案，明定公路主管機關得公布10年內第2次酒駕累犯者姓名、照片及違法事實，並加重同行者連坐處分最高至新台幣1.5萬元罰鍰。

現行汽車酒駕者可處3萬以上、12萬以下罰鍰，機車酒駕者處1.5萬以上、9萬以下罰鍰，並當場移置保管汽車及吊扣駕照，並明定酒駕累犯加重罰則、同行者罰則規定。

有鑒於酒駕事件頻傳，社會高度關注酒駕修法，朝野立委近日爭相提案加重刑責與罰則；立法院交通委員會今天排審《道路交通管理處罰條例》部分條文修正草案。

對於部分條文修正草案，立委怎麼說？

國民黨立委林德福在提案說明指出，許多社會案件違法者害怕被肉搜，他參考《動物保護法》、《勞動基準法》，提出道交處罰條例版本，新增酒駕累犯的影響名譽處分，公布酒駕累犯者姓名及照片，讓酒駕者沒辦法躲在安全帽，盼藉此嚇阻酒駕累犯者。

國民黨立委楊瓊瓔在提案說明指出，近年酒駕處分規定不論《刑法》或《道交處罰條例》均已提高罰則且加重處罰，卻無法有效制止酒駕惡習，因此她提案修法，新增強制沒入車輛及從事社會勞動7天等行政罰手段。

由於朝野立委爭相提出許多版本，立法院交通委員會最後初審通過交通部綜合建議條文。

初審通過條文，內容有什麼？

初審通過條文明定，若汽機車駕駛人10年內第2次酒駕，除了現行已有的加重罰鍰、吊銷駕駛執照，新增公路主管機關得公布酒駕累犯姓名、照片及違法事實。

現行條文已明定18歲以上酒駕同行者連坐處分，但僅處600至3000元罰鍰；初審通過條文則增加至6000元以上、1.5萬元以下罰鍰。

現行條文明定，拒絕酒測者，可處18萬元罰鍰並吊銷駕照、當場移置保管汽機車，若肇事致人重傷或死亡，吊銷駕照且不得再考領。初審通過條文則將毒品檢定納入規範，避免毒駕者造成事故。

初審通過條文明定，酒駕和毒駕者應吊扣汽車牌照2年，若因肇事致人重傷或死亡，則依行政罰法沒入車輛。

為防止酒駕者改開租賃車，藉此規避沒入車輛規定，初審通過條文明定，租賃車業者已告知處罰規定義務，若駕駛仍違規酒駕，則依照酒駕規定處罰加罰二分之一。

現行條文雖明定酒駕者重新考領執照後應加裝酒精鎖（車輛點火自動鎖定裝置），否則處6000到1.2萬元罰鍰，但實務落實有困難。

初審通過條文則明定，酒駕者重新考領駕照，應申請登記配備有酒精鎖汽車後，始發給駕照；若不依規定駕駛具有酒精鎖車輛，則處6萬以上12萬元以下罰鍰。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：羅元祺