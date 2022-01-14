國民黨難以自拔的骨牌效應，將為韓國瑜創造復出的條件

隨著林靜儀以近8000票的票數擊敗顏寬恒，再加上罷免林昶佐沒有通過門檻，國民黨這一系列的仇恨政治動員終於劃上句點，雖說選舉勝敗是民主國家的常態，但從黨中央、戰鬥藍與支持者的態度觀察，國民黨真正的災難現在才要開始。

朱立倫領導能力備受質疑，黨中央的運轉呈現出失靈狀態

客觀來說，四項公投與罷免陳柏惟有很大部分被江啟臣用來當作連任主席的政治操作，也是江無力駕馭黨籍立委與向深藍群眾示好的廉價手段。

朱立倫在政界打滾多年，豈不知這種受制於人的悲哀，再加上他擅於政治精算，最好的策略就是在接任主席後設定停損點，在自己的主場開啟新議題並掌握政治節奏，如此才能擺脫戰鬥藍與韓粉的情緒勒索，擁有主體性與政治高度。

不幸的是，一場主席所出現的「張亞中效應」把朱立倫的理性選擇摧毀殆盡，本來以為可以碾壓江啟臣輕騎過關，在高票數的基礎上贏回黨中央的威望。然而張亞中挾持的深藍韓粉非理性力量，再度震撼了號稱本土務實的正常倫，為了維繫搖搖欲墜的大位，只好再把仇恨罷免與公投議題一肩扛起，畢竟這是擁抱深藍群眾的捷徑，但也是最難抗拒的魔戒。

公投結果出來後，朱立倫已看到骨牌效應悄悄發酵

面對民進黨所有黨公職人員努力進行「四個不同意」的對話，政務官、學者與公民團體在說明會拿出專業捍衛自己的政策主張，國民黨卻把政策的詮釋權交給戰鬥藍、羅智強與黃士修等人，在推動公投的策略上內部又多有意見。

而公投結果出來後，趙少康等人又急著找戰犯，在內部離心離德矛盾不斷下，中二選區的氛圍已發生變化。

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更慘的是，顏寬恒宣布參選以來家族財產爭議連環爆，候選人不願意面對，黨中央輔選系統愛莫能助，戰鬥藍也只能在自家媒體上演「視而不見，圍魏救趙」的劇情。

在喪失整個議題話語權的狀況下，不僅輸掉了補選，也讓全台灣民眾第一次看理解，國民黨地方派系是如何生財有道甚至作威作福，台中市政府又是如何行政怠惰或官官相衛。

國民黨或許還沒發現真正的危機正在醞釀中，因爲這次選舉所遺留下來的線索，正好成為下一場戰役的教戰守則，使得盧秀燕與其他同質性高的地方派系勢必面臨同樣的高標準檢證。

中二補選後，對盧秀燕的檢驗仍不會結束

台中是有山海屯三大地理環境所組成，這也反映在盧秀燕與紅黑兩派在地緣政治的互通，從其上任後三位副市長分別由胡志強、黑派、紅派分別推薦看出端倪，這符合在地政治生態也體現了權力平衡。

對於這位自詡是「媽媽市長」的政壇老手來說，維繫自己的權力，就是必須記取胡志強忽略經營原台中縣派系的教訓，同時必須在紅黑兩派之間進行槓桿操作，特別是黑派在去年立委選舉大舉潰敗後，更需要將權力籌碼移向海線以牽制紅派的兩席立委，「顏市長盧秘書」的渾名也因此被提出。

拜這次選舉之故，在多位民進黨立委、在地議員民眾、前林佳龍市府團隊的監督下，使得顏家取得公保地、竊佔國有地、非法使用河川保護地興建招待所與豪宅引發輿論撻伐，在選前一星期所爆發的台中捷運藍線車站規劃爭議，才讓更多人思考台中市府公權力儼然成為地方派系發大財的橡皮圖章。

直白說，對於盧秀燕角色的質疑並未隨選舉落幕，近期引爆的疑似賣社會勞工住宅圖利建商的大火開始蔓延，直接衝擊盧的連任之路。

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另一組骨牌效應則是國民黨其他執政縣市其地方派系的政商關係。

有了這次的經驗，這些縣市的挑戰者必然複製同樣模式檢驗這群人的關係網路、從政過程與家族事業房產，這對苗栗、南投、彰化、雲林等地方政治勢力將帶來解構與重組效應，輿論氛圍對於「派系恩庇扈從」體制必然產生極強烈的批判立場。

在此背景下，朱立倫既無力解決自己日益跛腳的問題，盧秀燕與地方派系必然處在被動挨打的局面，這已經不是國民黨一廂情願宣稱「國家機器打壓」就能應付的局面。

在這個無能為力卻又難以掙脫的陷阱中，藍營群眾只能無奈地尋找救世主，自然為韓國瑜重出江湖創造條件，然後歷史的悲劇規律也會再來一次。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航