立法院將審「私校退場條例」，學校停辦後校產該充公、還是財產歸私？

立法院近期審議私校退場條例，將在臨時會中由院長召開朝野協商並三讀，不過傳出院會協商擬修正私校退場後可將校產捐贈私校興學基金會，引發全教總、高教工會等教團反彈，痛批此舉大開「校產歸私」之後門，使校產公共化淪為空話。

高教工會和全教總昨（12）日發表聯合聲明，指出教育部預計將私校退場條例第21條，有關私校退場剩餘校產歸屬對象，除中央或地方政府、私校退場基金、公立學校外，追加「私人興學基金會」為歸屬對象。

兩大工會指出，私校退場應直接交還予政府重新規劃，若容許私校捐助給「私人興學基金會」或其他財團法人，私校財產將無法「歸公」由政府重新規畫使用，只能由基金會再轉手給特定「私立學校」。且退場學校土地建物具地域限制，轉贈私立學校只能限定「特定對象」，極可能淪為私校校董預先勾結交換利益。

此外，私校剩餘財產多數為土地或建物等「不動產」，需要維護與管理才能妥善再利用，性質截然不同過去私人興學基金會管理的「捐款經費」，可靠分配經費即完成任務。

工會也指出，去（2021）年9月停辦的私立台灣觀光學院，日前決定將位於花蓮的7棟建築、13.8公頃校地全部捐給國立空中大學重新規劃使用，創下私校退場捐校產給國家的首例。工會稱，其過程就是台灣觀光學院董事會，委由中央政府評選合適之公部門團隊繼續使用校產，回應社會需求。假若台灣觀光學院退場是歸屬給私人興學基金會，其最後使用就僅可能是花蓮特定少數私校，而非國立空中大學等公部門團隊。

Photo Credit: 中央社 位在花蓮縣壽豐鄉的台灣觀光學院。

紀錄片導演李蕙仁也於臉書上痛批，私校與基金會一樣，都是捐資、具有公益性質，當年創辦學校時，政府允用低廉的價格取得校地、校產，連賦稅等都有優惠。現在因為少子化，立法院正在協商退場條例，許多私校董事們，竟然紛紛遊說立委，希望讓退場後的校產可以不要「歸公」，想放到自己的口袋？

李蕙仁也舉近日傳出欺騙、剝削烏干達學生的中州大學為例，指該校多年來拿了政府許多補助，卻不好好辦學，假如某天董事會決定要退場了，「校產變賣後的錢，大家還可以分一分，這樣合理嗎？」

私校工會：「校產歸私」是扭曲事實的說法

不過，全國私校工會則持不同意見。私校工會表示，「私校興學基金」就是支持私校辦學，若退場校產能回歸挹注私校辦學，比捐給地方政府、退場基金和公校更具積極意義。

私校工會提到，私校興學基金會是公益法人，董監事由政府及私校代表組成，對該基金的捐贈受法律規範用於私校發展，未曾聽聞有基金被私人侵占，教團將退場校產捐給私校興學基金解讀為「校產歸私」是扭曲事實的說法。

私校工會稱，美國頂尖大學大都是私校，韓國前十名大學有九所是私校，而台灣私校卻普遍被認為是「次等學校」。私校工會認為，台灣私校辦學受制度及法令過度限制，致無法健康良性發展，將退場私校校產捐贈私校興學基金，一方面可展現政府重視私校教育，而不是放任私校自生自滅，或透過少子化消滅私校，另一方面可對私校教育有實質幫助。如此台灣私校才有可能成為一流學校，為國家培育一流人才。

私校工會表示，他們一貫主張私校應「汰劣扶優」，呼籲立法院應儘速三讀通過私校退場條例，淘汰劣質私校並集中教育資源扶助有心辦學的優質私校，讓私校有機會跟公校競爭並發展為一流學校，才是國家之福。

私校退場機制未明，民團憂惡意退場、掏空校產成常態

少子化衝擊，近年已有多所私立大專校院陸續停辦，教育部預測，未來10年內學生人數減少近4成，2028年大專院校新生人數僅16.2萬人，將有更多學校恐會倒閉。不過現行《私立學校法》對於私校轉型、退場規範不明確，私校整併、掏空事件頻傳。

自2014年至今，一共有包括高鳳數位內容學院、永達技術學院、高美醫護管理專科學校、亞太創意技術學院、南榮科技大學、稻江科技暨管理學院、和春技術學院等7所大專院校停招。

高教工會就指出，私校停辦後，學生無法原校畢業、強迫轉學失學變常態；教職員大量失業、缺乏安置還被欠薪；退場後也有董事藉機竊據校產、惡性退場。

《報導者》報導，全教總分析，《私校法》對於轉型與退場幾乎毫無管制，目前私校已經出現3種不同的樣態：「董事會轉移、校地活化、掏空校產」，前者包括私下交易轉移董事席次，進行合併或轉賣；校地活化則是改辦其他學制，例如中小學；最後則是很多高中職遭遇到的問題——董事會直接掏空校產，通常都會躍上新聞版面。

《自由時報》則指出，最有名的案例，是曾被媒體大幅報導、位於苗栗縣頭份市的「亞太創意技術學院」，前身是親民工專，全盛時期擁有1.2萬名學生，最有名的校友為藝人蕭敬騰。該校2016年由怡盛集團入主後，聲稱要投資4.5億元改善教學環境，但新的董事會被控任意廢系、併班，外界質疑故意要將學校辦倒，藉此將價值逾10億元的校產轉為長照機構，牟取暴利。

亞太雖否認指控，強調對校產土地毫無覬覦之心。不過，亞太已於2018年停招、2019年6月停辦，占地近13公頃的校區成了「空城」。

高教工會指出，不只亞太，包括永達學院2014年停辦後，遭董事惡意違法挪用校產，迄今仍未回歸公共使用；南榮科大因校長黃聰亮涉及嚴重違法，前年遭命令停辦；稻江學院為圖改制，不惜惡意清空師生，引發抗爭。

立院再審私校退場機制，有哪些爭議條文？