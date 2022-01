多國外交抵制、疫情多點開花、中共網路監控，北京冬奧還能順利舉辦嗎？

文:張瑞邦(Tucker Chang)

北京將於今(2022)年2月4日主辦第24屆冬季奧林匹克運動會,然而全球諸多民主國家行「外交抵制」冬奧的聲浪卻從未停歇,先是立陶宛於去(2021)年12月2日表示,總統瑙塞達(Gitanas Nauseda)和國內部長級以上的官員,皆不會出席北京冬奧。

美國隨即也在同月6日宣布「外交抵制」冬奧及帕運,白宮發言人莎琪(Jen Psaki)解釋,這一做法是回應中國持續迫害新疆維吾爾族等侵犯人權之行徑,但美國運動員將不受影響,可繼續參與賽事。

美國《有線電視新聞網》(CNN)報導,針對美國的外交抵制,中國外交部發言人趙立堅則回應:「美方基於意識形態偏見,基於謊言、謠言試圖干擾北京冬奧會,這只會讓人看清美方的險惡用心,並使美方更加喪失道德及信譽,美方應了解此舉所帶來的嚴重後果。」

而在美國宣布抵制後,「五眼聯盟」(Five Eyes)其他成員如英國、加拿大、澳洲、紐西蘭也紛表跟進。加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)對此便直言,2022年將不會委派任何外交團參加北京冬奧和冬季帕運會,杜魯道更強調:「我們對中國一再迫害人權的行徑極為關切,因此加拿大將追隨盟友的腳步,對北京冬奧進行外交抵制!」

截至1月13日,德國、日本、比利時、奧地利也都陸續宣布,將不派政府官員赴北京出席冬奧。而土耳其前總理達夫托葛魯(Ahmet Davutoglu)則於1月12日,呼籲現任土耳其總統艾爾多安(RecepTayyip Erdogan)應於外交上抵制不符合奧運精神的中國政府,其亦大罵現在的土國政府,為了經濟利益跟中國達成協議,因此不敢做出外交抵制決定。

「我呼籲在安卡拉那些選擇遮住耳朵、沒有情感的人,請試著聆聽我們的建議,就算只聽這一次。請你們邁開步伐採取行動,保護我們所有維吾爾兄弟的權益。」達夫托葛魯如此說道。

根據《英國廣播公司》(BBC)報導,由香港、台灣、西藏、維吾爾族及南部蒙古所組成的維權組織「#NoBeijing2022」倡議,對民主國家所進行的外交抵制北京冬奧表示認同,但仍有許多倡議者認為各國抵制的力度應再增強,且運動員本身、企業贊助廠商以及大型體育轉播單位也需共同採取抵制行動,才能有效的向中國施予壓力,而非僅流於形式。

此外,部分民主國家的領導人和維權團體也同樣關切新疆遭中方強迫勞動情勢,國際奧林匹克委員會(IOC)便因未能保證,北京冬奧不會使用強迫維族人勞動生產的棉花等奧運商品而遭到抨擊,被認為是與中國政府沆瀣一氣,且國際奧委會在面對香港民主抗議遭中方鎮壓、種族滅絕新疆維吾爾人及強迫勞動等議題上,卻持續表示「奧運與政治無關」。

《紐約時報》過往的報導指出,奧委會明知國際對於強迫勞動的關注,卻仍以「兩方對於溝通範圍、對話保密性未能取得共識」為理由,於幾週前取消與維權團體「結束維吾爾地區強迫勞動聯盟」(The Coalition to End Forced Labour in the Uyghur Region)的會面。

人權觀察組織全球倡導總監胡丹(Minky Worden)對此便表示,國際奧會曾於2014年督促俄羅斯政府查明索契冬奧場館建築工人遭推欠薪資一事,也曾向日本政府關切東京奧運建築勞工的勞動條件。然而,現在人權問題發生在中國,國際奧委會卻對中國採取「不同的作法」。

隨著2022年北京冬奧會即將到來,除了上述民主國家的外交抵制仍在進行外,仍有諸多問題懸而未決,尤其在資訊安全、禁藥使用以及COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)疫情的影響亦是北京方面亟需應對的課題。

4.5億次駭客攻擊的前車之鑑

網路攻擊在近代奧運會中屢見不鮮,2018年於韓國舉行的平昌冬奧,其官網就曾遭到駭客入侵;根據《日本時報》報導指出,2021年的東京奧運賽事期間,阻擋了超過4億5000萬次的駭客攻擊,網路科技公司NTT指出,除了惡意竄改奧運會官網、傳送惡意軟體、網路釣魚,以及對用戶進行電子郵件詐騙、誘導進入不實網站等詐騙資訊外,也有駭客企圖攻破網路關鍵防護建設以及欲取得系統掌控權,所幸最後官方都成功化解駭客入侵危機。

展望北京冬奧,資安新聞網站Dark Reading預測,由於COVID-19疫情影響,外國遊客無法入境中國觀賽,因此遠端賽事直播、轉播等需依靠網路的數位模式將扮演更重要的角色,粗估至少將有5億的資安風險事件出現。

以色列網路安全商Radware網路威脅情報研究主任丹尼爾・史密斯(Daniel Smith)則提醒,冬奧官方需特別留意會影響目標伺服器、網路流量的阻斷服務(DDoS)駭客攻擊,就算是規模較小的DDoS攻擊,累積起來的影響都有可能癱瘓整個網路直播系統。

然而比起駭客攻擊,部分國家反而更擔心中國政府的監控,澳洲《西澳洲報》(The West Australian)便轉述了《荷蘭人民報》(de Volkskrant)的報導,其稱為確保網路安全,避免中國對選手進行個人的監控行為,荷蘭奧林匹克委員會(NOCNSF)建議,參加北京冬季奧運會的荷蘭代表隊選手及隨隊職員,應避免攜帶自身的手機、筆記型電腦等3C產品前往中國,團隊則會另外配給全新的通訊設備給每個人。