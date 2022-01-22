考入日本東京美術學校以前，陳澄波是個業餘水彩畫家，愛用的顏料卻是最高檔的英國貨

文：劉錡豫

談到陳澄波（1895-1947），一般人會想到的是他在228事件時悲劇性的生命終點。熟知台灣美術史的人，則會熟悉於他油畫家的身分。然而，直到陳澄波於1924年考入日本東京美術學校，並開始學習油畫之前，他主要的創作媒材還是以水彩為主。

換言之，1924年以前，陳澄波的身分是一位業餘水彩畫家。而從現存陳澄波早期的水彩作品來看，風格上明顯受到其國語學校老師石川欽一郎（1871-1945）的影響。

Photo credit: 陳澄波，《紫色山景》，約1916，水彩．紙，私人收藏

1920年代以前，沒有多少台灣人願意從事西洋畫的創作。如果要學習西洋畫，也會面臨要如何購買顏料、畫筆等用具的問題。倘若沒有認識的圖畫老師代為取得，便只能向日本的美術社訂購。當陳澄波的老師石川欽一郎於1917年離開台灣後，在公學校擔任圖畫老師的陳澄波，便面臨這樣的問題。

在陳澄波龐大的遺物中，有數封與東京神保町的百年老店「文房堂」有關的書信，主要是1921年他向文房堂郵購水彩顏料的訂單及匯款單。通過這些書信與相關史料，我們得以具體而微地掌握當時畫材的流通網絡，以及陳澄波個人的品牌偏好。

有趣的是，一百年前陳澄波所使用的畫具，跟我們的差別並不大。

陳澄波遺物中的文房堂書信

首先是陳澄波遺物之一「神保町文房堂致陳澄波之明信片」，在這封1921年10月的回信，可以看到當時陳澄波訂購的畫材價格及種類。寄送地址「台灣嘉義郡水上公學校」是陳澄波當時任教的學校，也就是今日嘉義水上國小及柳林國小的前身。

該信背後的「回答書」上，羅列了陳澄波向文房堂訂購的各種水彩顏料以及用品。第一排的「三脚床几白革付」，實際上就是可折疊的三腳椅。受重視寫生的石川欽一郎的薰陶，這種方便攜帶的折疊椅，對身體力行老師教誨的陳澄波而言再適合不過了。

Photo Credit: 1921年10月15日文房堂致陳澄波之明信片，LE2_007，中央研究院台灣史研究所典藏

Photo Credit: 陳澄波的畫凳，RE001_06，國立台灣歷史博物館典藏 從陳澄波的遺物中，可以看到同樣的椅凳款式，會是當時買的嗎？

回答書第二排的手寫字「英ニユートン 水彩エノグ」，直譯為「英國牛頓水彩顏料」，即家喻戶曉的溫莎牛頓牌（Winsor & Newton）水彩。該品牌是由科學家William Winsor與畫家Henry Newton於1832年在英國倫敦創立，其透明度高、顏色清新明亮的特性，迄今仍是台灣習畫學生初學水彩時的首選之一。

筆者從國小開始學習水彩，國中、高中就讀學校美術班，所使用的水彩顏料就是英國溫莎牛頓，以及來自日本的飛龍牌（Pentel）。

Photo credit: 作者拍攝 英國溫莎牛頓水彩顏料。

回到文房堂寄給陳澄波的信件，自第二排開始，手寫日文皆為溫莎牛頓水彩顏料的顏色。其中包含了「クリムソンレーキ（洋紅色crimson lake）」、「ローズマダ（玫瑰茜紅色rose madder」、「コバルトブルー（鈷藍色cobalt blue）」、「ウルトラマリン（群青色ultramarine）」等十幾種。

同年12月，在文房堂寄送的「仕切書（發貨單）」，可以看到陳澄波除了原先的顏料，又多訂購了好幾種新顏色。且顏料名稱的旁邊還被抹上了相對應的顏色，可能是店家為了方便購買人確認才畫的。

1921年，陳澄波已是嘉義水上公學校的「教諭」（正式教師），而非「訓導」（教諭助手），月薪可達52圓。而發貨單底下的訂購總價9.3圓雖非相當高的花費，但按照比例計算，仍比現在水彩畫具的開銷還要高。

Photo credit: 1921年12月文房堂致陳澄波之信內附的顏料價格表，LE1_001-003，中央研究院台灣史研究所典藏

日本國會圖書館收藏的《文房堂発売品目録》

在日本國會圖書館的數位館藏（Digital Collections）中，收錄了1914年出版的《文房堂発売品目録》。檔案裡可以翻找到陳澄波所購買的椅凳及溫莎牛頓水彩，格式上依據不同的色系區分，既使是相同色系的顏色，其價格也因成分不同而有所差異。

有趣的是，翻閱目錄可以得知當時的溫莎牛頓牌被標示為「最上等 水彩絵具」，價格僅次於同樣是英國製的James Newman，相較日本國產及法國製的lefranc & cie和Bourgeois Ainé水彩顏料都還要高。為何陳澄波要選擇價格較高的英國水彩顏料，難不成陳澄波偏愛大不列顛貨？

Photo credit: 目錄刊載的溫莎牛頓水彩顏料價格（Source：文房堂，《文房堂発売品目録》，東京：同編者，1914）

Photo credit: 目錄刊載的椅凳及畫架、傘杖等用品價格（Source：文房堂，《文房堂発売品目録》，東京：同編者，1914）

文房堂與日本水彩畫的發展

陳澄波之所以選擇高價位的溫莎牛頓水彩，而非相對便宜的法國、日本顏料，或許是受到石川欽一郎的影響。石川欽一郎向旅日英國水彩畫家阿爾弗雷德．伊斯特（Alfred East, 1873-1913）多次請益，而後也持續以書信進行交流。也曾撰寫過知名風景畫家康斯坦伯（John Constable, 1776-1837）的傳記，或是在期刊報紙上發表英國水彩畫家的評介，向日本讀者介紹英倫水彩之美。由此推測他是帶領陳澄波熟悉英國水彩品牌的不二人選。

Photo credit: 石川欽一郎，《英國倫敦泰唔士河》，1922，水彩．紙，台北市立美術館典藏

不過1912年時，石川欽一郎曾撰文坦言他對溫莎牛頓水彩的使用心得：「說起牛頓牌，人們都會認為這是最頂級的上等品，但實際上最近仍看到了品質下降的情况發生，製作方式變得粗糙，導致分量減少，顏料管跟管口都比以前更小了」。他認為各方面來說，更高價的James Newman牌表現較佳，不過也肯定溫莎牛頓的顏料品質不差，適合戶外寫生。

值得一提的是，文房堂不僅是日本最早引進舶來水彩用具的店家之一，同時也參與日本早期水彩畫的發展。例如，在由水彩畫家大下藤次郎（1870-1911）所創立的水彩畫專門刊物《みづゑ》，書末可見文房堂的廣告，推測文房堂也是該誌的贊助商。石川欽一郎也是該雜誌的常客，時常在此發表文章，或是刊載自己近期的畫作。