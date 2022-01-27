《天才達利展》逾百件真跡首度來台，窺探超現實主義大師的瘋狂世界只到4/13

談到二十世紀的超現實主義大師，擅長描繪夢境、潛意識、既顛且狂的藝術家，相信不少人心中都會想起那位翹著兩撇鬍子、把時鐘軟化掛在樹上的西班牙畫家——薩爾瓦多・達利（Salvador Dalí）。

這位具有非凡天才與奔馳想像力的畫家，自從1989年逝世後，大多數作品皆收藏於西班牙達利基金會（Fundació Gala-Salvador Dalí）。今年疫情緩解後，在時藝多媒體長達兩年的接洽與籌備下，台灣的觀眾終於能在台北中正紀念堂的展廳欣賞大師真跡，與天才達利來一場跨時空的交匯共鳴。

走進《天才達利展》前，我們也與本次主要策展單位總監王華瑋打聽了幾個展覽亮點，做好行前準備再出發，相信展覽體驗會更棒。如果已經看過的讀者，不妨也依照總監的建議，再去參觀第二次，肯定會有不一樣的感受與新發現。

121件畫作真跡首次來台，極少面世的作品難得曝光

原本預計2021年6月開幕的《天才達利展》，因為國內突發疫情延宕許久，直到2022年元旦才正式拉開展覽序幕。主要策展單位總監王華瑋表示，疫情期間舉辦藝術展覽實屬難能可貴，且本次大師作品來台，總計多達121件真跡畫作，內容也與2012年多以大型雕塑作品為主的《瘋狂達利─超現實主義大師特展》不同。

另外，這次的展出內容中，有幾件作品更是不曾離開過西班牙達利基金會。「為了讓台灣觀眾能看到珍稀、少巡迴曝光的達利作品，我們為畫作特別訂製木箱空運來台，像是《尋找四度空間》這幅畫就是其中一例。」王華瑋說。

Photo Credit：時藝多媒體 《尋找四度空間》

《天才達利展》必看五大亮點，逛展不能錯過

120件作品，要仔細看完一遍至少要預留2個小時的時間。如果時間緊迫，或想要搶先看重點畫作，以下是幾個絕對不能錯過的重點看頭。

《神曲》系列

距今700年前，偉大的義大利詩人但丁，在毫無藏書參考的情況下，於1302年開始落筆創作，寫下《地獄篇》、《煉獄篇》、《天堂篇》三大長詩，合稱《神曲》。

接著時間快轉到1950年代，義大利政府為紀念詩人冥誕，便委託達利為史詩《神曲》創作插圖；最後，達利花了兩年的時間繪製出100幅插畫，結合藝術家的自我剖析與投射，賦予經典全新的藝術詮釋，也被譽為藝術界的一個新里程碑。

本次《天才達利展》完整展出100幅《神曲》插畫真跡。欣賞的過程，彷彿跟著但丁走過地獄、煉獄、天堂，同時也跟著達利的創作者視角，以宛如上帝的全知視角，歷經重重考驗，終得救贖。

Photo Credit：時藝多媒體 《神曲》煉獄篇中，達利描繪墮落的天使

達利與迪士尼合作的《命運》

1945年時，達利曾與迪士尼合作一支短片。當時，達利繪製了135張故事畫板和22幅畫作，迪士尼也製作了17秒的測試片；不到後來因為二戰、迪士尼財務危機等因素，這項計畫宣告中止。直到2000年，迪士尼內部發現了達利手稿和這項中斷的計畫，遂找來《大力士》、《泰山》的導演Dominique Monféry，結合現代的動畫技術與特效，完成了這部名為《命運》的動畫短片作品。

《命運》片長六分鐘，融合強烈的達利風格與迪士尼的動畫手法，問世後即獲得2013年奧斯卡最佳動畫短片獎提名。這部作品，在本次《天才達利展》也能一睹完整版。

AR互動、視覺的錯覺作品

喜愛科學，又擅於營造狂想夢境的達利，不少作品是利用「視覺錯覺」的原理，做出令人驚奇的觀賞效果。這次的展覽中，除了展出達利相關題材的作品，策展團隊也提供AR互動體驗，為作品帶來更加新奇有趣的觀賞體驗。

Photo Credit：時藝多媒體 利用圓柱體鏡射，將平面畫作映照出不同的欣賞角度

充滿鏡面反射的展場設計

​內行看門道，外行看熱鬧。「展場設計」也是一場展覽的重點之一。本次展覽的空間設計，營造出「走進達利世界」的感覺，像是夢境一般，處處反映藝術家的創作內涵。同時，展場有不少地方使用鏡面反射的設計，意寓觀展者反射自我、審視內心的意向。

因此，參觀《天才達利展》時不妨也留意畫作以外的空隙與空間，感受策展團隊所詮釋的，達利的瘋狂世界。

Photo Credit：時藝多媒體 天才達利展現場空間，宛如走入達利的世界，充滿神秘與夢境般的奇幻感受

策展人私心推薦必看畫作

如果想要找一幅經典作品駐足良久，可以參考本次策展人王華瑋的私心推薦之作：

「我很喜歡《日蝕和植物性滲透》那幅畫。像是有一道強光從畫布外照進化中，射出一道橘色光芒，映在正蛻變成一棵樹的馬匹身上。豐富的光影呈現，哀傷幽微，又耐人尋味。駐足在這幅畫前，完全可以明白，達利的畫作有把人吸進去的魔力。」

Photo Credit：時藝多媒體／ 《日蝕和植物性滲透》

這兩個行前功課，能讓你拉近與畫家達利的距離

若想要更深刻認識風格強烈、魅力十足的藝術家達利，不妨在參觀前閱讀一下導覽手冊，了解薩爾瓦多・達利的精彩生平，以及所謂的「超現實主義」。《天才達利展》匯集達利從早期到晚期的代表性作品，能完整一覽達利的作品全貌，包含他曾為戲劇、芭蕾舞劇的宣傳創作，以及他對科學領域展現高度興趣的創作。

最後，務必戴上語音導覽，走進《天才達利展》，一步一步踏上藝術家達利的生命軌跡。

「瘋癲・夢境・神曲-天才達利展」