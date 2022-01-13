親北京媒體指《明報》刊「港獨學者」文章，質疑「想接過蘋果煽動角色？」

（中央社）香港媒體《蘋果日報》、《立場新聞》和《眾新聞》相繼關門後，香港親北京媒體《大公報》10日點名批評《明報》，質疑其是否「想接過蘋果的煽動角色」。《大公報》日前才點名台灣中研院學者吳叡人違反港區國安法。

去年6月，香港警方拘捕壹傳媒及香港蘋果日報5名高層，指其涉嫌違反港區國安法，《港蘋》在當月24日最後一天出刊便不再營運；去年12月29日，港警以串謀發布煽動刊物罪拘捕網媒《立場新聞》6人，《立場》當天宣布停止營運；今年1月，網媒《眾新聞》主動宣布4日起停止營運，理由是當前執法界線模糊。

在當前港區國安法的威脅下，創辦於1959年、至今已超過一甲子的《明報》也明顯感受到壓力，自6日起在其觀點版、副刊以及世紀版新增「編按」，強調刊出的時事文章若提出批評，「絕無意圖煽動憎恨」。

《明報》17日刊登前嶺南大學文化研究系客席副教授羅永生的文章「權力魅惑狂獻祭 知識分子作羔羊」，指當局檢控媒體人士及港大移除紀念六四的雕像「國殤之柱」是「大清算」，為了「祭獻」政治權力；並指當局選在立法會選舉後執法，是為了轉移低投票率、選舉「失利」的視線。

《大公報》10日發出評論文章，質疑《明報》刊登羅永生此篇文章「到底意欲何為？」並稱，「如果明報真不是想接過蘋果的煽動角色，就應該用實際行動來證明自己」。這篇評論還稱，明報想用編按作為「免責聲明」，改變不了「客觀事實」。

海外媒體《自由亞洲電台》引述香港記者協會主席陳朗昇表示，《明報》新增編按的做法，明顯反映其對香港「刑事罪行條例」中就「煽動意圖」的界線存有擔憂。他說，目前業界還未能掌握法庭對「煽動文字」的理解。

當前許多香港媒體在立場把控上如履薄冰。事實上，在刊登羅永生的文章後，《明報》10日也刊登了立場相反、由香港文化協進智庫高級副總裁韓成科撰寫的反駁文章，標題稱「執行國安法何錯之有？ 羅永生『祭獻論』莫名其妙」。

香港當前嚴格執行國安法的情況下，親北京媒體的作用也受到關注。

《大公報》除了點名批評同業，先前還引述法律專家意見，指台灣中研院學者吳叡人的評論違反香港國安法「分裂國家罪」、「顛覆國家政權罪」或「煽動意圖罪」等。台灣中研院11日發表聲明強調，無法認同這樣的說法，並呼籲全體學界人士共同維護民主政治基本人權。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex

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