iPhone數位COVID-19健康證明申請教學：三步驟就可存在Apple錢包裡，Apple Watch也能用

文：討喜小姐

未來出國除了護照之外，還必須要帶著接受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗接種後拿到的小黃卡，不過在台灣加入「歐盟數位新冠證明」系統後，就可以讓持有國內護照的人直接將小黃卡數位化存在手機裡。Apple的iOS系統支援將數位證明存放在Apple Watch中，就算忘記攜帶小黃卡也沒關係，不想存放在手機裡的，還是可以使用超商列印的方式直接將數位健康證明列印出來，非常方便。

三步驟搞定數位證明

將數位證明存放進手機前，必須要先前往衛福部的「數位新冠病毒健康證明」申請網頁，經過身份驗證和登入後，取得自己的數位證明QRCode PDF檔案，就可以選擇存放到手機、電腦裡，或是透過便利超商列印成紙本證明，只要證明接種滿2劑疫苗，就可以前往承認此證明的所有國家。「數位新冠病毒健康證明」網頁請點這邊

Photo Credit: 衛生福利部疾病管制署 進入「數位新冠病毒健康證明申請網頁」後，點選「申請」。

Photo Credit: 衛生福利部疾病管制署 選擇身份驗證登入方式，不管使用哪種驗證方式，都必須要輸入護照號碼。

Photo Credit: 衛生福利部疾病管制署 身份驗證成功後，就可以勾選要申請的項目。

申請好的「數位新冠病毒健康證明」是PDF格式，可以自行存在電腦中或透過便利超商列印紙本證明。

三步驟將數位證明放到iPhone和Apple Watch中

透過衛福部的「數位新冠病毒健康證明」取得數位證明後，利用手機開啟網頁前往「Digital Covid Pass」，選擇「建立您的票卡」，就可以使用掃瞄QRCode或是直接上傳剛剛下載的數位證明圖片檔，接著網頁會詢問是否要加入「錢包」，選好後就可以查看「錢包」中是否有成功加入。

如果使用電腦版網頁，也可以在上傳或掃瞄成功後，再用手機掃瞄QRCode加入證明。Apple Watch則需要開啟「錢包」App，就能看到加入的選項。「Digital Covid Pass」網頁請點這邊

完成後就可以同時在手機與Apple Watch中看到自己的疫苗接種數位證明，未來出國出入境都會需要仰賴這張證明，在「錢包」中點開證明後，點選右上角的按鈕，就能查看更多相關的詳細資訊，也能在此處移除票卡。

使用手機進入「Digital Covid Pass」後，點選「建立您的票卡」，選擇掃瞄QRCode或是直接上傳檔案。

成功後就可以看到數位證明已經產生，接著按下加入「錢包」選項。

完成後就可以在手機「錢包」App中看到票卡，點選右上角按鈕，可以看到更多資訊以移除票卡的選項。

完成後就可以在手機「錢包」App中看到票卡，點選右上角按鈕，可以看到更多資訊以移除票卡的選項。

本文經癮科技授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航