iPhone數位COVID-19健康證明申請教學：三步驟就可存在Apple錢包裡，Apple Watch也能用
我們想讓你知道的是
在台灣加入「歐盟數位新冠證明」系統後，就可以讓持有國內護照的人直接將小黃卡數位化存在手機裡。Apple的iOS系統支援將數位證明存放在Apple Watch中，就算忘記攜帶小黃卡也沒關係。
文：討喜小姐
未來出國除了護照之外，還必須要帶著接受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗接種後拿到的小黃卡，不過在台灣加入「歐盟數位新冠證明」系統後，就可以讓持有國內護照的人直接將小黃卡數位化存在手機裡。Apple的iOS系統支援將數位證明存放在Apple Watch中，就算忘記攜帶小黃卡也沒關係，不想存放在手機裡的，還是可以使用超商列印的方式直接將數位健康證明列印出來，非常方便。
三步驟搞定數位證明
將數位證明存放進手機前，必須要先前往衛福部的「數位新冠病毒健康證明」申請網頁，經過身份驗證和登入後，取得自己的數位證明QRCode PDF檔案，就可以選擇存放到手機、電腦裡，或是透過便利超商列印成紙本證明，只要證明接種滿2劑疫苗，就可以前往承認此證明的所有國家。「數位新冠病毒健康證明」網頁請點這邊
- 步驟：前往「數位新冠病毒健康證明申請網頁」進行身份驗證登入
- 步驟：選擇「疫苗接種數位證明」或「檢驗結果數位證明」
- 步驟：取得證明，可以選擇下載PDF格式，或是透過便利超商列印紙本證明
三步驟將數位證明放到iPhone和Apple Watch中
透過衛福部的「數位新冠病毒健康證明」取得數位證明後，利用手機開啟網頁前往「Digital Covid Pass」，選擇「建立您的票卡」，就可以使用掃瞄QRCode或是直接上傳剛剛下載的數位證明圖片檔，接著網頁會詢問是否要加入「錢包」，選好後就可以查看「錢包」中是否有成功加入。
如果使用電腦版網頁，也可以在上傳或掃瞄成功後，再用手機掃瞄QRCode加入證明。Apple Watch則需要開啟「錢包」App，就能看到加入的選項。「Digital Covid Pass」網頁請點這邊
- 步驟：使用手機或電腦桌機開啟「Digital Covid Pass」網頁
- 步驟：掃瞄數位證明QRCode或是直接上傳檔案
- 步驟：上傳成功點選加入「錢包」，加入成功後，將Apple Watch「錢包」App打開並加入
完成後就可以同時在手機與Apple Watch中看到自己的疫苗接種數位證明，未來出國出入境都會需要仰賴這張證明，在「錢包」中點開證明後，點選右上角的按鈕，就能查看更多相關的詳細資訊，也能在此處移除票卡。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航