漫畫編輯和你想的不一樣（上）：理想的編輯能帶讀者到新的世界

文：陳怡靜（寫字的人、看漫畫的人。新聞工作十多年，曾任鏡週刊人物組、自由時報、蘋果日報等媒體記者。目前為獨立撰稿人，關注漫畫環境與台灣新銳創作者）

改編自漫畫的日劇《重版出來》靈活重現日本漫畫週刊裡的編輯生活，那也曾是台灣讀者熟悉的編輯模樣，接收大量的投稿、與作者討論漫畫分鏡、協助漫畫家解決生活（與情緒）問題，更重要的是，無論如何，你都要催得到稿子，否則一個個天窗就在紙本雜誌上等著你，還有出版社等著處理被讀者打爆的電話或哀求不要休刊的讀者回函。

台灣受日漫影響甚深，傳統漫畫出版社裡的漫畫編輯也多是類似的工作模式，但近年來，漫畫編輯這個工作，開始與我們想像得不太一樣。攤開前（2020）年的金漫獎入圍名單，不只「年度漫畫獎」讓人眼睛一亮，「漫畫編輯獎」更是令人驚喜，三個入圍作品都不是相對主流的商業性漫畫，而是實驗性質強烈的作品，包括《夜長夢多》、《波音漫畫誌》與《OT相談室》。

有趣的是，三個作品背後的編輯有緊密的連結。《夜長夢多》編輯黃珮珊是出版《OT相談室》的慢工文化社長，《OT相談室》作者房瑞儀是《波音漫畫誌》的創辦人與漫畫編輯之一，而房瑞儀的《OT相談室》編輯張書維也同樣入圍最佳編輯獎。

好的，看到這裡，是否覺得「貴圈真亂」？！我們真的不是想考驗讀者的推理能力，而是這也暗示了一件事，漫畫編輯已經不是刻板印象中那個模樣了。

《CCC創作集》分別採訪上述漫畫編輯，觀察創新力、編輯力與企畫力。訪談以QA方式呈現，保留編輯們最初受訪的語氣，畢竟，選書或編書，跟編輯的個性也有很大的關係。

就在這裡來場非典型漫畫編輯與讀者的對話吧。

Photo Credit: CCC創作集提供 左至右：《OT相談室》、《波音漫畫誌》、《夜長夢多》

Q：珮珊多次入圍漫畫編輯獎，也曾以《熱帶季風》獲得金漫獎漫畫編輯獎。過去對台灣讀者來說，漫畫編輯是個有點模糊的角色，以你的經驗來說，你認為漫畫編輯是個什麼樣的工作？

在編輯工作上，文字書編輯與脈絡影響我比較大，我是自學的，我的工作方式跟傳統漫畫編輯完全不一樣，其實歐洲的漫畫編輯與日本的漫畫編輯也很不一樣，只是在台灣，讀者認知的漫畫編輯多是日本商業漫畫的體系。但到底實際上他們怎麼做，我也不知道啊～～因為我沒有經歷過那樣的出版社。

我最近看《重版出來》時就覺得：「哇，很不一樣！」他們就是很有規模，有責任編輯、編輯長，然後怎麼怎麼編，大家的印象就是要去跟作者催稿，要去作者家拿原稿……。

我的工作方式就是一路摸索。有一次在書展聽春山出版社莊瑞琳總編的講座後，感覺很安心，因為我們的想法與工作方法很像，原來我這樣做是對的（放心貌）。

共鳴點啊？她在作者身上花很多功夫。比如說，作者跟她提案時，她會確認對方的決心，告訴對方：「完成一本書是非常漫長的路，你真的確定？不一定會帶來相對的報酬，你願意跟編輯一起走到最後？」

我跟小瑞一樣，會花很長的時間來確認作者的意願。我很在乎創作者動機是什麼，跟他的意願到底有多強烈，如果他今天是想紅或是想賺錢的話，我就會勸他去商業出版社。我們在內容上的琢磨跟方式非常相近。

還有就是，她說過，編輯像是在陪作者練球。這整個創作過程，是編輯要跟作者一起走，編輯要幫作者理出一個邏輯，然後找到作品的核心。

我們兩個還有一個很相似的點是做企畫，她有很清楚的出版理念，我也有很清楚的出版理念。從一開始我要做紀實，到現在我要做的是怎麼樣的虛構？還有我想要講的事情是什麼？我有很清楚的企畫概念。而且我們的企畫概念都是出自於我們想做的事情，而不是先思考大眾想要看的東西。

Q：編輯工作最重要的部份是什麼？

聚焦回編書這一塊，最重要的工作就是理清作品的核心，我會一直檢視整個作品有沒有扣在這個核心上。第二個就是順邏輯，因為有時候作者邏輯會亂掉，你要以讀者的角度去看。有時候作者會沉浸在自己的世界，無法抽離出來看作品的問題。或是哪個地方的敘事是混亂的？或者是什麼時候脫離了核心？

下一個重點就是「看圖」，圖不夠好的地方，你就真的要讓他一直修一直修，我一開始有點比較鬆，一開始我覺得有點趕，可能他的東西不夠好，我有點不好意思要他再修第二次、第三次，但我後來後悔多次之後，就覺得一定要做，不然就是會後悔，就不夠好。

Q：《夜長夢多》最困難的部分？

沒有什麼困難的部份耶，這是這個案子最神奇的地方（咦）。

真的，真心啦。真的要說最困難的部分，對我來說，我的目標是讓大家感到恐懼，這我覺得很難。但我達到了嗎？你跟我分享過，你讀完覺得很恐懼。但因為我看太久、看太多了，我覺得不可怕了。

我算是有過切身感，因為這是當初那個沉浸式戲劇的目的。因為劇場裡面可以用五感，可以用聲音、可以用肢體、可以用嗅覺……，但書就只有視覺與感覺，後來用的就是感覺，怎麼樣讓讀者「進入」故事與「感覺」恐懼。

Q：說到感覺，我覺得特殊版的那個腰帶是很棒的設計！一般買新書，我們都不喜歡書上有凹痕，但這本書的精裝特別版以束帶綁住書，拆掉束帶，書封會出現勒痕。我曾經在基地書店裡對讀者說起這本書的束帶設計，暗示國家暴力施加在人身上後，會是一輩子的傷痕，結果讀者真的就買了！

什麼！竟然有用欸～天啊～（喜極而泣）

那是設計師想的。雖然那真的是個令人困擾的設計，光想到在書店怎麼擺，會不會歪來歪去，就很困難。但真的是很好的設計。一本講國家暴力的書，書封上有勒痕，真的可以說話呢。

Q：過去金漫獎的編輯獎項，比較是商業漫畫編輯的樣貌，這幾年開始慢慢改變了，感覺不再那麼傳統。你怎麼看？理想的漫畫編輯是什麼模樣的？

對啊，今年應該是一個里程碑吧？！感覺今年真的是指標性，《OT相談室》的編輯書維是我帶的編輯，我們一起做了非常多的事情，書維非常有天分，又是很細心的人，像我啊，會丟訊息用講的，但他會整理得有條有理，跟我討論後再跟作者討論。他真的很厲害，把編輯過程整理得很好，報名金漫獎時超方便！直接就可以送檔案。