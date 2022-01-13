哈薩克動亂、中國製造業回暖及能源轉型受挫，分析師估今年油價將漲破100美元

1月12日，國際原油期貨價格攀升，收在兩個月以來高點，國際能源署（IEA）報告稱，截至1月7日，美國原油庫存下降460萬桶，至4133億桶（不含戰略石油儲備），是自2018年以來最低每周庫存數據，顯示供不應求的情況。

RBC資本市場分析師Michael Tran告訴美國《巴倫周刊》（Barron's）看漲油價，從紐約西德州（West Texas Intermediate）每桶暫報79.4美元，倫敦布蘭特（IBCON）暫報每桶82.1美元，他說未來將雙雙漲破100美元大關。

哈薩克動亂推升油價

近日哈薩克（Republic of Kazakhstan）國內能源高漲，民眾不滿上街抗議示威，由俄羅斯為主的軍事聯盟，協助派出部隊弭平騷亂，至今已數十人在衝突中喪生。

哈薩克是石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）的成員，根據IEA數據顯示，近日哈薩克的石油日產量約為170萬桶，略低於去年全球日消費量的2%。

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）：2016年，由俄羅斯領導，聯合俄羅斯、亞塞拜然、巴林、汶萊、哈薩克、馬來西亞、墨西哥、阿曼、南蘇丹、蘇丹組成石油組織，通過商定生產定額來合作影響全球原油價格。

在當地有油田的雪佛龍公司（Chevron）告訴《華爾街日報》，示威爆發後，產量已經下滑，不過生產仍在作業，但因物流受阻，臨時對產量調整。公司發言人還說，很多承包商的員工，加入了抗議示威活動，也對原油產量造成影響。

瑞典北歐斯安銀行（SEB）分析師席爾卓普（Bjarne Schieldrop）表示「動亂顯然可能導致生產和出口中斷」。這意味，油價仍有近一步上漲的空間。

中國製造業回暖

中國國家統計局近日公布，2021年12月份官方製造業採購經理人指數（PMI）從11月份的50.1上升至50.3，顯示衰退已經減緩。統計局稱，政府穩定大宗物資政策奏效，緩解了企業壓力，帶動景氣回暖，進一步推動能源，如原油、天然氣及煤炭需求。

交通銀行經濟學家唐建偉告訴《華爾街日報》，PMI數據轉好表示領導當局，為了2022年的局勢做出政策，穩定了市場信心。但是，他說這不代表，主要的經濟指標會結束長期下行走勢。

中國國務院發表了，「十四五」時期政策，推動數位經濟穩定的發展，擴大其國內基礎建設發展，再加上地方債發行開啟，穩定經濟力道增強。中國媒體《每日經濟》指出，中國當局發布購房補貼，幫助房市需求穩定。

不過唐建偉擔憂，消費和投資持續受到中國國內房地產拖累，再加上疫情爆發，將會對經濟造成更多傷害，他警告，2022年中國經濟仍面臨巨大阻力和風險

能源轉型受挫

國際能源署於2021年12月出具報告指出，中國和印度龐大的人口，將繼續推動電力需求的成長，預計到2024年，中國的燃煤發電將增加4.1%，印度則會到11%。

清潔能源和空氣研究中心（Center for Research on Energy and Clean Air）首席分析師Lauri Myllyvirta說：「這種反彈表明，全球清潔能源增長需要進一步提速，才能使得煤炭消費在足夠短的時間內逐步減少，從而實現各國在格拉斯哥（Glasgow）敲定的氣候目標。」

《關鍵評論網》詢問資深投資人黃柏堃強調，2021年受到海運物流擁塞困擾，許多再生能源建設都停了下來，再加上疫情趨緩，各國經濟強力反彈，一時之間，能源供給追不上，加劇了石油、天然氣及煤炭的需求。

他說，極端天氣影響下，歐洲、中國北方甚至是北美，都有強大的能源需求，這包含了液態天然氣的使用。黃柏堃分析，短期石油價格仍會持續走揚，但是一個重要前提是石油組織維持計畫產量，如果相關石油國發布「增產」訊息的話，那石油價格就會回落。

黃柏堃還強調，再生能源終究還是未來趨勢，原油短期創高，就長期而言，需求都會慢慢減弱，若以電動車的成長來看，2019年至2021年，成長幅度從2%上升至7.2%，非常驚人，這也代表原油的時代會慢慢過去。

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航