哈薩克動亂、中國製造業回暖及能源轉型受挫，分析師估今年油價將漲破100美元

1月12日,國際原油期貨價格攀升,收在兩個月以來高點,國際能源署(IEA)報告稱,截至1月7日,美國原油庫存下降460萬桶,至4133億桶(不含戰略石油儲備),是自2018年以來最低每周庫存數據,顯示供不應求的情況。

RBC資本市場分析師Michael Tran告訴美國《巴倫周刊》(Barron's)看漲油價,從紐約西德州(West Texas Intermediate)每桶暫報79.4美元,倫敦布蘭特(IBCON)暫報每桶82.1美元,他說未來將雙雙漲破100美元大關。

哈薩克動亂推升油價

近日哈薩克(Republic of Kazakhstan)國內能源高漲,民眾不滿上街抗議示威,由俄羅斯為主的軍事聯盟,協助派出部隊弭平騷亂,至今已數十人在衝突中喪生。

哈薩克是石油輸出國組織與夥伴國(OPEC+)的成員,根據IEA數據顯示,近日哈薩克的石油日產量約為170萬桶,略低於去年全球日消費量的2%。

石油輸出國組織與夥伴國(OPEC+):2016年,由俄羅斯領導,聯合俄羅斯、亞塞拜然、巴林、汶萊、哈薩克、馬來西亞、墨西哥、阿曼、南蘇丹、蘇丹組成石油組織,通過商定生產定額來合作影響全球原油價格。

在當地有油田的雪佛龍公司(Chevron)告訴《華爾街日報》,示威爆發後,產量已經下滑,不過生產仍在作業,但因物流受阻,臨時對產量調整。公司發言人還說,很多承包商的員工,加入了抗議示威活動,也對原油產量造成影響。

瑞典北歐斯安銀行(SEB)分析師席爾卓普(Bjarne Schieldrop)表示「動亂顯然可能導致生產和出口中斷」。這意味,油價仍有近一步上漲的空間。

中國製造業回暖

中國國家統計局近日公布,2021年12月份官方製造業採購經理人指數(PMI)從11月份的50.1上升至50.3,顯示衰退已經減緩。統計局稱,政府穩定大宗物資政策奏效,緩解了企業壓力,帶動景氣回暖,進一步推動能源,如原油、天然氣及煤炭需求。

交通銀行經濟學家唐建偉告訴《華爾街日報》,PMI數據轉好表示領導當局,為了2022年的局勢做出政策,穩定了市場信心。但是,他說這不代表,主要的經濟指標會結束長期下行走勢。

中國國務院發表了,「十四五」時期政策,推動數位經濟穩定的發展,擴大其國內基礎建設發展,再加上地方債發行開啟,穩定經濟力道增強。中國媒體《每日經濟》指出,中國當局發布購房補貼,幫助房市需求穩定。

不過唐建偉擔憂,消費和投資持續受到中國國內房地產拖累,再加上疫情爆發,將會對經濟造成更多傷害,他警告,2022年中國經濟仍面臨巨大阻力和風險

能源轉型受挫

國際能源署於2021年12月出具報告指出,中國和印度龐大的人口,將繼續推動電力需求的成長,預計到2024年,中國的燃煤發電將增加4.1%,印度則會到11%。

清潔能源和空氣研究中心(Center for Research on Energy and Clean Air)首席分析師Lauri Myllyvirta說:「這種反彈表明,全球清潔能源增長需要進一步提速,才能使得煤炭消費在足夠短的時間內逐步減少,從而實現各國在格拉斯哥(Glasgow)敲定的氣候目標。」

《關鍵評論網》詢問資深投資人黃柏堃強調,2021年受到海運物流擁塞困擾,許多再生能源建設都停了下來,再加上疫情趨緩,各國經濟強力反彈,一時之間,能源供給追不上,加劇了石油、天然氣及煤炭的需求。

他說,極端天氣影響下,歐洲、中國北方甚至是北美,都有強大的能源需求,這包含了液態天然氣的使用。黃柏堃分析,短期石油價格仍會持續走揚,但是一個重要前提是石油組織維持計畫產量,如果相關石油國發布「增產」訊息的話,那石油價格就會回落。

黃柏堃還強調,再生能源終究還是未來趨勢,原油短期創高,就長期而言,需求都會慢慢減弱,若以電動車的成長來看,2019年至2021年,成長幅度從2%上升至7.2%,非常驚人,這也代表原油的時代會慢慢過去。

核稿編輯:翁世航