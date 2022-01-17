漫畫編輯和你想的不一樣（下）：理想的編輯明確知道該如何與讀者溝通

文：陳怡靜（寫字的人、看漫畫的人。新聞工作十多年，曾任鏡週刊人物組、自由時報、蘋果日報等媒體記者。目前為獨立撰稿人，關注漫畫環境與台灣新銳創作者）

編輯作品介紹

《波音漫畫誌》

編輯：劉倩帆（好帆）、房瑞儀（藍尼）

作者：合輯，多位創作者合作

出版社：個人出版

簡介：

波音漫畫誌是一本由房瑞儀與劉倩帆兩人所創立的實驗性刊物。刊物涵蓋台灣眾風格之當代漫畫家、藝術家與插畫家，其特色為讓創作者有最大的創作自由，各種腦洞大開的劇情、刺激眼球感官的畫面、作者們最原汁原味的創作，都在波音漫畫誌裡。

Photo Credit: CCC創作集提供

Q：請位兩位美少女，得知入圍金漫獎漫畫編輯獎時，當下的心情如何？

倩帆：真的假的！！？

藍尼：很意外啊，因為強者太多了，受寵若驚啊！

Q：兩位是《波音漫畫誌》的創作者也是編輯，最快樂的過程是什麼？最痛苦的過程又是什麼？印象最深刻的事情是？

倩帆：

最快樂的過程，當然是雜誌賣出去，拿到現金的時候！($_$)！好啦！還有就是收到稿件的那一刻～～我最喜歡的就是看到稿件內容的驚喜時刻。我們兩個對於行銷、管理、算數這些商業上的事不太擅長，最痛苦的是……至今我們都無法好好結算一下盈虧……

藍尼：

最快樂的過程就是去看印的時候吧，覺得很爽快。最痛苦的也是看印，要是有發現漏掉什麼就很崩潰！還有就是也會有很疲乏的時候，覺得自己的作品都還沒生又要處理雜事等等。去年印象很深刻，我們異想天開地跑去花蓮海或市集，在花蓮夏日的海岸旁，騎機車載著我們的擺攤桌往市集去，在又風又雨又克難的環境裡，我們在那裡賣雜誌……

Q：讀者都很好奇，每期《波音漫畫誌》主題是怎麼訂出來的？怎麼尋找（或邀請）當期的漫畫家？如何決定漫畫排序？

倩帆：

大部分邀來的作者，也是平常我們就在追蹤的漫畫家。當期主題訂出後，會依照口袋名單裡的漫畫家去想像，有時是覺得主題符合對方平常的風格，有時是完全衝突的，單純認為邀他來畫也許很有趣（例如A Ray出現在少女那期）。收到全部稿件後，再依照內容與畫風排序，可能是把彩色和黑白穿插排序，或是依照內容氛圍來分類。

藍尼：

最一開始時，我們天馬行空地想了很多題目，譬如說「一個物件」（呃，我現在居然只記得這個……）類似這些詞彙，然後再用刪去法，挑出我們覺得比較有意思的主題，到最後，我們竟然是用網路上的抽選器，選出創刊號主題「島」。說來很巧喔，作為一本台灣的另類雜誌，島的意象似乎也說得很通？感覺也很有氣勢。

再來的「少女」、「樂透」和「表情貼圖」，出發點也都是這樣地隨興。少女，是因為我們都滿喜歡少女心這一詞，它似乎不是只是對情愛嚮往，它的浪漫性有一股傻勁，包含做事很衝動的特性，跟我們波音也很像（笑）。樂透呢，則是在我們做完兩期，深感賣書之不易的狀態下異想天開，「如果夾一張刮刮樂會不會比較好賣呢？！」結果這期還莫名其妙地衝了一次募資計畫，回想起來實在覺得像在賭博一樣（就跟玩樂透一樣）。

Q：你們是《波音漫畫誌》的創作者，也是《波音漫畫誌》的編輯，說實話，你們敢針對其他作者的作品進行修改或建議嗎？有過有趣的事嗎？

倩帆：

我們從不（敢）修改內容，一開始就跟作者們說好了，不會修改讓他們盡情的畫，只有在一些尺寸或閱讀方向編排這類技術性問題上，我們會稍微謙卑地跟對方再次確認是否刻意安排（笑）。印象比較深刻的是第二期，和平製品畫到欲罷不能，還問跟我們能不能不要稿費，讓他繼續畫更多頁數，但由於我們得掌控整本的印刷成本，只好含淚婉拒（哭）。

藍尼：

我們一開始就是說都不改稿件的，所以工作過程並沒有這環節，除了一些格式什麼的要調整。

Q：過去這兩年，製作《波音漫畫誌》的心情如何？是不是痛且快樂著？還有可能繼續做下去嗎？

倩帆：

找到乾爹的話就能不斷地做下去了。

出完四期之後休息了一陣子，但我們依然在想著波音的未來，希望能以更舒適的方式出版，11月會以新形式跟大家見面試個水溫，各位可以期待一下。

藍尼：

看著波音一直有著（緩慢）成長的讀者群，感覺就像孕育小孩一樣吧？雖然沒生過小孩，但有一種「哇！你居然也可以長到這樣啦……」的感覺。有沒有可能繼續做下去，我想就是看各種緣分了吧～

其實，我們兩個總是嚷嚷著要把波音賣掉，但又在想到底是誰會想買這啦！！！是不是跟養小孩有一點像，我記得以前大人都會說要把小孩賣掉……（遠目）

Q：身兼編輯與作者兩個角色，你們認為理想的編輯是什麼模樣的？能為作品帶來什麼樣的幫助？

倩帆：

應該是看見作者擅長的部分替他發揚光大，激發出作者自己也意想不到的才能吧！看見作者自己也沒發現的長處，替他找到能發揮的主題與方向，並且永遠帶著鼓勵的心面對作者，永遠給作者看不出破綻的真誠稱讚，讓作者總是信心滿滿並快樂的創作著。（前半段是身為編輯的自己沒做到需要努力的部分，後面那段是純粹是身為創作者的我的個人需求。）

藍尼：

如果用家務來形容，我認為理想的編輯應該也會是一個很會整理雜務又很會擺設的家政婦吧，可以把各種風格迥異有趣的東西擺放在一起卻也可以協調，然後會成為一個能包容各樣風格，卻同時也獨樹一幟。

編輯作品介紹

《OT相談室》

編輯：張書維

作者：Elainee藍尼

出版社：慢工文化

簡介：

這是一本在幻想中誠懇自省的職能治療日記。OT是職能治療師的簡稱，常見於復健科中，分為生理、小兒及精神三種領域，主要與中風患者、脊椎損傷、腦傷、自閉症、腦性麻痺兒童、思覺失調患者等一起工作。熱帶繪畫的OT－藍尼老師，用她率性用充滿幻想的筆觸，記錄與不同病患「交手」的過程中，逐漸在她眼前展開關於「健康」的全新想像。

Photo Credit: CCC創作集提供

Photo Credit: 慢工文化