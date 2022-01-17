「數位發展部」預計今年6月掛牌上路，成立宗旨卻未對島內嚴峻的「數位落差」多加著墨

全球正在面臨數位化浪潮，為了搶佔衛星、虛擬科技以及通訊產業的發展，台灣立法院於去（2021）年12月28日落槌敲定，三讀通過《數位發展部組織法》，未來將整合資訊、資安、電信、網路和傳播五大領域，成立「數位發展部」，期許完備國家數位轉型的基礎工程。

這也意味著，新部會業務範圍橫跨國家通訊傳播委員會（NCC，簡稱通傳會）、經濟部資策會，以及國發會政府資訊管理及個資保護等領域將合併，預計最快將在今（2022）年6月掛牌上路。

不過組織的成立宗旨，卻未對台灣島內嚴峻的「數位落差」有更多著墨，未來都會區在數位建設有成的情況下，將擴大與各縣市的行政效率差距，亦進一步加深在教育、貧富乃至世代的鴻溝。

後疫情時代，數位化程度成為各國未來發展關鍵

經過COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情的洗禮後，數位化轉型已經不是一項選擇，而是不得不做的必要工程，對企業來說大多數的客戶已經「上線」，若未能加以思考，如何結合數位科技，提高營運流程、增加客戶體驗，將在市場徹底失去競爭力。

企業如此，一個政府更是如此。如果要說數位化緩慢帶來的苦頭，那一定是美國最清楚。由於美國的基礎建設落後，導致遲遲無法緩解因疫情產生的港口擁堵問題，一再凸顯美國港口、鐵路以及公路的路網系統不彰，進而使工人調度、集裝箱配送，乃至於貨船的進出都「很卡」。

相較之下，中國的數位基礎建設成果驚人，若以航運產業而言，其對數據的掌控，能夠精準的搜集、分析資料，進而做出相應的判斷。根據《華爾街日報》報導指出，中國的數位應用，已經能做到即使是未觸碰到中國海岸的貨物，都能透過遍布全球的數位物流網路，進行追蹤調度。

這背後歸功於「國家交通運輸物流公共資訊平台」，透過一站式的物流服務廣泛收集且結合了各資料庫數據。鹿特丹的Van der Wiel描述中國的系統：「如果中國的數據保護規則允許國家物流平台的資訊與海關數據相結合，『那你就真正擁有了一座金礦』，一座涵蓋價格、數量和客戶的資訊金礦」。

受惠於強大內需市場，以華為（HUAWEI）為首的中國通訊業，已經在5G設備技術上獲得領先，正大步往6G領域上邁進。根據《日經新聞網》於11月18日的報導顯示，中國在6G相關的9個主要領域裡，專利申請占比高達40.3％，位居全球首位。

為了防止中國持續在通訊領域持續擴大領先，美國則以半導體設備作為制衡，大量限制中國產出數位化設備中最重要的元件。

但是，美國並非穩佔優勢，因為從上游稀有礦物（又稱稀土）、再生能源（太陽能板）以及儲能設備（電池）等，都由中國一把抓，北京當局仍有相當多的籌碼能與美國協商。

台灣數位化程度名列第九名，發展不均數位落差大

以台灣而言，受惠於資通訊產業（ICT）蓬勃，經濟成果斐然，根據日本早稻田大學（WASEDA）於2018年發布的報告，台灣數位化程度名列第9名，分別在政府資訊長、數位政府推廣、電子化參與、開放政府以及新興資通訊技術應用榜上有名，但是在「管理優化」、「線上服務」等項目上相對落後。

再加上台灣縣市在數位建設不均，成為台灣的一大隱憂。去（2021）年11月由全球知名瑞士洛桑管理學院（IMD）公布2021全球智慧城市指數（Smart City Index），台北市在118座城市中脫穎而出，躍進全球第四名、亞洲第二名，總體指標為A。

台北市比2020年往前躍進四名，超前赫爾辛基、哥本哈根、日內瓦、奧克蘭等知名國際城市，不過，撇除台北市後，其餘直轄五都榜上無名，數位基礎建設緩慢，資源分配相當不均，也是區域長期發展失衡的結構性問題。

根據台灣網路資訊中心調查顯示，無論是有線或者無線，非偏鄉使用比例均近八成，而偏鄉地區均落在五成所右，尤其是偏鄉60歲以上長者，10位中有過半數，不會使用網路。

政府可與重視企業社會責任、氣候變遷、社會影響力，具環境（environmental）、社會（social）、公司治理（governance）理念之企業合作，由政府作為資源整合平台，結合外部企業資源，創造公共服務、經濟活動等領域之數位機會，企業亦可從中發掘市場需求，共創雙贏的機會。

而本次由中央擘劃，跨部會成立「數位發展部」，擴增「數位轉型」、「數位法制」、「資料治理」、「人才培育」以及「監理沙盒」等業務，是走向了一條正確的道路。

台灣不同於大陸國家幅員遼闊，但「數位落差」相形嚴峻。其中，當台北市長輩們於疫情期間，被迫接觸使用數位化工具時，其他縣市仍以紙上作業為大宗。根據國發會過去調查，台灣65歲以上長者，竟然將近六成沒有網路使用經驗，成為「數位失能人口」。

綜觀各縣市在數位基礎建設均未健全下，台灣都會區與鄉鎮是汽車和腳踏車的競賽，差距會逐漸擴大，進一步加劇島內貧富差距、教育資源分配的種種矛盾，也代表未來數位失能人口將更多。

針對數位落差，台北大學社會學系教授馬國勳將其為兩類，第一種關注的是「量」的不平等，例如家戶中是否有電腦、使用率有多高等，他強調有越來越多證據顯示，經濟弱勢的家庭中，數位落差成為一項嚴重問題。

台灣應把握低軌衛星產業發展，趁勢補足通訊設備不夠的問題。NCC也強調，利用衛星涵蓋廣、地面站建置時間較短等優勢，提供台灣偏鄉網路普及服務，或是作為緊急救難時的備援機制。