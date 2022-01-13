2022/01/13,
國際

越南官方稱經濟成長致肥胖人口增多，每四個小孩就有一個過重

越南官方稱經濟成長致肥胖人口增多，每四個小孩就有一個過重
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越南人傳統以米、麵食為主，飲食也很清淡，料理青菜以水煮居多，很少吃炸物；但近來西方速食店開始將眼光瞄準這個高速成長的經濟體，年輕一代對於漢堡、薯條的接受度大幅提升，熱量的增高也導致肥胖問題增加。

（中央社）越南衛生部統計顯示，越南大城市裡過重與肥胖的孩童占26.8%，等於每4個就有一個「小胖子」。分析認為，經濟發展使得越南民眾生活型態改變是「小胖子」愈來愈多的原因。

越南人的身形給外界的刻板印象向來偏瘦小、纖細，但隨著經濟不斷成長，官方調查顯示，越南「小胖子」變多，又以大城市最為明顯，例如經濟樞紐胡志明市「小胖子」的比率超過50%，首都河內市則是41%。

越南國家營養研究所2019至2020年的國家營養普查指出，越南「小胖子」的比率在2010至2020年間增加了2.2倍。而在這10年，越南的國內生產毛額（GDP）成長率一直在5%以上。

越南人傳統以米、麵食為主，飲食也很清淡，料理青菜以水煮居多，很少吃炸物；但近來西方速食店開始將眼光瞄準這個高速成長的經濟體，年輕一代對於漢堡、薯條的接受度大幅提升。

胡志明市市民武氏碧銀（Vo Thi Bich Ngan）近來發現孫子愈來愈胖，每天帶著孫子到公園打羽毛球。她向中央社表示，大都市的家長很忙沒時間煮飯，只能給孩子吃外食，這是胡志明市「小胖子」那麼多的原因。

她認為，除了飲食習慣改變外，現在的父母還很仰賴「手機育兒」，孩子從小就當「低頭族」，一放學回家就拿起手機開始打電動；而在以前的越南，小孩的遊戲就是跳繩、跳房子，可以消耗許多熱量。

29歲河內市民阮秋賢（Nguyen Thu Hien）是「二寶媽」，她認為河內的「小胖子」愈來愈多，一方面是越南的經濟條件改善使然，再來是現在家長大多只重視小孩的學業，常要他們在家念書，不知道要運動才有助腦部發育。

她說，「小胖子」當然是個不好的現象，但照顧者也要有相對完備的育兒知識，像家長或祖父母都需要被好好教育，尤其是現在大都市照顧小孩的責任會落在祖父母身上，他們很常出於疼愛就買一堆糖果給孫子吃。

越南國家營養院前副院長黎白梅（Le Bach Mai）向越通社（VNA）表示，越南「小胖子」的問題肇因於吃太多不健康的食物及缺乏運動。許多家長在孩童早期並不知道他們過胖，等到發現孩子成為「小胖子」才來減肥難度就更高。

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圖為兩名瘦小的越南男孩坐在越南湄公河旁。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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