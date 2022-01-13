2022/01/13,
國際

抖音吹起穆斯林新人「開箱妻子」影片風氣，馬來西亞宗教司批不守教義

抖音吹起穆斯林新人「開箱妻子」影片風氣，馬來西亞宗教司批不守教義
馬來穆斯林「開箱」影片瘋傳，引宗教司批不守教義。Photo Credit: TikTok: @amyyusuff

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馬來西亞穆斯林屬於保守社會，但近日在抖音流行拍攝穆斯林新婚夫妻「開箱」影片，引來宗教司與馬來社群的批評，稱這樣的行為違反《古蘭經》上「丈夫要維護妻子尊嚴」的教義，破壞伊斯蘭文化。

馬來西亞抖音掀起一陣「開箱妻子（Unboxing By Husband）」的熱潮，影片是一對身穿婚紗的穆斯林新婚夫妻，妻子透過鏡面拍攝，丈夫則在後方為她摘下頭上的飾品。此舉遭來穆斯林社群的不滿，宗教司拿督祖吉菲里·默罕默德（Dato Zulkifli Mohamad）痛批：「破壞伊斯蘭家庭價值觀。」

影片中除了丈夫解除妻子頭飾，也錄下新婚夫妻親密的互動，其中來自帳號@amyyusuff的影片擁有超過100萬的觀看次數及7萬人的點贊，更引來許多人的效仿。祖吉菲里11日在他創立的宗教網站上針對影片發文，說明伊斯蘭教教義實際上不允許丈夫在其他男人面前展露自己的妻子，這樣把影片放在公開的社群媒體上顯然是丈夫不遵守教義，也不尊重妻子的行為。

@amyyusuff ni yang trend tu kan?😝 #nikah2021 #pengantin2021 #unboxing #wife #malampertama ♬ beginilah caranya - fuzzy

他引用《古蘭經》中的教誨，強調丈夫在家中的角色是保護家人免除真主阿拉的懲罰，因此維護自己妻子的尊嚴是極其重要的事。他批評，影片中丈夫的行為卑賤（dayus），即沒有強烈保衛家庭倫理的意願，更在最後勸誡穆斯林遠離這種違反伊斯蘭教義的文化。

根據《東方日報》報導，首相署（宗教）副部長拿督阿末馬祖（Ahmad Marzuk）的臉書發文也表示，大馬伊斯蘭發展局（JAKIM）推介2019至2025年《伊斯蘭社會行動計畫》以解決國內穆斯林社會問題，包括規定穆斯林機構必須善用社交媒體，推廣伊斯蘭家庭價值觀。他指出，社交媒體已變成累積流量與名氣的平台，公布夫妻親密關係作為內容（content）產出是「不要臉」的。

宗教師賽義德（PU Syed）也在社交媒體上表示，穆斯林接觸國外電影時，因為經常看見他們展露隱私部位（aurat）而把這種情形視為常態，他認為這是重大的罪惡，他說「這種行為是將罪惡正常化，或當作它是個人的罪而不必接受懲罰，是一種逐漸惡化的異端思想。」

來自馬來社群的回應，多數人都持反對意見，認為穆斯林夫妻之間的親密舉動不該暴露在公開場合。抖音帳號@isma.malaysia 另拍影片說明，「『開箱』一詞適用於物品，妻子不是物品，是丈夫應該保護及尊重的對象。」宗教司扎里德盧斯（Ustah Zharidrus）則說道，卑賤的丈夫及顯露身材的妻子是地獄的成員，往生後不會上天堂。也有網友留言「現代年輕人不自重。」、「把自尊當商品一樣販賣。」

透過馬來西亞中文媒體新聞底下留言觀察，許多華裔網民則不滿部長批評年輕夫妻拍影片，認為這是夫妻倆的事，何況摘頭飾並沒有任何不雅舉動。留言區也充斥著民眾對政府的謾罵，留言說道：「貪污豈不是更敗壞伊斯蘭教價值觀嗎？」、「童婚你們就…」，顯示華人社會對此事件的態度的強烈對比。

新聞來源：

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責任編輯：駱芷萱
核稿編輯：杜晉軒

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