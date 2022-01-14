中國文人的最終歸宿！佛理如何打救世界，解脫愛憎？

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

北青蘿 殘陽西入崦，茅屋訪孤僧。

落葉人何在，寒雲路幾層。

獨敲初夜磬，閒倚一枝藤。

世界微塵裏，吾寧愛與憎。

林夕筆下的《弱水三千》，盡見佛學哲思。「活着自活着／萬象在逝水中暢泳」，萬物變化無窮，從不恆久，正如水的形態萬千，「山水非山水／涷了變雪堆／山水本山水／遇熱若霧水」，但要如何看待，執著痛苦與否，卻在乎你我一心。此中歌詞哲理，可上追古典，與李商隱的對讀。

儒釋道思想，文人三支柱

中國思想史，以先秦戰國時代，諸子並出，百家爭鳴，最為多元。及至儒、道兩家獨大，法家潛藏廟堂宮殿，墨、名等派幾乎消失。但卻有佛法東漸，一股外來的思想傳入興盛，成為了中國思想文化中第三勢力。

學者考察，佛教在戰國時代可能已被察知，後來魏晉南北朝經過「格義化」，即佛教高僧為了使其思想融入中土，以道家的名詞解釋，佛教思想的概念，頗有成效。佛教在隋唐大盛，主因在於皇帝借此鞏固政權穩定，大力支持，香火鼎盛。

儒釋道三家思想，有論爭也有融和，有同也有異，可供比較：

佛家：人活得太「苦」，故有三世因果，西方極樂。

儒家：「憂患」意識之強調，生出仁義禮智，大同世界。

道家：「哀」嘆生命之輕生，始見無待見獨，無何有之鄉。

無論是「苦」、「憂患」和「哀」，三家思想都始出人生的有限，希望有所超越、解脫。

儒家肯定現世，主張立言、立功、立德，名留青史，建立萬世功業；道家則希望逍遙自在，達至「獨與天地精神往來」的境界，而其所化生的道教，則追求長生不老；唯獨佛教著眼來世，指出人的「因果報應」，死後會陷入輪迴之苦，因此必須自此解脫。

其實，中國士大夫往往有一個傾向，少壯年以儒家為理想價值，中老年不得志，退而求道、佛兩家，以求安身立命。這在現代佛教的信眾，似乎未嘗不是如此，因為嚐到人生的苦難，才會希望解脫。

圖片由作者提供

不遇之詩，清淡平和

殘陽西入崦，茅屋訪孤僧。

落葉人何在，寒雲路幾層。 崦：山。

李商隱生於晚唐，儒釋道三家思想，可謂他成長的時代背景。他因情苦而入道教，後又察知長生不老的追求，不可相信，其詩作多有批判，儼然是一位叛教者。

放棄了道教，苦仍然存在，李商隱晚年隱居鄭州，改信佛教，他的詩歌中出現了少見的清淡、平和。

這類風格的作品，其實最難「分析」，句句淺白，必須細細品味，像一杯茶，等待喉間的回甘。

李商隱走訪僧人，不見蹤影，由「不遇」所生，獨自沉思。殘陽西落，人生晚年的象徵；落葉遍地，僧侶可在雲深不知處？

因緣聚合，無愛無憎

獨敲初夜磬，閒倚一枝藤。

世界微塵裏，吾寧愛與憎。 磬：寺觀禮佛時所敲的銅製樂器。

寧：為什麼。

李商隱站於僧侶門前，不遇其人，似乎沒有什麼失落、傷心，他所求的，不是某一特定的人，而是背後所代表的精神境界。

因此，詩人想像那位僧人在夜上輕敲法磬，強調「獨」，意指精神境界的孤高。常人以為孤高必然淒苦，但真正有修為的人，卻往往能感到獨立自在的滿足，故能「閒倚」。

由不遇到想像，李商隱不必見人，自力悟道。

《金剛經》：須菩提！若善男子、善女人，以三千大千世界碎為微塵，於意云何？是微塵眾，寧為多不？

金剛經中，佛陀曾問，如果三千世界皆碎為微塵，是多還是少呢？

Photo Credit: Depositphotos

佛家相信，人世間一切皆無永恆不變的實體，成住壞空，我們所能經驗的事物，甚至自身的組成，不過是恰好有一緣份使各事物組合，是謂「因綠聚合」。假若有一天緣份散去，就會發現萬物的本質皆為空，「緣起性空」也。

人有六根，六根即為感官，眼、耳、鼻、舌、身、意；六識為感官功能；而六塵是世間各種現象，色、聲、香、味、觸、法。我們眼見的六塵，全是虛妄，總會成空。因此，佛陀說，微塵是多是少，又有什麼重要呢？

如果我們懂得這番佛理，很輕易就會了解李商隱此詩的名句：「世界微塵裏，吾寧愛與憎」。

因綠聚散，色即是空，李商隱悟到此層哲理，又有什麼值得愛戀，有什麼值得憎恨？不如放下執著，無愛無憎，由貪憎痴中解脫我執。

本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin

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