不滿民進黨「橫柴入灶」，國民黨拒出席首場修憲公聽會，各黨呼籲：不要錯過歷史時刻

立法院第10屆修憲委員會今（13）日舉行首場公聽會，朝野4黨中，僅國民黨缺席未參與，有參加今日公聽會的民進黨、民眾黨、時代力量立委都在發言時呼籲，國民黨應回來參加修憲委員會，不要錯過修憲的歷史時刻。

立法院在本月初召開臨時會，朝野原有意藉此機會召開修憲委員會，讓朝野提出的75個《憲法》修正草案，有機會在2月底前完成審議，送出立院，以讓公民複決的投票，能趕上年底九合一選舉合併舉行。

國民黨不滿民進黨「橫柴入灶」不參加，各黨齊聲呼籲：快回來

國民黨立院黨團昨天就舉行記者會，批評蔡英文政府不為國家根本大法謀略出好的修憲方向， 「橫材入灶」在6日第一次會議時，不顧程序正義，自行推舉主席、自行決定議題，甚至自行決定哪一位召委在哪一天開會，國民黨拒絕奉陪。國民黨團不會參加民進黨團自行排定的修憲會議，所以也預告了今天不會參加會議。

國民黨修憲委員會召委鄭麗文表示，民進黨從會議一開始，就用多數輾壓，完全不尊重在野黨的提案。在野黨不是執政黨的橡皮圖章，不可能在沒有任何程序正義與共識的過程中把修憲案送出立院，國民黨若隨之起舞，就是對不起人民、對不起《憲法》。

國民黨立委賴士葆表示，從民進黨自設主席、自設議題、自設會議程序，就可看出民進黨修憲是在打假球，假借修憲之名，進行鬥爭在野黨之實，為的是累積相罵本，故意讓修憲破局。

國民黨團強調，國民黨不反對修憲，但不會參加民進黨自行排定的會議，民進黨應重新開會訂定會議議程。對於修憲程序的立場，就是要求召開修憲國是會議，凝聚社會共識。修憲議題則主張恢復閣揆同意權、18歲公民權入憲、不在籍投票權入憲、總統定期國情報告、環境及動物保護權入憲。

民進黨團也開記者會回應，管碧玲發言表示，民進黨過去是反對黨，遇到憲法時刻仍採取合作態度，超越黨派，可以跟非主流的新國民黨連線合作推動陽光法案，也可以跟前總統李登輝的本土勢力合作推動憲改。當立法院現在4個政黨同時提案「18歲公民權」，國民黨有沒有理性走出政黨合作這條民主路線的力量出現？將是能不能啟動憲法時刻唯一因素。

管碧玲也說，朱立倫去年11月4日組成修憲小組會議，11月11日到立院黨團確立4大修憲主張，國民黨也在11月29日送出國民黨團版本，都是在朱立倫任內，「過去的框架可以廢，但自己的框架也要躺在那嗎？」

劉世芳對朱立倫喊話，表示與其因選舉失利忙於向黨內同志道歉，或指責民進黨，不如來研究國家民生大計，尤其最有共識的18歲公民權，國民黨應該也願意加入修憲行列。若修憲過程國民黨始終缺席，未來大選選民會做出正確選擇，呼籲朱立倫鼓勵藍委來參與修憲行列。

時代力量立委王婉諭譴責國民黨至今仍不願意開啟對話討論可行性，多次杯葛，甚至連出席都不願意﹔國民黨怠惰的做法，違背對人民的誠信，甚至很多議案都是國民黨過去訴求過的，現在卻不願面對，令人難以理解。

民眾黨立委張其祿則認為，執政黨既然有多數，希望能多包容在野黨的提案跟想法，也呼籲國民黨應趕快回來修憲，否則就是少數否決多數。只要國民黨不願意回來，就是否決所有修憲努力，期盼朝野各黨派把握歷史機遇。

學者：2024也還有一次修憲機會

輔仁大學學士後法律學系助理教授姚孟昌表示，修憲不容易，要凝聚共識，立法院要承擔最大責任，各黨團都應該在過程中認真做事，讓修憲順利完成。憲法是全體公民為了建立國家、組成政府的最大共識，憲改不應該由一黨來完成、也不該由任何一黨阻擋，盼立委或黨團勿阻礙憲改時程。

姚孟昌也提出，「公民權行使年齡下調」外，有關「環境生態永續」與「動物福利保障」也是本次修憲最無爭議且各黨關切的課題，「人權條款入憲」也值得修憲委員會努力落實。

中央研究院法律學研究所副研究員蘇彥圖則表示，投票年齡的降低是朝野有相當共識的議題，可以來好好討論。蘇彥圖也建議，不管修憲規則怎麼改，台灣都不會是「一黨修憲」，這次修憲傾向綁2022的九合一選舉，但2024年總統大選也還有一次機會，且2024年是新上任的總統，有些問題可以放到2024年來修，也許2022年可以先做個預告，引導大家在未來2年把憲政制度修得更好。

永社理事長黃帝穎表示，《憲法》已超過15年未修正，國家政府體制在運作上遇到相當多的困難與挑戰，但現行修憲門檻為立法院四分之三同意已近全球最嚴苛，因此他認為修憲門檻應藉由本次修憲修正降低。

民間團體場外呼籲動保入憲

台灣動物社會研究會今天和數個動保團體在立法院外召開記者會，指出目前已付委的75個修憲提案中，有8案與動保入憲有關，且朝野各黨派都有立委提案。

執行長朱增宏表示，台灣雖然有《動物保護法》，但憲法位階更高，希望在其中納入動保價值。國家可以做出更多制度性改革，否則包括廢除活體動物試驗、友善畜牧的推動均會受到阻礙。許多修憲提案以政治改革為主，但遭在野黨反彈，為何不能優先討論動物保護、氣候變遷等與民生有關的基本國策。

時代力量立委陳椒華表示，動物與人類生活息息相關，寵物的數目甚至高於新生兒數，應考慮如何讓動物享有基本權利，並保障動物的生存。

與會的民進黨立委陳亭妃則認為，政府在動物保護上已完成許多階段性任務，現在是修憲關鍵時刻，希望將動物福利入憲，雖然目前修憲進度因國民黨立委未出席，發展還是未知數，但期待最終能在立法院達成共識，動物保護也能明文入憲。