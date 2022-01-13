《菸害防制法》修正草案：吸菸年齡提高至20歲，禁電子煙並將大專院校列禁菸場所

（中央社）行政院會今（13）日通過《菸害防制法》全文修正草案，將函請立院審議。草案禁止吸菸的年齡提高至未滿20歲，另外禁止電子煙，同時也納管加熱菸等菸草產品；並將大專院校、幼兒園等納為禁菸場所。

行政院：禁電子煙、提高法定吸菸年齡、將大專院校幼兒園納禁菸場所

衛福部在行政院會後發布新聞稿指出，電子煙因造型新奇，經常添加特殊口味，成分複雜多變，健康危害難以掌控，考量國際上已出現多起嚴重肺傷害，甚至致死案例，台灣也出現電子煙造成肺傷害的高度可能個案，且電子煙明顯具有導引青少年及未曾吸菸者使用菸品的入門效應，將全面禁止包括電子煙在內的各式類菸品。

衛福部說，修正草案禁止包括電子煙在內之各式類菸品之製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用。

另外，符合菸品定義，未經核可上市的新類型菸草產品，如加熱菸等，或已上市，因業者改變其成分或製程等，致有未知健康風險之虞的菸品。衛福部說，業者應於製造或輸入前，向中央主管機關申請健康風險評估審查，經核定通過後，始得為之，及中央主管機關得公告指定其應於一定期限內，申請健康風險評估審查。

此次修法也禁止加味菸，禁止菸品添加具有花香、果香或巧克力、薄荷口味或其他經中央主管機關公告禁用的添加物。

修法也將菸品容器警示圖文標示面積由35％增加至85％，同時將禁止吸菸的年齡由未滿18歲提高至未滿20歲。

衛福部說，這次修法同時擴大禁菸的室內外公共場所，將大專院校、幼兒園、托嬰中心及居家式托育場所列為全面禁菸場所，酒吧、夜店則列為得設吸菸室的禁菸場所。

衛福部說，草案這次也加重罰則，對於製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告「類菸品」及未經健康風險評估審查核定通過之指定菸品，或其必要的組合元件者，課以高於紙菸相對違規情節的罰鍰。

如果違法，草案怎麼罰？

《中央社》報導，根據草案內容，如果違法製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用包括電子煙在內的各式類菸品，會處以新台幣1000萬元以上、5000萬元以下罰鍰；另外未來如果違法吸電子煙或沒有經過核可的加熱菸，則會開罰2000元至1萬元。

而針對修法將吸菸年齡提高到20歲，行政院表示，如果草案通過，未滿20歲的民眾吸菸，會處以新台幣2000元以上、1萬元以下罰鍰，同時會按次處罰。

另外針對先前董氏基金會質疑，政府只禁電子煙、納管加熱菸的措施，可能會導致未來出現混和型加熱菸，並且會因此替菸廠「開後門」。對此衛福部國民健康署署長吳昭軍回應，混和型加熱菸仍是類菸品的一種，仍要依法審核。

配合《菸害防制法》修正，通過《菸酒稅法》第7條修正草案

另外配合《菸害防制法》修正草案，行政院也討論通過《菸酒稅法》第7條修正草案，定明紙菸、菸絲、雪茄以外之其他菸品，應徵稅額按每公斤或每千支徵收新臺幣1590元，從高課徵。

財政部表示，衛生福利部擬具《菸害防制法》修正草案經今日行政院院會通過，第4條提到，其他菸品以計量單位「重量」或「支數」計算菸品健康福利捐。但是財政部考量其他菸品態樣不一，為避免按「支數」計算應徵稅額大於按「重量」計算之稅額，卻以較低之重量計算稅額課徵菸酒稅而形成低價菸，所以擬具《菸酒稅法》第7條修正草案，定明其他菸品按計量單位「重量」或「支數」計算應徵菸酒稅額，從高課徵，以維護租稅公平。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：羅元祺