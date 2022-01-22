《脫癮而出不迷網》：家長不小心侵犯到孩子的網路隱私，該怎麼辦？

文：陳志恆

不小心看到孩子的網路隱私時，怎麼辦？

有一次，有位家長來與我討論孩子的問題，他說：「上個月，我無意間看到孩子在臉書上的發文內容，真是令我擔心極了！常常帶有消極、悲觀又負面的字句，有時候還會髒話連篇，具有強烈的攻擊性。我很擔心他，但又不知道怎麼和他談。」

「你的擔心是合理的，這些內容確實不妥，做父母的有必要關心且提醒。」

「可是，我不知道怎麼開口？」

眼前的家長神色有些緊繃，我問：「你擔心什麼呢？」

「我不知道講了他會不會生氣，因為他是個暴躁易怒的孩子呀！」

發現問題就該直接溝通

我遇過不少家長不太願意直接與孩子討論他們的問題行為，原因是擔心孩子不高興，因而破壞親子關係，所以請其他人來當說客，像是學校老師、輔導老師、其他親友長輩等。他們會說：「老師，我們說的話，孩子不願意聽，你來說，他比較會聽進去。」

我也常被如此賦予重任，但通常都會拒絕。

第一，如果害怕被討厭，而不願意與孩子直接溝通，那只是在討好孩子，創造一個親子和樂的假象，對他們是沒有幫助的。

第二，無法與孩子直接討論重要的話題，顯示親子溝通遇到瓶頸，請他人代為傳話，或許能收到暫時的效果，但長期以來，根本問題仍然沒有解決。

先同理，再講理——「你是否遇到困境了？」

回到剛剛的案例，我說：「該說的還是要說喔！你可以告訴他，看到他在臉書上的發文覺得不妥，想和他討論一下，要注意網路上的用語與禮節，避免引發誤會，或者觸犯法律。」

眼前的家長點頭如搗蒜，我繼續說：「更重要的是，這是一個深入了解與協助孩子的契機。我們得想想，為什麼孩子要在網路上寫這樣的文章呢？是要引起注意嗎？要討拍嗎？如果真的是這樣，孩子是否遇到困難了？是否生活不如意？是否過得不快樂？」

「你可以把你觀察到的現象當作媒介，去關心孩子內在的感受與經驗，如果孩子能感受到你們的理解與支持，對於修復親子關係會很有幫助。」

在這個例子裡，比較好的溝通方式是「先同理，再講理」。父母可以先客觀描述自己的發現，然後關心孩子的現況：「怎麼了呢？是不是遇到什麼不如意的事情呢？」

聽聽孩子怎麼說，然後給予同理的回應：「原來是被好朋友背叛呀！我想，你一定很受傷也很委屈吧？難怪你會寫出這樣的文字，是想抒發心情吧？」

待孩子的處境能被充分理解後，再開口提醒孩子網路上的禮節與注意事項，這樣，他們會比較願意接受。

即使是有限的隱私，也該被尊重

「嗯！我懂了。可是，我還有個擔心……」這位家長掙扎許久，終於說出口：「那天，我其實是偷偷登入他的帳號，才會知道這麼多的。因為他的文章都設有權限，我常常看不到，當時實在太好奇了，便用他的帳號密碼登入，沒想到竟有這麼多不為人知的祕密！」原來，他是瞞著孩子才知道這些的，難怪擔心孩子生氣。

因為此舉正是侵犯了孩子的隱私權。當孩子慢慢長大，特別到了青少年期，會相當重視隱私，有許多祕密不想與父母分享，也會要求父母予以尊重。如果任意打開一位青少年孩子的房門，任意翻查他們的抽屜，或是未經同意就拆閱書信、日記等，孩子肯定會和你翻臉的。想想你年輕的時候，就可以理解了。

問題是，父母就完全不能碰觸孩子的隱私嗎？

孩子越來越大時，他應該被允許擁有更多的隱私空間，但無論如何，都是「有限的隱私」，父母基於保護與照顧孩子的立場，還是有權知道那些祕密。要知道，當你越使出父母的權威，要孩子不能保有自己的祕密，孩子永遠有辦法瞞著你，甚至把你唬得一愣一愣的。

千萬別與孩子鬥法！比較好的做法是適當地尊重孩子的隱私，如果想知道，應該要先徵得孩子同意，至少，也該先知會一聲。因為尊重是營造高品質親子關係的基礎。

年紀小一點的孩子，在網路上的各項設定，常是由家長代勞，因此，你會擁有也保管孩子的帳號密碼。即使如此，在登入前你都應該有個習慣，先知會孩子並讓他知道這麼做的用意是什麼。

你問：「為什麼這麼麻煩，孩子又不會知道？」這就是最好的機會教育。你正在示範尊重，而孩子也在學習尊重。允許孩子有與你討論的空間時，他便有機會學習如何有效溝通。這樣的觀念與做法，在實體世界與網路世界中同樣適用。

侵犯孩子的隱私時，就道歉吧！

回到與這位家長的對話。

「難怪，你會怕孩子生氣，因為你侵犯到他的隱私了！」

「是呀！所以我很掙扎，到底要不要和他談這件事。」

「如果你覺得這是重要的問題，非談不可，那麼就誠實地告訴孩子，並跟他道歉吧！」

在任何關係中，誠實永遠是上策。無法誠實，就會破壞信任關係；而若因此而陷入關係困境，更要用誠實的態度去修補。他或許可以這麼告訴孩子：「孩子，上個月我因為一時好奇，用你的帳號密碼登入臉書，我為此感到很抱歉，希望你可以原諒我。」

當然，孩子肯定會生氣的，你不能要孩子不生氣，你要允許他可以生氣。你能做的，就是同理他的感受：「我知道你感到很氣憤，覺得沒被尊重。同時，你在臉書上的很多祕密都被我看到了。你或許也會擔心，會不會被我罵、被我指責。我確實有點擔心……」在真誠道歉後，再開始與孩子討論網路內容的適切性。

請讓孩子知道，你是想幫助他，而不是要指責他。

書籍介紹

本文摘錄自《脫癮而出不迷網：寫給網路原生世代父母的教養書》，圓神出版