中印重啟軍事會談之際，中國在不丹爭議邊境施工建設，為雙邊關係帶來新壓力

文：德國之聲中文網

繼上一次的會談在僵局中結束後，中國及印度的軍事高層於週三（12日）再次召開雙方會議，討論如何讓雙邊軍隊得以從具爭議的拉達克（Ladakh）東部邊界地區撤軍，以緩解長達20個月的對峙。

美聯社報導，印度軍方表示，這場中印軍事高層間的第14輪會談將在中國一側的「莫爾多」（Moldo）會晤點舉行，並預計在當地時間週三（12日）晚間或週四（13日）時結束。

中印雙方在名為「實際控制線」的事實邊界上，各自駐紮了數萬名士兵，並部署了大炮、坦克和戰鬥機等軍事設施。2020年6月，中印軍隊爆發肉搏戰，在未開一槍的情況下，印方表示有20名印度士兵喪生，中國則說他們在這場衝突中損失了4名士兵。

在於去（2021）年10月10日舉辦的第13輪會談上，中國指責印度堅持其「不合理和不現實的要求」，給談判增加了困難；印度則稱當前局勢是「由中方單方面試圖改變現狀造成的，違反了雙邊協議。」討論最終陷入僵局，兩國不歡而散。

在12日會議召開前夕，中印雙方皆表示拉達克東部目前「局勢穩定」。中國外交部發言人汪文斌向印度喊話，希望印方能「同中方相向而行，推動邊境事態盡快從應急處置轉入常態化管控階段」；印度陸軍總司令納拉瓦內（Manoj Mukund Naravane）則表示：「印度不會允許中國用武力改變局勢。」

中國在不丹邊境建村 引印度擔憂

與此同時，在拉達克以東約1100公里處，中國在與不丹有爭議的邊境地區進行了多項施工建設——該區域距離印度洞朗地區僅約10公里。而這也對印度帶來了另一股壓力。

路透社與美國數據分析公司HawkEye 360合作，透過HawkEye 360提供的衛星圖發現，中國自2020年年底在與不丹的邊境地區的6個不同地點進行建設工作，目前已新建了超過200個建築物，而施工仍在進行當中。

中國與不丹的爭議邊境地帶人煙荒蕪，倫敦大學亞非學院的教授級研究員巴尼特（Robert Barnett）向路透社表示，中國政府給居民提供補貼，讓他們在邊境地帶定居。他說，中國在有爭議的不丹邊界上建造村莊，是為了迫使不丹在邊界談判上向中國屈服。

路透社報導，據一位專家和印度國防部消息人士稱，這些邊境建設能使中國擴大掌控並監測該地區，並可能會利用這些地點來建立國防相關設施。

對印度來說，毗鄰此處的洞朗地區是該國極具戰略性的地帶。此處位於印度連結該國東北部的狹長走廊，素有「雞脖子」之稱，其中最狹窄處僅有23公里，對印度國土安全來說極為重要。在2017年，印度和中國在此處有過長達兩個多月的軍事對峙。

對於中不邊境建設一事，中國外交部向路透社回應，指該工程「完全只是為了改善當地人民的工作和生活條件」，並稱「在自己的領土上進行正常的建設活動是中國的主權範圍。」

不丹外交部則指，不丹與中國在2021年4月的最新一輪邊界談判中已同意加快解決其分歧，但他們拒絕討論相關細節。印度外交部則沒有回應路透社的置評請求。

根據衛星圖，不丹與印度皆未對中國在邊境的建設做出反應。澳大利亞戰略政策研究所的研究員魯瑟 （Nathan Ruser）表示，對兩國來說，在此處對抗中國將是一大難題。

「針對這些中國建設採取的任何行動，都必然使平民百姓陷於危險之中，」魯瑟說，「這使得印度和不丹在面對中國侵佔爭議領土時，難以進行反制。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航