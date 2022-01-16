到底要打多少劑疫苗，人類才能走出COVID-19疫情？

文：德國之聲中文網（德新社、法新社、明鏡週刊）

德國BioNTech疫苗生產廠商的負責人沙欣（Ugur Sahin）1月11日表示，該藥廠和美國輝瑞（Pfizer）聯合研發的針對Omicron的新冠疫苗，將在今（2022）年1月底進入臨床研究階段。沙欣說：「如果可以獲得官方批准，我們估計3月份就可以向市場投放針對Omicron的新冠疫苗。」

截至目前歐洲藥品管理局（EMA）尚未表示，是否有必要使用專門針對Omicron的新冠疫苗。

輝瑞首席執行官布拉（Albert Bourla）近日也曾表示，他並不清楚新的疫苗是否會被投入使用，輝瑞公司將自己承擔風險生產新型疫苗。

與此同時，美國沃爾特里德陸軍研究所（Walter Reed Army Institute of Research），正在研發一款通用的新冠疫苗，可以保護人們免受所有SARS-CoV-2變體的感染。去（2021）年12月，該研究所剛剛結束了對疫苗的第一階段臨床試驗，並取得了正面效果。

與目前已經投入使用的疫苗不同，沃爾特里德陸軍研究所的SpFN疫苗，可以將不同的刺突蛋白附著在鐵蛋白奈米顆粒的24個表面上。這意味著一個單一的奈米顆粒不僅可以容納各種SARS-CoV-2變異毒株，還可以容納各種其他常見冠狀病毒的刺突。

72名18到55歲的成年人，參加了這款新型疫苗的第一階段臨床試驗。測試者在180天的間隔下接種了兩劑疫苗，或者在28天和180天的間隔下接種了3劑疫苗。接種3劑疫苗的測試者被分為兩組，其中一組接種的第3劑劑量要高於另外一組。這樣做是為了測試疫苗的耐受性，並收集不同劑量下抗體反應程度的數據。

《明鏡週刊》報導指出，這款新型疫苗對於接種率低的貧窮國家是一個福音，因為不同於mRNA疫苗，這款疫苗對低溫的要求不高，在普通冰箱中即可保存長達6個月之久。無論對於保存還是物流運輸的要求都大大降低了。

反覆施打加強針難以為繼

歐洲藥品管理局認為，雖然新冠肺炎目前在全球範圍內仍是一場大流行病，但是Omicron變種正在逐漸將這場瘟疫變成人類可承受的地方性流行病。

該機構對於在普通人群中推廣第4劑疫苗的做法表示懷疑，認為不斷重複施打加強針不是「可持續」戰略。

法新社引述歐洲藥管局疫苗評估小組負責人卡瓦萊里（Marco Cavaleri）的看法說：「沒有人確切知道我們什麼時候會到達隧道的盡頭，但我們會到達那裡。」

他說：「隨著群體免疫力的提高，同時伴隨著Omicron變種的出現，在疫苗接種的基礎上還會形成大量的自然免疫力，我們將快速接近地方流行病的趨勢。」

世界衛生組織表示，未來兩個月內歐洲可能會有一半以上的人口感染Omicron變種。

同時世衛組織也認為，反覆接種加強針不是一個可執行的策略。

歐洲藥品管理局也證實，研究發現，雖然Omicron變種的傳染性更強，但該變種導致的住院率僅為Delta變種的三分之一到二分之一。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航