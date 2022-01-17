「完成祖國統一大業」可能成為習近平說服黨內接受他三連任的說詞

中共在甫剛迎接建黨「第一個百年」，正式宣布全面建成小康社會，積極向建國「第二個百年」奮鬥目標前進，從建立社會主義現代化強國到完成國家完全統一、振興中華民族之「中國夢」。

十九屆六中全會通過第三份歷史決議，涉台部分提到習近平主政期間「堅持『一個中國』原則和『九二共識』，堅決反對台獨分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。」顯然，中共當局對台政策依然具有戰略定力及自信，兼具原則堅定性及策略靈活性。

所謂「原則堅定性」直指堅持「一中原則」及「九二共識」、反對台獨，也就是「反獨促統」；「策略靈活性」則是推動主動推行「兩岸融合」措施，單方片面行動，呈現主導兩岸關係發展企圖心。展望中共二十大後第五代領導人習近平，可能訴諸「完成祖國統一大業」的民族主義及任務，成為其說服黨內接受其第三個任期的理由之一。

目前民進黨政府否定「九二共識」存在、宣稱「對岸鄰國論」、「兩岸兩國論」皆使兩岸對話難成，而民進黨政府所提「有意義對話」、「建設性對話」或「建設性模糊」此語詞，因欠缺具有創造性及包容性概念內涵，難以成為重啟兩岸對話及合作之「通關密碼」。

儘管蔡英文總統曾提出「九二歷史事實」、「九二會談精神」及「九二共同認知」，作為「九二共識」之替代方案，然中共當局依然堅持「九二共識」為兩岸對話及協商之「政治前提」。

「反獨促統」、「融合漸統」是對台政策主軸，加大反獨、促統力度，及深化兩岸融合的單邊行動

展望中共十九屆六中全會後對台政策的發展取向，「反獨促統」、「融合漸統」仍是主軸；然而中共當局勢必加大反獨、促統力度，及深化兩岸融合的單邊行動，因而兩岸敵意如螺旋般上升，無論是兩岸兩會對話、兩岸事務最高執行主管難以會晤，更遑論「蔡習會」舉行。

尤其中共加強對台灣國際空間壓制，中止「外交休兵」已減少8個邦交國，且軍事威逼及武統聲浪高漲，中共當局擴大「台獨定義」及強化壓制力度，軍機巡航及軍艦繞台頻率激增，台灣安全的風險係數漸增。

這份第三次歷史決議其目的在於總結百年經驗，並將習近平政治及歷史地位提升至空前，超越鄧江胡直逼毛澤東。六中公報中提及「習近平」的次數22次，甚至多過中共已故領袖毛澤東，也顯見習地位儼然超越過去幾任領導人。公報確立習近平黨內核心定位、確立其思想所領導的未來路線、確立習近平在黨內完全不遜於毛鄧的歷史定位，確立習時代權力之延續，從而確立其長期執政的正當性與必要性。

此預告習近平打破隔代指定接班傳統，勢必在政績及歷史定位尋求無人可比評價。

2016年中共十八屆六中全會便提出「習核心」，「習思想」在十九大寫入黨章，2018年修憲廢除國家主席任期制，這可謂是標誌「習近平時代」早已來臨。六中公報提到「飛躍」有7次，凸顯中共當局對歷史前進方向有信心，冀盼在習近平領導下再次「飛躍」。

由於習近平已進行前述固權之預備鋪陳過程，預計在二十大取得連任，似已無懸念。一旦習近平持續掌握大權後，對台政策將加大促統的力度，台灣勢必面臨更大壓力。

習近平自2012年十八大主政後，2013年1月1日首次以總書記身份針對兩岸關係提出深化交流合作，堅持「和平統一、一國兩制」方針，鞏固與發展兩岸和平發展之基礎。

2017年10月18日，習近平在中共十九大政治報告中強調要解決台灣問題、實現兩岸完全統一；「一個中國」原則是兩岸關係發展政治基礎；將擴大兩岸經濟文化交流合作，為台灣民眾在中國大陸提供學習、創業、就業、生活與中國大陸民眾「同等待遇」；維護國家主權與領土完整，絕不容忍國家分裂歷史悲劇重演。2019年1月2日習近平在《告台灣同胞書》發表四十週年紀念會上，提出「兩制台灣方案」，作為處理兩岸關係的最新及最高指導原則。

換言之，展望中共二十大後習近平可能訴諸「完成祖國統一大業」的民族主義及任務，成為其說服黨內接受其第三個任期的理由之一。因之，中共多台政策將會更加凸顯「統一急迫感」，因而加大「反獨促統」、「融合漸統」力度，台灣恐怕更加面臨「逼統」壓力。在兩岸綜合國力對比下，呈現不對稱權力關係，中共更具絕對優勢掌握兩岸發展的主導權。

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解決台灣問題，已被納入中共之「第二個百年」前所要完成目標及任務

中共已將解決台灣問題，納入「第二個百年」征程之歷史任務。十九屆六中全會公報列入涉台內容，並通過第三份歷史決議，代表已將「解決台灣問題」列入「第二個百年」目標，中共將建黨百年（2021年）定為「第一個百年」，建政百年（2049年）定為「第二個百年」。

在六中公報納入台灣議題，顯然這不是一個選擇題，而是必然要解決問題，中共對台政策將以「歷史任務」取代國共內戰延續性。「第二個百年」目標勢必以國家完全統一及民族偉大復興為要，因而對台統一問題正式進入議程。解決台灣問題，已被納入中共之「第二個百年」所要完成目標及任務。

中共當局從提出「反對台獨」到「挫敗台獨」，從提出「三個任何」到「六個任何」，不僅遏制法理獨立，也威懾文化台獨及柔性台獨。十八大政治報告中提出反獨的「三個任何」，堅決反對台獨分裂圖謀，指出「絕不允許任何人、任何勢力、以任何方式把台灣從祖國分裂出去。」

十九大政治報告中，提出有能力挫敗「任何形式」的台獨分裂圖謀，絕不允許「任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去。」

中共有將台獨定義擴大化趨向，台灣各政黨應避免民主成為負債之選擇