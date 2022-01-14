中企違約暴增至484家：房地產業成「跳票」重災區，風險蔓延上下游供應商

上海票據交易所（後稱上海票交所）發布2021年商業票據違約名單，跳票廠商達到484家，相較於2020年11月增加了100家，增幅達26.04%，而名稱中有房地產、置業字樣的企業有92家，佔名單比例近2成，外界直指中國房地產是「重災區」，且風暴正逐漸向門窗、磚牆、瓷磚、石材等建材企業蔓延。

中國房企資金流動性出現問題

中國歷經房地產龍頭——恆大集團（Evergrande Group）違約風暴後，房市受到重挫，北京當局為了維持市場穩定，消息人士向《華爾街日報》透露，中國央行考慮，放寬買方有條件接手瀕臨破產的地產業者。

從流出的會議紀錄中顯示，中國國務院的高階官員和一線城市的幾位房地產業者協商，其中一家業者佳兆業集團（Kaisa Group）執行董事李海鳴於2021年12月表示，民營開發商遇到嚴重流動性問題。

李海鳴向與會官員建議，應允許銀行繼續放貸和延長貸款期限，他還強調，政府應該支持國營企業，從有困難的開發商手中，收購建設項目，幫助市場補充現金流維持信心。

中國金融監管機構開始放寬一些規定，包含允許開發商出售中期債券，甚至計畫販售資產支持證券來融資，同時也放寬建築業上游廠商，如門窗、磚牆、食材以及混泥土等，利用商業本票（commercial paper payments）擔保，套出現金的額度，維持流動性。

《關鍵評論網》詢問台中銀行業內人士表示，一般而言，商業本票又為兩類，第一是交易性商業本票，承諾於到期日前無條件支付受款人；二是融資性商業本票，中國目前類似此種類型，經過票券商簽證後，取得現金且利率較低。

他說，再加上商業本票期限設定有彈性，買主可依照資金情況購買不同天期的票券，資產配置上更為方便，就台灣而言，安全性也高，因為通常只有債信最佳的企業才會發行商業本票。

中國商業本票居然跳票：房地產風暴波及供應商

近日，上海票交所發布最新一期票據持續逾期名單，2021年8月1日至2021年12月31日出現3次以上付款逾期，且截至2021年12月31日有逾期餘額，或同年12月出現付款逾期的業者，數量高達484家，此據較去年11月增加了100家，增幅達26.04%。

名單中，帶有房地產、置業字樣的企業達到92家，在名單中佔近2成。中國媒體《21世紀經濟報導》不諱言指出，房地產業是「跳票」重災區，循線追蹤也能看到如，綠地、榮盛、世茂以及佳兆業的一批中國大型房企。

報導稱，商業票據在中國也是常見且重要的支付工具，房企最常見的做法是，利用票據支付工程款和材料款，從該份名單中透露出，中國房地產風險，正從上下游蔓延，導致相關建築企業，門窗、磚牆、瓷磚、石材等建材企業也跟著違約跳票。

台中銀業內人士對此說明，如果跳票持續發生，將會造成擠兌，到時候公司會有信用的問題，這非常嚴重。但是，台灣鮮少有這類情況，一般而言，大公司會有信評機構評估，銀行端再等地進行各種金融業務。

自從去年下半年以來，中國房地產業流動性緊張，違約數目不斷增加，上海票交的名單中，顯示房地產業者2021年相較2020年，多出了20家，達到56家，公司多分布於東北區域，也有長三角、大灣區等熱點區域。

中國上游供應商開始減少和傳統房企合作，中國知名電梯製造商向《21世紀經濟報導》透露，由於由於對墊資（代墊）的要求越來越高，近兩年來，該公司已經減少了與傳統房企的合作，而相關供應鏈也開始提前向大型房企催款。

上海易居房地產研究院智庫中心總監嚴躍進，向《21世紀經濟報導》表示，種種反映出市場低迷下的信心不足，但情況可能不會很快轉好，票據是未來房地產企業和產業鏈公司需要面對的嚴重問題。

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核稿編輯：翁世航