中國「脅迫」德國對立陶宛經濟封鎖，背後格局不只是美中對抗這麼簡單

人口僅約280萬、以往經常被台灣教科書稱為「波羅的海三小國」之一的立陶宛，因為白羅斯誘導大量移民入境該國，引發國安危機，加上無懼中國壓力、堅持與台灣加強外交關係，近幾個月頻頻登上國際新聞版面，儼然成為地緣政治的新焦點。

去（2021）年11月18日，駐立陶宛台灣代表處正式成立並掛牌運作，這是台灣第一個以「台灣」為名的歐洲代表處，更是睽違18年、繼2003年的斯洛伐克之後，台灣再次於歐洲設立代表處，對台灣來說意義重大。

不過今（2022）年1月4日，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）在接受立陶宛廣播電台Ziniu Radijas訪問時，卻突然表示他認為「（台灣）代表處的名稱已經成為影響與中國關係的關鍵因素」、「（台灣）這個名字就是導火線，我們現在必須處理相應的後果。」瑙塞達這席話吹皺一池春水，立刻引發立陶宛對台剛升溫的外交關係是否會生變的疑慮。

中國「歐洲化」經濟脅迫

瑙塞達所說「相應的後果」，一開始是展現在外交衝擊上。中國在駐立陶宛台灣代表處成立後，就迫使立陶宛撤掉在北京的大使館，讓立國外交人員只能透過遠距方式處理簽證業務，雖然中國沒有和立陶宛斷交，但如此降級和一國的外交關係還是第一次。

而看到立陶宛依舊沒有改變外交政策後，中國接著進行經濟上的脅迫，透過把立陶宛從中國的海關系統中刪除，實質上禁止了立陶宛的貨品出口到中國。

不過影響更大的，恐怕是近期傳出中國施壓歐洲國際企業，切斷與立陶宛的合作關係，其中德國汽車產業明顯被針對，他們被警告如果不照做，未來可能也無法出口商品到中國。這也是中國首次運用自己的經濟實力，去迫脅其他國家一起經濟封鎖它想要懲罰的國家。

2020年，中國不滿澳洲堅持調查COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情起源時，僅單方面對澳洲的葡萄酒、原物料進行貿易制裁，並沒有要求或脅迫其他國家加入他的行列，但面對歐洲小國立陶宛，中國卻是精準地挑選歐盟內部經濟實力最強大的德國來當打手，主要原因可能有三點。

首先，德國汽車工業極度依賴中國市場，且對德國政壇來說是非常強大的遊說團體，因此讓中國有機會「以商逼政」，這點從梅克爾（Angela Merkel）時代就可以明顯看出，否則德國也不會在2020年底、德國擔任歐盟輪值主席國的時候，硬是完成《中歐全面投資協定》的談判。

甫上任接替梅克爾的社民黨總理蕭茲（Olaf Scholz），一如觀察家所預期，並沒有改變梅克爾時代以經貿為首、務實的親中政策。

根據美國智庫德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund of the United States）資深客座研究員巴爾金（Noah Barkin）獲得的內部訊息，去年12月底德國總理蕭茲與中國國家主席習近平通電話時，雖然有政府官員極力主張應該討論立陶宛的事情，但蕭茲最後並未提及，反而表示希望《中歐全面投資協定》可以越早生效越好。德國汽車產業因此成為德國在中國手中的把柄，可以用來施壓立陶宛。

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第二個原因，則是德國汽車產業確實在立陶宛有不小的投資，如果德國企業撤資會對立陶宛經濟造成一定影響。

就以路透社報導被針對的德國車商大陸集團（Continental AG）為例，該公司2019年10月才在立陶宛中部建廠、完成近20年來最大的一筆外國投資，用以生產各種汽車零件，例如：智慧玻璃控制面板、雷達感測器、汽車電子處理器等。大陸集團去年也開始建造第二間工廠，預計未來總共會在立陶宛投資1億8500萬歐元，2025年時聘僱1500人。

最後，中國透過德國汽車產業要脅德國的做法，已經一定程度影響歐盟內部的團結，再度凸顯了歐盟國家彼此對中政策的不同調。已有傳聞表示，其實有歐洲國家不滿意立陶宛如此公開支持台灣，他們雖然都認為歐盟國家有權自己決定該跟誰發展經貿、外交關係，不應該屈服於中國的威脅，但對於立陶宛的做法並不以為然，特別德國更是夾在中間、面臨外交難題，一邊是不想放棄的中國市場，一邊是歐盟會員國夥伴必須支持。

其他中東歐國家，如波蘭、捷克、斯洛伐克雖然有意支聲援立陶宛（斯洛維尼亞現在是唯一公開聲援立陶宛的中東歐國家），但也想先看德國處理的態度和手法，畢竟如果德國企業真的從立陶宛撤資，會優先考慮中東歐國家作為替代選項，直接受益的會是他們。

美國才是導火線？

但回到問題的原點，如果不是有美國在背後支持立陶宛，該國可能也不會如此勇敢地與台灣加強外交關係。

在中國威脅會採取措施制裁立陶宛讓台灣代表處設立後，美國馬上和立陶宛達成價值6億美元的出口信用合作協議，提供兩國出口企業擔保或信用貸款、刺激雙邊貿易，建立起保護立陶宛出口貿易的機制。美國也藉著德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）近日出訪華盛頓的機會，繼續拉攏德國支持立陶宛。

而立陶宛願意配合美國演出「抗中親台」的戲碼，有觀察家表示，可能是因為換到了美國對於潛在俄國威脅的安全保障，事實上中國從來就不是立陶宛主要擔憂的對象。因此近期中國和立陶宛的糾紛，或許應該要放在更大的格局下來看，不只是美中對抗，傳統歐洲地緣政治最大的安全威脅——俄國，也必須被納入考量，美國和立陶宛的合作只是各取所需罷了。