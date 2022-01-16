【專訪】亞洲50大酒吧Room by Le Kief主理人：杯子裡的酒只是液體，但杯子外有很多故事

文：Ryota｜良田沃土

有過不少次流連於酒吧的經驗，也有幾次酩酊大醉於路邊的體驗，然而在那眾多深受酒精催化的深夜，我們所喝的不外乎各式經典調酒，亦或超商裡來自世界各地的啤酒，這些酒類倒也不是不好，畢竟以純粹買醉而言，幾杯長島冰茶足以讓許多人「抓兔子」，但若是想有更完整的飲酒體驗，我想，上述種種皆不適合。

說到這裡，也許你會感到疑惑，喝酒就喝酒，只要輕鬆愉快就好，哪來那麼多規矩？確實如此，不過如果美酒還能配美食，何嘗不是種更好的飲酒體驗？當然，這一切的前提得是餐與酒能有和諧的搭配，而為了尋找這樣的美好風味，我去了趟曾入選世界50大酒吧、亞洲50大酒吧的Room by Le Kief。

Photo Credit：Room by Le Kief

Room by Le Kief其實是出自「Le Kief」系列繼「菱玖洋服」後的第二間店，這樣的命名源自Le Kief所含的兩種意義，正面意涵是至高無上的享受，負面意涵則是代表毒品的罌粟花種子，而Room by Le Kief便是藉著具備五感體驗的餐酒搭配，帶來絕佳享受並讓你如中毒一般想一再回味。

這麼說你可能無法理解，餐酒搭配除了味覺之外，究竟如何滿足五感？起初我也有相同的疑惑，但在走進Room by Le Kief後，一切的疑問也都煙消雲散。

推開Room by Le Kief的小門，穿過如同隧道的布簾，映入眼簾的空間可以稱之為大型包廂、秀場、策展空間，之所有這麼多的別稱，並非Room by Le Kief的業務繁多，而是在那靠背的大圈座位圍繞之下，在Room by Le Kief享用餐酒，確實就像是在看一場秀。

對此，主理人Seven就說道：「這種圓弧形的空間，可以讓大家面朝中間的調酒檯面，而陷下的座位設計，就像在戲院觀影一般，可以像看舞台劇一樣，看著調酒師與廚師在檯面料理一切」，不僅是空間設計，就連Room by Le Kief的服務人員，每天都要練習走路的動線，Seven提到：「這就像舞台劇，你必須要走對位置，不然整齣劇就垮了。」

Photo Credit：用眼過度

可想而知，對空間及動線等枝微末節處如此用心的Room by Le Kief，在餐酒的主秀，勢必也不會令人失望，每三個月會換季推出全新菜單與酒單的他們，過往曾聯手江振誠主廚領軍的RAW，也與米其林認證的大三元酒樓合作過，甚至就連香氛品牌LE LABO也曾攜手。

而早已做過15季主題菜單的Room by Le Kief，也在這些不同單位的合作當中，有些趣事發生，不過這些相異的趣事，都有著相同的核心，Seven便說：「酒只是種液體，所以我們要思考怎麼讓他講述一個主題，因此在與每個單位合作時，我們會問對方有沒有平常想做，但在你們餐廳定位不適合做的事，接著再去實踐他。」

循著此一脈絡，Room by Le Kief的創作過程，大多會是先產生主題，接著是餐點，最後才是酒。而聊起哪季最令人印象深刻時，Seven則回答：「每一季都很有趣，也都能學到東西」，在這看似客套地回答背後，我知道，Seven所言不假，因為真的每季都很有趣。

Photo Credit：用眼過度

像是與RAW推出的《TRANSITION》系列，便是由江振誠主廚掌廚的壽司結合著Room by Le Kief風味調酒，不過這杯調酒可不是日常所見的Gin Tonic、Dry Martini等經典調酒，而是為了配合A5和牛、鮪魚大腹所衍生出來的煙燻木質調紅酒。

Seven解釋道：「油花是這兩項食材重要的風味來源，我們選擇以煙燻紅酒與巧克力堆疊這個油脂感，雖然聽來很油，但巧克力、牛肉、魚肉的油脂可以讓口感更豐富，而紅酒本身的酸度也能拉高黑鮪魚及和牛的風味層次。」

Photo Credit：Room by Le Kief

另外，在與大三元酒樓的合作當中，為了與粵菜的滋味相呼輝映，Room by Le Kief也透過酒與茶來做出回應，像是以陳年紹興及柑橘清香定調酒香並帶出甜度的「榮華醉鮑魚」，Room by Le Kief便採用發酵白酒糖醋為底，並加入木質調鮮明的干邑白蘭地，讓焦糖與木桶香氣呼應陳年紹興醇厚的滋味。」

不過每季的有趣之處，不單是聯手餐飲單位而已，像是與美食作家盧怡安合作的《NEW YEAR》系列，為了五感的體驗，Room by Le Kief便安排了原住民語、台語、客語、華語等台灣音樂，透過系列歌單的陪伴，搭配著多樣的年節料理及古早味調飲。

Photo Credit：Room by Le Kief

上述聽來富含眾多巧思於其中，但這些還不是最讓我驚豔的，畢竟，Room by Le Kief還曾與LE LABO、MAD et LEN等香氛品牌合作，令人不禁思索，這樣的合作該如何進行調酒創作？

Seven就說道：「就像是香水會有前中後味，我們根據這樣的特性發想出在森林冒險的主題。」

而在這主題的調酒呈現，Room by Le Kief以進入森林冒險作為開頭，因此在酒中加入辛香料凸顯冒險的氛圍，接著假想在森林中遠望到一座寺廟，於是酒中會有檀木、蘋果、紫蘇，青草及些微酸味，最後則是佇足於寺廟前，這部分為了呼應廟宇的木頭香氣，所以加入檜木、檀木跟肖楠木等風味，最後再放一點辛辣感的味道及蜂蜜調和。

Photo Credit：Room by Le Kief

正因如此，這些調酒就不單是液體而已，反倒是承載一段故事的載體，而餐酒搭配也沒有準則，畢竟，酸的東西，搭配甜的、鹹的、辣的都對，只有搭配起來是否和諧且有趣，也因此，風味的延伸才是餐酒搭配最重要的事情。