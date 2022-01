【專訪】亞洲50大酒吧Room by Le Kief主理人：杯子裡的酒只是液體，但杯子外有很多故事

文:Ryota|良田沃土

有過不少次流連於酒吧的經驗,也有幾次酩酊大醉於路邊的體驗,然而在那眾多深受酒精催化的深夜,我們所喝的不外乎各式經典調酒,亦或超商裡來自世界各地的啤酒,這些酒類倒也不是不好,畢竟以純粹買醉而言,幾杯長島冰茶足以讓許多人「抓兔子」,但若是想有更完整的飲酒體驗,我想,上述種種皆不適合。

說到這裡,也許你會感到疑惑,喝酒就喝酒,只要輕鬆愉快就好,哪來那麼多規矩?確實如此,不過如果美酒還能配美食,何嘗不是種更好的飲酒體驗?當然,這一切的前提得是餐與酒能有和諧的搭配,而為了尋找這樣的美好風味,我去了趟曾入選世界50大酒吧、亞洲50大酒吧的Room by Le Kief。

Photo Credit:Room by Le Kief

Room by Le Kief其實是出自「Le Kief」系列繼「菱玖洋服」後的第二間店,這樣的命名源自Le Kief所含的兩種意義,正面意涵是至高無上的享受,負面意涵則是代表毒品的罌粟花種子,而Room by Le Kief便是藉著具備五感體驗的餐酒搭配,帶來絕佳享受並讓你如中毒一般想一再回味。

這麼說你可能無法理解,餐酒搭配除了味覺之外,究竟如何滿足五感?起初我也有相同的疑惑,但在走進Room by Le Kief後,一切的疑問也都煙消雲散。

推開Room by Le Kief的小門,穿過如同隧道的布簾,映入眼簾的空間可以稱之為大型包廂、秀場、策展空間,之所有這麼多的別稱,並非Room by Le Kief的業務繁多,而是在那靠背的大圈座位圍繞之下,在Room by Le Kief享用餐酒,確實就像是在看一場秀。

對此,主理人Seven就說道:「這種圓弧形的空間,可以讓大家面朝中間的調酒檯面,而陷下的座位設計,就像在戲院觀影一般,可以像看舞台劇一樣,看著調酒師與廚師在檯面料理一切」,不僅是空間設計,就連Room by Le Kief的服務人員,每天都要練習走路的動線,Seven提到:「這就像舞台劇,你必須要走對位置,不然整齣劇就垮了。」

Photo Credit:用眼過度

可想而知,對空間及動線等枝微末節處如此用心的Room by Le Kief,在餐酒的主秀,勢必也不會令人失望,每三個月會換季推出全新菜單與酒單的他們,過往曾聯手江振誠主廚領軍的RAW,也與米其林認證的大三元酒樓合作過,甚至就連香氛品牌LE LABO也曾攜手。

而早已做過15季主題菜單的Room by Le Kief,也在這些不同單位的合作當中,有些趣事發生,不過這些相異的趣事,都有著相同的核心,Seven便說:「酒只是種液體,所以我們要思考怎麼讓他講述一個主題,因此在與每個單位合作時,我們會問對方有沒有平常想做,但在你們餐廳定位不適合做的事,接著再去實踐他。」

循著此一脈絡,Room by Le Kief的創作過程,大多會是先產生主題,接著是餐點,最後才是酒。而聊起哪季最令人印象深刻時,Seven則回答:「每一季都很有趣,也都能學到東西」,在這看似客套地回答背後,我知道,Seven所言不假,因為真的每季都很有趣。

Photo Credit:用眼過度

像是與RAW推出的《TRANSITION》系列,便是由江振誠主廚掌廚的壽司結合著Room by Le Kief風味調酒,不過這杯調酒可不是日常所見的Gin Tonic、Dry Martini等經典調酒,而是為了配合A5和牛、鮪魚大腹所衍生出來的煙燻木質調紅酒。

Seven解釋道:「油花是這兩項食材重要的風味來源,我們選擇以煙燻紅酒與巧克力堆疊這個油脂感,雖然聽來很油,但巧克力、牛肉、魚肉的油脂可以讓口感更豐富,而紅酒本身的酸度也能拉高黑鮪魚及和牛的風味層次。」

Photo Credit:Room by Le Kief

另外,在與大三元酒樓的合作當中,為了與粵菜的滋味相呼輝映,Room by Le Kief也透過酒與茶來做出回應,像是以陳年紹興及柑橘清香定調酒香並帶出甜度的「榮華醉鮑魚」,Room by Le Kief便採用發酵白酒糖醋為底,並加入木質調鮮明的干邑白蘭地,讓焦糖與木桶香氣呼應陳年紹興醇厚的滋味。」

不過每季的有趣之處,不單是聯手餐飲單位而已,像是與美食作家盧怡安合作的《NEW YEAR》系列,為了五感的體驗,Room by Le Kief便安排了原住民語、台語、客語、華語等台灣音樂,透過系列歌單的陪伴,搭配著多樣的年節料理及古早味調飲。

Photo Credit:Room by Le Kief

上述聽來富含眾多巧思於其中,但這些還不是最讓我驚豔的,畢竟,Room by Le Kief還曾與LE LABO、MAD et LEN等香氛品牌合作,令人不禁思索,這樣的合作該如何進行調酒創作?

Seven就說道:「就像是香水會有前中後味,我們根據這樣的特性發想出在森林冒險的主題。」

而在這主題的調酒呈現,Room by Le Kief以進入森林冒險作為開頭,因此在酒中加入辛香料凸顯冒險的氛圍,接著假想在森林中遠望到一座寺廟,於是酒中會有檀木、蘋果、紫蘇,青草及些微酸味,最後則是佇足於寺廟前,這部分為了呼應廟宇的木頭香氣,所以加入檜木、檀木跟肖楠木等風味,最後再放一點辛辣感的味道及蜂蜜調和。

Photo Credit:Room by Le Kief

正因如此,這些調酒就不單是液體而已,反倒是承載一段故事的載體,而餐酒搭配也沒有準則,畢竟,酸的東西,搭配甜的、鹹的、辣的都對,只有搭配起來是否和諧且有趣,也因此,風味的延伸才是餐酒搭配最重要的事情。