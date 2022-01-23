萬特特《這世界很好，但你也不差》：前任發來好友申請，你會同意嗎？

文：萬特特

我挺喜歡你的，但這事過去了。

總有女孩更願意相信，是他忘不了自己，是他還愛自己。

但我說句讓你難受的話，比起終於悔悟不想失去你，更大的可能性，是他再也沒有遇到比你更好的女孩，如果遇到了，他不會想起你是誰。

網購了一套家居收納盒，利用整理舊物的時候，在一本書裡翻出一張照片。是一個男生的背影，穿白色T恤，隨意站在綠草地上。那是我整個大學時期喜歡的男孩，如今再看，太普通了。

現在想起來好傻，我以前居然因為喜歡他而偷偷藏了這張照片，還真是很俗套的校園戀愛。

我講過很多別人前任的故事，卻極少提起自己的前任。

那是一種什麼感覺呢？就像是我曾經為之付出過的真心，在時隔多年後的今天，無論以什麼樣的情緒和語言去回憶，都覺得太輕了、太淺了，所以很多時候都變成了不如不說。

當年被「綠」的人是我，愛上另一個女孩的是他。命運的有趣在於，分手後的第七年，他來我所在的城市，希望復合的也是他。他背著雙肩包，站在漫天大雪裡，俊朗的模樣分毫未改變。

「好久不見。」還是那個聲音。

「開場白太老套了。」我笑笑。

我心平氣和地和他坐在我喜歡的餐廳裡，聽他說起這些年在國外的事。那些被我預想的情緒，對他的好奇和興奮，對過去那些事的憤怒、委屈和歇斯底里，統統都沒有。

「有些話我想當面跟你說。」他先開了口，「以前的事，是我對不起你⋯⋯」

「別提以前了。」我打斷他，抬頭看著他的眼睛說，「你知道嗎？校門口那家我最愛的奶茶店，我已經記不起它的味道了。」

「我可以陪你找到新的奶茶店。」

「但我已經不愛喝奶茶了。」

我在心裡一遍遍地跟自己說：「這就是你曾經深愛的少年啊。」我甚至在腦子裡想起《手札情緣》中艾麗和諾亞重逢的場景，但是很抱歉，我騙不了自己，也不想騙他。

那一刻我才知道，當年變心的是他，如今變心的是我。我像看見一個許久未見的朋友，沒有心慌更沒有心動，連小小的緊張都沒有。哪怕我知道，或許這一輩子，我再也不會像當初愛他一樣去愛另一個人；哪怕他的這次回頭，是我們之間唯一的一次機會；哪怕⋯⋯。

嗯，我還是不想再給我們一次機會了。

當我不再是當年那個暗暗自卑、需要被認同又小心翼翼的女孩，他的獨特非凡就成了再簡單不過的尋常。現在我才明白，他並非自帶光芒，而是我的愛給他鍍上了一層光環。

很多時候，愛情的發生是需要機緣的。不同的人生階段，愛情的觸發機制都會有所不同。青春期喜歡有書卷氣的白衣少年，再長大些會喜歡幽默風趣的，三十歲之後或許會更喜歡踏實可靠的男人。

我身體裡的細胞在更新，我對愛和陪伴也有了不同的理解和需求。他很好，但我也不差，甚至在分開的這些年裡，我比他更快地成長。

很多時候，一段感情結束了就是結束了，失而復得這種事在現實裡並不常見。需要珍惜的時候你沒珍惜，等我離開了，關係結束了，想反悔？不行，沒用的。對一個人的 「我喜歡過」和「我現在仍喜歡」完全是兩回事。並不是你每次跑回來找我，我都是留在原地的。

當時以為一輩子不會消失的愛意，如今想來卻覺得是自己的癡傻。單純也好，成熟也罷，愛情的修繕從來都逃不過時間的過濾。要有勇氣成為他人的過去。

雖是如此，每每想起過往種種，心中依舊會有難言的酸楚。

頂著大雨就為了給他送一杯熱果汁；蹺課去球場看他打球；看到美麗的雲、奇怪的樹都想第一時間拍下來和他分享；在運動會上拿校服為他撐起一片陰涼；徹夜未眠為他織一條白圍巾；聽說他有一個難忘的青梅竹馬，我哭著回宿舍喝了酒。

有次在讀者群組裡和大家聊起這些，有個女孩說：「看姐姐的書，一直認為姐姐是個很酷的人，是不會為男生流淚的人。」

「不不，姐姐從前也是戀愛腦。」

但我懷念的，從來不是那個少年，而是當年為愛而莽撞笨拙、有點少根筋的自己。那樣單純且極致的心動，在多年之後的今天，很難再一一重歷。

他離開這城市的那天，發訊息給我：「在我們重逢的那一刻，我就知道你放下了，因為你看我的眼神裡不再有星星。」

「一路平安。免回。」我明白的，推開一部分愛的同時，我也推開了一部分的自己。當一個女孩子對你不動聲色，毫無波瀾，喜怒哀樂不再跟你沾邊，才是愛情最終的落幕。所有的牽絆至此鬆開，宇宙浩瀚，此去一別，不必再見。

很多年後，我讀到一段話：關於你我之間的結局，如果這樣還不是最好，那怎樣才是最好？無非是你住靜謐河濱，我住寂寞城堡。

忽有故人心上過，回暮已是萬重山。 值得慶幸的是，有的關係我可以大方地說出我盡力了，我付出了誠意和時間，我絲毫不會覺得遺憾。該後悔的人，不應該是我。

人可以回頭看，但是不能回頭走，因為逆行是全責。

還記得我在《你並非一無所有》一書中，提到過收到前任結婚喜帖的豆豆嗎？

豆豆的前任，我們叫他燃哥。在豆豆收到喜帖後，我們這些當年的好朋友，也都陸續收到了婚禮邀請。我原本是不太想去的，直到我接到豆豆在機場打來的電話。

「親愛的，我剛剛落地，這幾天想暫住你家。」

「好，那我給你換一套新床單，但你大老遠趕回來參加前男友的婚禮，這不是自虐嗎？」

豆豆說：「我就是回來自虐的。」

我們在婚禮開始前半個小時趕到，婚禮正式開始，燃哥作為新郎先上了台。