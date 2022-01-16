《春花媽宇宙藥輪》：藥輪是一個圈，從宇宙、從天，因為你的存在連結到地，而後展開的藥輪旅程

文：春花媽

藥輪的結構

藥輪是一個圓（編號①），然後長出一個圈（②∼⑧），再往四方路徑長出一個圈的結構（⑨∼㉔）。中央的圓跟包圍它的七個圓，稱為「中央圈」。

然後最外圍的十六個圈圈，稱為「外圈」，也稱為「靈性守護者」。

而連接中央圈跟外圈的四個方向的路，則是「十二神聖路徑」（㉕∼㊱）。

Photo Credit: 一葦文思出版

藥輪的「中央圈」跟「外圈」，是根據空間與時間而建立的秩序：

一、中央圈

中央圈中心：造物者① 中央圈外圍

天群：大地母親或稱大地媽媽②、太陽父親或稱太陽之父③、月亮祖母④

地族：海龜⑤、青蛙⑥、雷鳥⑦、蝴蝶⑧

二、外圈（靈性守護者）

四方守護者（也稱「四風守護者」）：⑨∼⑫ 十二月亮（月份）：⑬∼㉔

三、十二神聖路徑

北方路徑：㉕∼㉗ 東方路徑：㉘∼㉚ 南方路徑：㉛∼㉝ 西方路徑：㉞∼㊱

造物者與天群

中央圈的中央是「造物者」，藥輪的中心，一切的開始、結束與過程。每一個存有從中央圈踏出，每一個人都會擁有「天群」：分別為「大地母親」、「太陽父親」、「月亮祖母」。每一個存有都是經受太陽和月亮的照耀，都是依賴土地而立的生物。其中大地媽媽是一個特別的存在，在第二個位置，即造物者之後，太陽、月亮之前。祂是連接天地與萬物重要的媒介，也表示一個人從造物者的圈圈出來，就一定會在藥輪中有自己的位置，從天的守護到無條件的愛、然後落地，所以才會說藥輪是時間跟空間的交集。

中央圈的出現，也代表著我們與環境的關係正經受的考驗；或是說，環境不論好壞，目前正是影響我們的要素，而時間是催化的幫手。對你而言，時間有意義嗎？四季的變化對你來說有差別嗎？有觀察到自己在哪一個季節比較快活嗎？還是時間就只是一個理所當然不斷流動的數字呢？這樣具體的流動卻明白地忽略，埋這麼深到變成理所當然，以至於讓我們錯看眼前的許多風景。

地族

「海龜」、「青蛙」、「雷鳥」、「蝴蝶」這四大家族，也代表著土、水、火跟風元素。我們每一個人都會有屬於自己的家族，我們將帶著家族的特質去發揮個人本體的特色。在藥輪中如果反覆出現家族的訊息，也代表著被忽略的自己。你會透過懷疑自己來思考，還是詆毀自己呢？

如果是前者，你可能是海龜或是蝴蝶家族；如果是後者，你可能是雷鳥或是青蛙家族的人。不論你喜不喜歡這些特質，在本書中，都希望你把這些詞彙當成「形容詞」。它不是在批評你的樣貌，只是在敘述這個樣貌的狀態。所以請把那些價值判斷都留在書本之外⸺用歸零的角度，看看藥輪的流轉吧。

外圈的靈性守護者

是四方守護者，也稱為四風守護者，即為北、東、南、西四個方位與十二月亮，也就是十二個月份所組成的靈性守護者。

祂們就是「方位」與「季節」的關係。四風所代表的方位特質，會揭示我們誕生於這個方位的「天賦力量」；而落到每一個月份、每一個月亮裡，則會凸顯「支持的力量」，也就是說，我們天生擁有的才能配上出生的月份，是一個分別的過程，這樣的分別也是一個冒險的開始、過程與結果的顯示。這部分的細節會在後文中有更詳細的敘述。

最後是四條直直的路徑，也是藥輪圈中唯一非圓的結構，因為祂是超越時間的存在。「十二神聖路徑」是冒險的路徑，是問題的關鍵，也是具體解決問題的引導。當我們在路徑上，通常表示我們已經在解決問題的路途上；或者說，我們同時也有路徑的力量來強化自己的旅程，是我們有利的夥伴與溫柔的提醒。

Photo Credit: 一葦文思出版

讓我在此刻呼吸一下，收束一下目前的資訊：

每一個人都擁有三個天群，因為日月照耀大地，我們都在土地上生長。 每一個人都只屬於一個地群，而地群在中央圈內。 每一個人都屬於一個風，而每一道風都是一個方位。 方位是帶領我看見自己屬於哪一個月亮，找出我們在外圈的位置。 路徑人人都擁有，是連接外內圈的力量，但每個人會經過的時間不一定。

藥輪是一個圈，從宇宙、從天，因為你的存在連結到地，而後展開的藥輪旅程。透過時間的轉移，我們會在不同的空間中流轉，看見自己生命的本質；看見自己在不同的月亮之中，我們都還能淬煉自己、觸碰自己真實的樣貌，不管是在黑暗裡的，在陽光下的你，完整的你，圓的你。

「我是圈圈，我療癒你；

你是圈圈，你療癒我；

連結我們成為一體，

連接我們成為一個圓。」

歡迎踏入藥輪的旅程，衷心感謝你的啟程。

書籍介紹

本文摘錄自《春花媽宇宙藥輪（特典珍藏版：附贈36張動物能量牌卡＋絨布束口袋）：守護動物指引你探索自我、發揮天賦，學習與生命圓滿相融【特別收錄：台灣動物藥輪】》，一葦文思出版

作者：春花媽

繪者：Zooey Cho（卓肉以）

momo網路書店

Readmoo讀墨電子書

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用） 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

【特典珍藏版】特別贈禮

36張動物能量牌卡＆專用絨布束口袋

2022年藥輪單日工作坊實體課程2000元折價券

春花媽宇宙藥輪冥想引導音檔，QR Code隨掃即聽

華文世界第一本在地藥輪書

春花媽帶領你走進藥輪神奇聖圈

諦聽宇宙訊息與能量，學習與生命圓滿相融

透過學習藥輪，

能幫助我們看見生命的本質與自我真實的樣貌，

理解自己的天賦與挑戰激活點，

學習不同位置的守護者所帶來的啟發與保護，

讓生命持續不斷地流動、更新與擴展。

【套組內容】

春花媽宇宙藥輪：書籍尺寸為17×23×1.5cm 藥輪動物能量牌卡：5.4*8.5cm，共36張 絨布束口袋：灰色，10*12cm

「藥輪」（Medicine Wheel）又稱醫藥輪，源自於北美印第安民族古老文化，也是薩滿巫術重要的智慧與療癒。與土地有著深層連結的印地安民族不但崇敬藥輪，在日常生活中，更無處不受到藥輪影響；為人熟知的捕夢網，便是由藥輪演變而來。

藥輪是一個圓，由三十六方位組成的療癒聖圈。每個方位裡，都由動物、植物、礦石代表，守護並啟發人生。而藥輪裡的流年、流月，都代表人生不同階段中的經歷。而印第安人相信，天地萬物都是導師，指引人類方向。透過學習藥輪，我們便能理解自己的天賦與優缺點，學習不同位置的守護者所帶來的啟發，讓生命持續不斷地流動與更新。

人生是一場藥輪旅行

「藥輪是一種曆法，是透過時間與動物所分類出來的曆法。」

每個人從出生那天起，進入藥輪的圓。你所屬的元素家族（土、水、風、火），可以協助你明瞭自己與生俱來的特質。隨著時間流轉（流年與流月），我們以順時針方向展開不斷循環的人生旅程，去經歷並了解所有位置的生命課題與挑戰。