從公關角度看《千萬別抬頭》（下）：梅莉史翠普與內閣幕僚的民調危機，是如何一步步化險為夷？

文：PReview TW

接續前篇的公關看電影，談新聞語言及Media Training的題目，《千萬別抬頭》裡的第二個公關專業看點，可聊聊在白宮橢圓形辦公室中，由梅莉史翠普（Meryl Streep）飾演的女總統，向幕僚、科學家們說明她想要怎麼向公眾宣布「慧星事件」的橋段。其實，這情節蠻符合公關專業在發言管理實務中的一些精隨要點。

Photo Credit: Netflix

一般大眾在發言人技巧中，比較熟悉的主要是「文稿內容」以及「服裝儀容」等面向，不過在專業發言管理方法中，有更為細緻和完整10大管理要點，相關要點包含：

確立目標、立場風格、人選層級、佐證材料、用字遣詞、聲音語調、表情肢體、服裝造型、時機形式、地點場合。

上述每一個要點都是一門學問，也是構成發言管理的專業內涵，有經驗的公關朋友，一看應該便知這些要點的精隨所在，我們在這就不特別展開，本文僅分享在電影中涉及的面向，與各位朋友分享我們看見的有趣內容。

（以下內文有雷，可先收藏文章觀影後閱讀）

確立目標

任何公開發言，必須得確立要達到的傳播目標，或是希望具體創造的受眾認知、態度、行為改變效果，在此焦點上，規劃所有的配套節點以利達成目標。

電影中這場重大宣布的關鍵目標，並非單純向世人宣布慧星來襲的事實，真實的目標在於——女科學家一語道破的執政黨困境，他們需要一個能夠快速並強力翻轉執政黨岌岌可危支持度的事件，藉此爭取選舉勝利 （劇情後續也的確漂亮的達到此目標）。

立場風格

由於目標是要凝聚執政團隊的支持度，因此整體傳播立場和風格，必須展現現有執政團隊是充滿信心且能夠帶給大眾希望的，不能夠呈現驚恐、擔憂與慌亂。

因此，整體的論述非常精簡與直接，刻意呈現此種態度：「雖然總統剛收到消息且事態異常嚴重，但執政團隊已經迅速做好準備與應變方案，在強大的團隊支持下，能夠帶領全地球的人度過此一難關。」

藉此將大眾克服難關的希望，完全投射在執政團隊身上，以提高選舉支持度。

人選層級

依據議題的嚴重程度與影響範圍，大眾往往會有對於說話者分量的期待，「彗星撞地球」這件全人類都可能會滅絕的災難，如果僅派出國防部長主責說明，恐會顯得份量太輕。所以，當然得由領導全球（美帝主義）的美國總統來說明此事最為合適，也最能安定人心。

當然，從電影中的情節分析，這個信賴與希望的投射對象在女總統身上，也有為了轉移醜聞焦點的用心。而這點設定與1997年另一部電影《桃色風雲搖擺狗》的主題如出一轍，倘若對這部電影有興趣的朋友可自行找來看看。

另一個延伸的發言人選，則是發佈聲明後的分眾溝通，女總統依據兩位科學家的民眾印象，針對不同族群進行溝通說明，而不是全由總統一人承擔溝通責任，也是另一種關於發言人選安排的模式。

佐證材料

刻意不使用遠端科技，選擇塑造一個英雄，則是依據民情做出來的刻意設定，強化信賴感與希望感，說明政府背後有一群優秀科學家支持，也是同樣用意。

時機形式

女總統的這句台詞：「我們不會事先告知媒體，因為這樣會像是某種突發緊急事件。」搭配負責太空事務女主管此時一閃即逝的哭泣畫面，以及此段稍早要求主管辭職攬責的安排，很清楚地呈現，女總統想藉由民眾收視日常節目時間突發性轉播聲明，用如此的時機與形式策略，解決之前其實已有媒體報導此事，但政府並未有所行動，拖延至今才緊急採取行動的加強版甩鍋安排。

當然，回扣到目標，還是要降低可能的外界抨擊點，強化公眾信賴感與希望感。

地點場合

這場說明記者會的前、中、後都有一些看起來違和，但別有用心的安排。

首先，這場說明舉行在軍艦前，用意應是為了召喚美國大眾心中對於美國強大軍事能力的信心，投射在執政團隊身上，所以這場記者會開始前半段中，有個一閃而過的畫面特別有趣——畫面從空中俯瞰這艘總統發布聲明的軍艦，不過，有意思的是，軍艦卻是停在市區旁且周圍都是休閒小艇的民用小港口，這顆鏡頭帶出這艘軍艦出現在此處，實際想要操縱民眾心中符碼意義的別有用心。

最後，當總統說明結束後，竟然無預警地施放本該是節慶時才有的高空煙火，甚至搭配了美國國歌，這連女總統都嚇了一跳，在世界末日即將到來的時機絕對不適合這樣做。然而，這些希望與愛國心的象徵素材，如果從公告世界末日的邏輯看會覺得可笑，但是，倘若從這場聲明的目標邏輯解讀，其實一切就再合理不過了。

Photo Credit: Netflix

《千萬別抬頭》有許多一閃而過的配套鏡頭畫面，若有注意到其中深意，可讓整個劇情內涵更為飽滿，也能看見更多導演的分鏡安排巧思，頗有趣味，各位周末有空，可仔細品味。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航