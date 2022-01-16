詹順貴：與其提高立委罷免門檻，不如改回大選區多席次的選制

文：詹順貴

「報復性罷免」不僅是1年來熱門的政治話題，更是除了去年底4大公投外政治衝突不斷的亂源。在接連桃園市議員王浩宇與高雄市議員黃捷罷免成案，以及前者被罷免成功後，《蘋果日報》社論隨即指出將為台灣帶來另一場民主實驗，成為最新民主考驗。

學者沈有忠同時間在《思想坦克》的專文則提醒不斷發動報復性罷免，將成為另一種集體行動的困境，並持續帶給社會深化的對立。

台中第二選區陳柏惟立委被罷免成功、台北中正萬華選區林昶佐罷免成案後，呼籲重新上修《公職人員選舉罷免法》第90條罷免門檻的聲音已此起彼落。雖然這不失為堵塞「報復性罷免」之道，但會是一帖好的解方嗎？

立委得在專業與地方服務之間尋求平衡

要探討此一問題，必須先探討另一個問題。那就是從連署罷免陳柏惟立委開始，到罷免林昶佐立委，「沒有勤跑基層、沒有做好在地選民服務」，一直是被拿來抨擊這兩位立委不適任的理由之一。甚至陳柏惟立委被罷免之後的補選，在地選民服務，也是二位主要政黨候選人競相較勁的政見。

因此，台灣社會對立法委員的想像與期待是什麼？與對村里長、議員的想像與、期待有無差別？如果有差別，原因是什麼？如果沒有差別，原因又是什麼？

如純就法論法而言，立法委員（立法院）的法定職權，依《憲法》第63條與《憲法增修條文》第4條規定，有議決法律案、預算案、戒嚴案、大赦案、宣戰案、媾和案、條約案、國家其他重要事項、聽總統國情報告、追認緊急命令與彈劾總統、副總統等權利。此外依《立法院職權行使法》規定，為執行前述議決法律案、預算案，對行政院與其轄下各部會或獨立機關，還有質詢與提案等權利。

至於直轄市、縣市自治團體議員的法定職權，依《地方制度法》第35條、第36條規定，大致為議決法規、預算、議決所屬自治團體相關稅課、所屬自治團體財產之處分、提案、審議、接受人民請願、其他依法律賦予之職權等，其中與立法委員最大的不同在於「接受人民請願」一事。

至於村里長職權，依《地方制度法》第59條、第60條規定，受鄉（鎮、市、區）長之指揮監督，辦理村里公務及交辦事項、召集村（里）民大會或基層建設座談會。

從以上相關規定，立法委員、議員與村里長的法定職權明顯不同，特定或個別選民的個別議題服務，應該屬於議員的職責，但因為都需要選舉，如何爭取選民好感願意投票支持，乃是選舉勝出的重要因素，於是就連立委也理所當然被認為應該勤跑紅白帖、參與地方乃至社區活動。

無可諱言，區域立委既然是由選區選民所選出來，選民一定會期待其所選出的立委幫地方乃至其個人多做一些服務。如果只專注於國會問政，反而會被指控不重視地方經營，這是人之常情，也是民主社會常態，即便是民主先進的英美國會議員也不例外需要做地方選民服務。

Photo Credit: 中央社 無黨籍立委林昶佐罷免案未通過，罷昶團體「清林散昶」總指揮姚冠均（圖）9日晚間在廈安里里民活動中心內開票中心受訪，鞠躬感謝在地民眾及公民團體支持。 中央社記者郭日曉攝 111年1月9日

現行罷免制對小黨最不利

撇開法定職權不談，所謂「經營地方或地方選民服務」指的是什麼？在中央為所屬地方努力爭取建設計畫、預算輔助或國家大型活動，這類選民不會直接看到立委本人或其政績的事項，算不算服務地方？對地方而言，上述立委爭取的業績，是否比跑紅白帖重要？

理性來看，當然是前者重要，但民主政治，選民最大。如果選民對立委期待的是對自己最實惠的「服務」，在現有小選區單一席次的選舉，縱使青年一代的投票取向逐漸成為關鍵因素，如何讓地方青年選民看到與認同，經營地方的選民服務仍然重要。但這部份分對於僅擁有極少席次、人力財務都非常匱乏的小黨卻是非常的不利，而且是雙重不利，要當選非常不容易，被罷免卻相對容易許多。

以原屬時代力量，現為無黨籍的高雄市議員黃捷與立委林昶佐來說，面對藍營來勢洶洶的罷免案，如果沒有民進黨全力奧援，應該都難以倖免。罷免投票沒通過之後，林昶佐立委被記者多次問到，會不會加入民進黨此一尷尬問題，便可見端倪。

由此延伸，在日趨兩極化對立的台灣社會，縱使自主性高的青年選票越來越多，在中國因素驅使之下，加上小選區單一席次的立委選舉制度，雖然輔以34席的不分區，但不分區席次的識別仍是政黨本身，而非列名不分區的個別候選人的特質與政見。小黨生存空間是否會越來越小乃至快速消失？也許2024年立委選舉便有機會檢驗。

罷免制度應該是一項備而少用的輔助性工具，誠如沈有忠教授所言：

罷免制度的設計，是要警惕政治人物面對權力與人民必須要謙卑，也是一種公民權，象徵對公民除了選舉授權，也有收回公權力的保障。如今被政黨操作成反動員，只是為了報復並削弱對手，對罷免制度本身形成了一種諷刺。

因此，固然應該檢討如何抑制浮濫的「報復性罷免」，但只談修法再度提高罷免門檻，可能只會直接堵塞所有罷免案，未必適合。

Photo Credit: 中央社

選制改變迫切需要

依筆者所見，與其提高罷免門檻，社會大眾是否可以另外思考，藉由此次執政黨有意修憲降低投票年齡的機會，一併重新修改憲法增修條文第4條第1、2項規定，改回原本大選區多席次的選舉制度。

並且按人口比例適度增加大選區區域立委席次至94人（含原住民6席，共100人），不分區增加為50人（立委人數從113人增加為150人）。並將不分區立委的產生方式，修正為仍由政黨推薦，但開放全國選民自由圈選自己屬意的人選，由得票較多的前50名當選，如有出缺依得票數遞補。

如此，才較有可能產生專注於國會問政的理念型立委，與需要地方選民服務的區域立委做功能性區隔，並提供小黨生存空間，而且適度調和立委選舉票票不等值的現象。