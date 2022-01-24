疫情下左支右絀的女性勞工：職場、照顧問題自己擔，制度僵化難與疫共存

文：周于萱（婦女新知基金會倡議部主任）

2019年底，自中國武漢開始爆發COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，2020年擴散至全球，世界各國都希望疫情盡快受到控制，讓一切回到日常。然而，一波又一波的確診高峰，加上持續更新的變種病毒肆虐，一時之間，這場疫情似乎還看不到盡頭。幸好台灣政府及時採取封鎖邊境的做法，讓台灣暫時免於疫情的直接衝擊，但許多商業活動及民眾日常生活仍受到影響。

2020年農曆年後，教育部突然宣布延後開學，殺得勞工家長措手不及，雖然勞動部有提出「防疫照顧假」政策，但無薪的假對勞工來說，實際上臨時衍生的照顧成本只能自己擔。2020年的文章〈疫情下的女性勞動困境〉已經讓我們看到懷孕的女性勞工首當其衝，成為就業歧視的受害者，若家中有需要照顧的成員，在疫情之下更是左支右絀，但政府並沒有釋出更多的資源協助，勞工只能咬牙承擔。

2021年5月台灣準封城 職場、照顧問題自己擔

2021年5月15日，台灣突然新增180例確診個案，主要集中在台北市，因此指揮中心宣布台北市、新北市提升疫情警戒至第三級；5月16日，又新增206例本土個案；5月19日，由於社區傳播及本土個案人數持續擴大，指揮中心宣布全國提升疫情警戒至第三級，包括實聯制、餐飲一律外帶、公共場所人流管制、暫停辦理大型活動等。

在這段期間，衛福部與勞動部同時極力宣導、輔導企業讓員工進行居家工作，並且讓員工請防疫照顧假，然而礙於經濟壓力、職場同儕和主管的壓力，實際上請防疫照顧假的人可能不如想像得多。一直到2021年7月27日台灣才正式從三級警戒降為二級警戒。

婦女新知基金會為了瞭解民眾及受僱者使用防疫照顧假、家庭照顧假的狀況，在2021年7月至8月進行一個月的線上問卷調查，詢問民眾在台灣疫情較為嚴峻的期間（2021年5月至7月）職場工作及照顧工作的消長情形，以及受僱者是否有請防疫照顧假、及是否曾遭遇刁難的狀況，共回收約470份樣本，剔除重複填寫及無效填答後，有效樣本數為460份。

照顧時間增加 女性感受特別深

傳統性別分工下，女性往往承擔大量無酬或有酬的照顧勞動，其辛勞往往不受重視，國家政策鮮少支援。疫情之下，學校、幼兒園、保母、長照機構等各種照顧服務暫停提供，照顧工作在沒有政府介入跟協助的狀況下，再次「自然而然地」回到女性身上。

本次調查發現，近七成（68％）的填答者表示，疫情爆發之後的照顧時間大幅增加（51％）或稍微增加（17％），且由於防疫需求暫停了各類照顧服務，只有少數照顧服務仍持續運作，使得近半的填答者表示，疫情後只能改成由本人親自照顧（48.5％），其中女性佔了88％，而其照顧對象以5歲以下子女者（23％）為最大宗。

相較於男性同儕，女性勞工在職場上實際申請防疫照顧假的比例非常高（女92.5％，男7.5％），而且女性勞工對於是否請防疫照顧假有特別多顧慮，例如擔心影響升遷、擔心失去工作、擔心收入會減少等等。在開放填答的內容中，也有女性勞工表示，疫情之下，照顧與職場兩頭燒，非常痛苦：「照顧職責還是跟母親綁在一起，社會觀感還是一樣理所當然，不照顧好像就是失職，照顧了職場也沒放過我們，還歧視職業婦女麻煩。」

根據媒體報導，台灣一名育有二子女的媽媽，在疫情期間請了防疫照顧假，在家照顧，在警戒降級後，被公司要求返回職場，卻因為照顧資源尚未到位，找不到適合的安親班或親友接手照顧孩子，就被公司以無法配合工作要求為由資遣。顯示台灣的職場跟社會仍然有對照顧者的潛在歧視，而隱性的社會期待和壓力在疫情之下更讓女性勞工喘不過氣。

Photo Credit: 婦女新知基金會提供

非受雇者更缺乏安全網 政府一次性津貼效果有限

對於非受雇者[1] 來說，情況更是嚴峻。人們經常對於自營作業者或自由工作者有錯誤的刻板印象，認為非受雇者相對來說更「自由」，可以「自主決定是否要工作」，然而其背後代表的是自負盈虧、缺乏社會保險和其他制度的支持。在這波疫情下，我們也發現非受雇者是政府在防疫協助、照顧需求中被忽略的族群。

2021年5月疫情爆發後，超過三分之一（36.0％）的非受雇者表示，工作時間大幅減少，取而代之的是，照顧時間大幅增加（57.0％）。對於沒有收入或沒有穩定收入的非受雇者來說，疫情期間帶來經濟上的衝擊（工作減少）與增加的照顧工作，更是讓人喘不過氣。

Photo Credit: 婦女新知基金會提供

2021年5月行政院通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案，再次將預算上限提高至6,300億元，並且在立法院逕付二讀，25日婦女新知基金會特別針對紓困條例提出聲明，希望政府在考慮防疫、紓困、振興政策時，除了勞工家庭的照顧問題之外，也要考慮自營作業者（非受雇者）的家庭照顧需求：

政府應以紓困預算補貼防疫期間「提供必要服務」的勞工工作風險津貼，並給予這些服務人員所需的各項防疫物資器材及相關訓練；若相關公共服務人員有家庭照顧需求，但為維持社會基本運作，無法請防疫照顧假，亦找不到其他照顧人力，政府應安排並補助妥適的托育及長照服務。

政府紓困預算的分配，應考量自營作業者亦有家庭照顧需求，政府應提供與受僱者一視同仁的補償效果。

然而，很可惜的是，最後政府提出的政策是一次性現金給付的「孩童家庭防疫津貼」，防疫期間，國小以下孩童約245萬人、國高中特教生約5萬，共約250萬人，每人發放1萬元，預估約需250億元。婦女新知基金會針對此一政策方向再度發表聲明[2]，認為一次性現金效果有限，國家應以「防疫照顧假」津貼制度性分擔家庭的照顧責任，且「孩童家庭防疫津貼」完全忽略了其他有身心障礙家屬與老人照顧需求的家庭，得不到政府任何紓困協助。

職場制度需要改革 勞工才能與疫共存