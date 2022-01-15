Wordle：簡單有趣的「每日一單字」益智猜謎遊戲，為什麼風靡全球網路圈？

好久沒有在電腦玩物介紹有趣的遊戲，一來是自己也真的沒有太多時間玩大部頭遊戲，二來是怕自己沉迷在簡單有趣的手機遊戲中。不過，最近在國外網路圈十分瘋迷的一款單字猜謎遊戲：「Wordle ——A daily word game」，卻很值得跟同樣有上述顧慮的電腦玩物讀者推薦。因為他簡單、有意思，能夠充分享受動腦的樂趣與成就感，而且還不容易沉迷。

「Wordle——A daily word game」是一款什麼樣的遊戲呢？這是一款純網頁、免帳號也不需任何費用的遊戲，在2021下半年推出，經過幾個月的醞釀與口耳相傳，目前已經有數百萬的玩家每天上去遊玩，是近期爆紅的熱門遊戲之一。

「Wordle——A daily word game」的遊戲機制是「五個字母的單字猜謎」，規則如下：

有六次猜單字的機會，要在六次中猜出今天謎底的單字是什麼。

輸入五個英文字母，看看是否能猜對，第一次當然只能盲猜。

這時候，遊戲會利用三種顏色，告訴我們猜測的結果： 黃色，有這個字母，但是在不同位置 灰色，沒有這個字母 綠色，有這個字母，且在正確位置

根據上述線索，繼續猜第二次。

看看能否在六次機會中，猜中今天謎底的單字。

PhotoCredit:電腦玩物

遊戲機制很簡單，但玩起來很有動動腦的樂趣，結合了單字的練習，也有1A2B經典遊戲的推理。

例如像是下圖中，表示謎底的單字有「O」這個字母，但沒有 S、U、T、H，那麼，「O」會在哪個正確位置？其他字母又會是什麼呢？

PhotoCredit:電腦玩物

我就要用第二個猜測機會來試試看，直到找到五個字母都是綠色的正確單字。

PhotoCredit:電腦玩物

「Wordle—— A daily word game」還有一個特色，就是「每天只有一個單字可以猜」，而且是全球玩家都在猜同一個單字。

今天猜對單字了，那麼下一個題目要明天才會出現，所以也沒辦法沉迷，但又很有樂趣。

你還能利用一個隱晦的方式，在不公開謎底的情況下，跟其他玩家分享你成功猜對的喜悅。如下面這樣，表示我在第六次機會中成功猜中單字。

Wordle207 6/6

⬜🟨⬜⬜⬜

⬜⬜🟨🟨⬜

🟨⬜🟨⬜⬜

⬜🟩⬜🟩🟩

⬜🟩⬜🟩🟩

🟩🟩🟩🟩🟩

如果你每天都玩，那麼「Wordle ——A daily word game」還可以累計你的成績，每天挑戰一次，看看你通常都可以在第幾次機會猜對單字？

有興趣的朋友，可以挑戰看看這款在國外很流行的新遊戲，看看能否也找到屬於你的樂趣。

接下來要分享的，則可能會破壞一些你的遊戲樂趣。如果說，猜英文單字多了幾層難度，你有時候猜不出來，又想挑戰看看的是1A 2B的推理樂趣，那麼「寫英文信最佳辭典： Netspeak 比 Google 翻譯好用」這個網站工具可以幫上忙。例如我知道第一個字母是S ，第三個字母是E，我只要在這個工具輸入「S?E??」查詢，就會出現很多五個字母的可能單字。

當然，最好不要用這樣的工具，自己猜，才能獲得最大的遊戲樂趣。

本篇文章授權轉載自電腦玩物，原文刊載於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航