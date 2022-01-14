當新加坡將Covid-19視為「地方性流行病」：高疫苗覆蓋率、大規模檢測、輕症在家隔離

文：林韋地（季風帶書店創辦人）

新加坡在去年（2021）9月下旬進入「Endemic」（地方性流行）與病毒共存模式。

會進入Endemic模式是一個選擇，當病毒進入社區擴散，政府必須決定要升級行動管制來降低病毒的傳播速率，或是採取與病毒共存的做法。能夠做此選擇的前提是高疫苗覆蓋率，以降低重症率和死亡率，當時絕大多數新加坡成人都已接種兩劑mRNA疫苗，也開放給30歲以上成年人接種加強針。

在Endemic模式，新加坡維持大規模檢測，但將檢測流程簡化，除了日常工作需求如前線人員和醫護人員的例行檢驗外，只有症狀者需要做PCR檢測，和確診者接觸但無症狀者只需要自行做快篩連續7天即可，而且無需隔離，每天出門前快篩陰性就可以正常活動。

在新加坡要檢驗十分方便，檢驗地點眾多，如和衛生部合作的家醫診所都可以篩檢，而且除個人需求如出國的篩檢外，全部國家公費，所以不會有黑數，每日檢驗量高達6萬多次。大規模檢驗意味著確診人數最大化，但確診數和實際感染數的誤差值小，就更可以準確地判斷疫情走向，在個人層次上也比較安全，比較少有自己染疫自己不知道的情況。新加坡政府有派發免費的抗原快篩給公眾，也可自行在藥局購買。

Photo Credit：新加坡衛生部提供 新加坡衛生部在全島廣設100台販賣機，供民眾領取快篩劑使用，圖為其中一處領取地點。

新加坡政府也修正必須在隔離中心隔離的政策，開放條件合適如年輕低風險的確診者在家隔離，以節省隔離中心的床位和量能。在家隔離的確診者會有24小時的遠端醫療照護，隨時可以和醫生視訊看診，若需要任何藥物在一天內會送到確診者的家門口。絕大多數的輕症患者都是以這樣的方式自己在家裡隔離痊癒，因此醫院的量能可以保留給真正需要的重症病患。比較高風險或是家裡不適合居家隔離者就會被隔離在有24小時醫護的社區照護設施，如展覽館等大型隔離中心也重新啟用。

新加坡政府在社區感染爆發進入Endemic模式的一開始便向公眾警告最壞的情況，會是一天5000確診，並以此標準做醫療量能準備，而一年的Covid死亡人數預計為2000人。結果確實如新加坡政府所預計，新加坡最高峰一天確診為4000多人，單日最多死亡為10多例，共累積800多例，多為老年和慢性疾病患者，和未接種疫苗者。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 2021年6月18日，新加坡一家私人醫療機構外等待施打科興疫苗的民眾。

在Endemic模式其實最大的挑戰，是如何將公眾對Covid的認知，在接種疫苗後，將從一個「嚴重的肺炎」，轉換成一個像感冒或流感一樣的「輕微的小病」。雖然網路上總是會有些罵聲，但現實裡新加坡公眾並沒有出現太多恐慌。除了餐廳內用限一桌兩人之外，其他一切如常，經濟活動也沒有收到太大的影響。

進入11月，每天的確診人數和死亡人數就開始下滑。在撐過這一波疫情「著陸」後，新加坡經濟位於可以更開放的有利處境，與許多國家開始「疫苗旅行通道」，接種疫苗者可直接入境無需隔離。這讓新加坡的跨國人員移動和航空業可以恢復，旅客人次從9月的22萬人成長到11月的近40萬人，雖然離Covid前每月600萬人次還有顯著的距離。

新加坡的防疫政策自疫情開始便採取非常務實和有彈性的做法，臨床指南也一直隨著疫情的發展做出修正，因為病毒的傳播速率和重症率在變種後都會發生變化，疫苗也是重要的考量變數。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 新加坡民眾在「駁船碼頭」用餐。照片攝於2021年9月24日。

即使在Endemic模式，當Omicron取代Delta成為主要流行的變種病毒後，新加坡的防疫政策也再進一步修正，因Omicron的傳播速率更快，對年長者的重症率降低，但孩童的重症率提高。

政策上做出的修正包括，只有高風險和症狀嚴重者需要做PCR檢測，低風險和症狀輕微者只需要做抗原快篩，隔離天數縮短，若陽性在家隔離5日即可。疫苗旅行通道入境者無需隔離，但除到境PCR外還需要再做連續7天的抗原快篩。新加坡政府也開始替5歲到11歲的學童接種疫苗，以減低Covid重症和併發小兒多系統發炎症候群的風險。

新加坡政府也再次向公眾打疫情認知預防針，警告Omicron會讓新加坡一天最高有1萬5000人確診，並努力提升重症醫療和隔離中心的量能。新加坡的Covid確診案例已從12月的低點每日少於200例回升到一日近900例，其中有800例是Omicron，與世界其他國家觀察到情況類似，Omicron雖然讓確診人數上升，但病例死亡比大幅下降，新加坡現在平均每日只有一例死亡。

Omicron是否就是Covid的終局之戰沒人說得準，但無論是在新加坡還是在世界各國，至少日常生活已經慢慢恢復，死亡人數也呈現下滑的趨勢。全球疫情發展至今，明顯已經分出至少兩種不同流派，像中國就是要緊縮壓低確診人數和死亡人數，西方則是採取與病毒共存的方案。新加坡政府選擇跟進後者，也幸運地順利度過著陸期，並且得到主流民意的支持。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 在COVID-19疫情之下，新加坡民眾在進入小販中心前要登記才能入內用餐。照片攝於2021 年11月3日。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒