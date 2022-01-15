【電影】《金牌特務：金士曼起源》中登場的歷史大人物，與他們的真實事蹟

請注意，以下文章雖然沒有劇透，但還是有列出電影中一些登場的歷史人物，請大家自行斟酌閱讀。

《金牌特務：金士曼起源》已經在電影院上映，故事情節基於第一次世界大戰發生的史實改編。當然，因為配合戲劇效果，劇情當然與史實有很大出入。不過，電影中發生的歷史事件和登場人物卻是真有其事，現在就替大家梳理一下，好讓不熟悉這段歷史的讀者可以有個概念。

本文先跟大家簡介一下電影中一些真實的歷史人物。下篇再來跟大家談談一戰發生原因和經過。

英王喬治五世（George V，King of Great Britain）

Photo Credit: Luke Fildes @ Public Domain 英王喬治五世

英國國王，來自德意志的薩克森—科堡—哥達王朝（House of Saxe-Coburg and Gotha），是維多利亞女王（Victoria，Queen of Great Britain）與阿伯特親王（Albert， Prince Consort）的孫子、英王愛德華七世（Edward VII， King of Great Britain）與丹麥公主阿歷山德拉（Alexandra of Denmark）的兒子。

一戰時英國為協約國陣營，向德意志帝國宣戰，其德意志血統成為了英國王室的潛在危機。為了強調自己是英國人、淡化自己的德意志血統，於是便乾脆把家族改成充滿英國情懷的姓氏，也就是當今英國的溫莎王朝（House of Windsor）。他是當今英女王伊莉莎白二世（Elizabeth II，Queen of Great Britain）的祖父。

德皇威廉二世（Wilhelm II，German Emperor）

Photo Credit: AP/達志影像 德皇威廉二世

德意志皇帝，來自霍亨索倫王朝（House of Hohenzollern），與喬治五世是表親。他是維多利亞女王女兒維多利亞公主（Victoria，Princess Royal）與前任德皇腓特烈三世（Frederich III，German Emperor）的兒子。

他左手天生有缺陷，不能正常運用。據說因為左手缺陷而多少有點自卑，因而想在各方面向世人證明自己的能力，其治國和外交政策極其進取，一反前宰相卑斯麥路線。1914年，奧匈帝國向塞爾維亞宣戰後，立即表示支持奧匈帝國，一戰爆發，與奧匈帝國和土耳其為同盟國陣營。戰爭結束後被迫退位，流亡荷蘭，德意志帝國滅亡，德國成立威瑪共和政府（Weimar Republic）。

沙皇尼古拉二世（Nicholas II，Tsar of Russia）

由 Boissonnas & Eggler, photographer, active 1902-1923, St. Petersburg, Nevsky 24. - 皇室收藏 , 公有領域, 連結 沙皇尼古拉二世

俄羅斯帝國皇帝，來自羅曼諾夫王朝（House of Romanov），與喬治五世是表親。尼古拉二世是沙皇亞歷山大三世（Alexander III， Tsar of Russia）與丹麥公主達格瑪（Dagmar of Denmark）所生。由於尼古拉二世與喬治五世雙方母親是胞姊妹，因此這兩表親長相十分相似。

尼古拉二世在位期間國內經常出現示威暴動，為了藉民族情緒轉移民眾視線而加入協約國陣營並正式參戰，但最終戰爭壓垮俄國經濟而不得不中途退戰。晚年他寵信「妖僧」拉斯普丁，1917年二月革命爆發後退位，俄羅斯帝國滅亡。十月革命爆發後，蘇俄政府成立，尼古拉二世不久後整家慘遭處決。

格里高利．拉斯普丁（Grigori Rasputin）

俄羅斯帝國晚期被沙皇一家寵信的僧侶，衣著寒酸潦倒，留著鬆散長髮和鬍子，牙齒不整，看似懂得巫術，雙眼擁有蠱惑人心的能力，皇帝皇后對他深信不疑，許多上流社會人士卻被他深深吸引著，更有貴族女子向他獻身。

他經常為沙皇出謀獻策，傳言能治好皇儲阿歷克謝王子（Prince Alexei）的遺傳病，深得沙皇一家信賴。俄羅斯宮廷上下認為拉斯普丁的存在敗壞朝政，後來被沙皇侄子和議會議員串謀策劃殺死。據說拉斯普丁被刺殺時，多種殺人方式也不能將之殺害，要殺幾次他才真正死去。

加夫里洛．普林西普（Gavrilo Princip）

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 普林西普

居住在奧匈帝國（Austria-Hungary）波斯尼亞地區（Bosnia）的塞爾維亞人（Serbian）。當時民族主義浪潮十分高漲，奧匈帝國鄰國塞爾維亞（Serbia）從鄂圖曼帝國（Ottoman Empire）中獨立後，其民族主義漫延到奧匈帝國，波斯尼亞成為了多民族的奧匈帝國其中一個不穩定的存在。

1914年，奧匈皇儲斐迪南大公（Franz Ferdinand， Archduke of Austria）夫婦來到波斯尼亞首都塞拉耶佛（Sarajevo）出巡時，遭普林西普刺殺身亡。奧匈帝國認為塞爾維亞是刺殺事件的幕後主腦，隨即向其宣戰，一戰由此開打。至於普林西普，則當場被捕，本來應被判死刑的他，因為審判法官考慮到其健康狀況問題，改判終身監禁，但普林西普4年後在獄中逝世。

瑪塔．哈里（Mata Hari）

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 瑪塔・哈里

20世紀初著名交際花。1905年來到巴黎，因擅長表演亞洲風脫衣舞而在歐洲迅速走紅，從俄國到法國的劇院都可以找到她的身影。她聲稱在一座神秘印度神廟中出生，在那裡習得古代舞蹈技巧，由一位印度高僧傳授，並給予她「瑪塔．哈里」之名，在馬拉語中意為「太陽」。其實，她的本名是瑪格麗莎．赫特雷達．澤萊（Margaretha Geertruida Zelle），是個荷蘭人，早年曾在馬來亞居住，其舞蹈技巧便是當時學的。

一戰時成為歐洲炙手可熱的交際花，曾是多國高階軍官的情婦。1917年，她被法國當局逮捕，指控她犯了間諜罪，販賣協約國軍事情資，導致數以千計士兵喪命。同年，她被處決。曾有一些證據顯示她當過德國和法國的雙面間諜，但到目前為止她的間諜身份仍未得到完全證實。

伊里克．韓．漢瑙森（Erik Jan Hanussen）