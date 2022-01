【電影】《金牌特務：金士曼起源》中登場的歷史大人物，與他們的真實事蹟

請注意,以下文章雖然沒有劇透,但還是有列出電影中一些登場的歷史人物,請大家自行斟酌閱讀。

《金牌特務:金士曼起源》已經在電影院上映,故事情節基於第一次世界大戰發生的史實改編。當然,因為配合戲劇效果,劇情當然與史實有很大出入。不過,電影中發生的歷史事件和登場人物卻是真有其事,現在就替大家梳理一下,好讓不熟悉這段歷史的讀者可以有個概念。

本文先跟大家簡介一下電影中一些真實的歷史人物。下篇再來跟大家談談一戰發生原因和經過。

英王喬治五世(George V,King of Great Britain)

Photo Credit: Luke Fildes @ Public Domain 英王喬治五世

英國國王,來自德意志的薩克森—科堡—哥達王朝(House of Saxe-Coburg and Gotha),是維多利亞女王(Victoria,Queen of Great Britain)與阿伯特親王(Albert, Prince Consort)的孫子、英王愛德華七世(Edward VII, King of Great Britain)與丹麥公主阿歷山德拉(Alexandra of Denmark)的兒子。

一戰時英國為協約國陣營,向德意志帝國宣戰,其德意志血統成為了英國王室的潛在危機。為了強調自己是英國人、淡化自己的德意志血統,於是便乾脆把家族改成充滿英國情懷的姓氏,也就是當今英國的溫莎王朝(House of Windsor)。他是當今英女王伊莉莎白二世(Elizabeth II,Queen of Great Britain)的祖父。

德皇威廉二世(Wilhelm II,German Emperor)

Photo Credit: AP/達志影像 德皇威廉二世

德意志皇帝,來自霍亨索倫王朝(House of Hohenzollern),與喬治五世是表親。他是維多利亞女王女兒維多利亞公主(Victoria,Princess Royal)與前任德皇腓特烈三世(Frederich III,German Emperor)的兒子。

他左手天生有缺陷,不能正常運用。據說因為左手缺陷而多少有點自卑,因而想在各方面向世人證明自己的能力,其治國和外交政策極其進取,一反前宰相卑斯麥路線。1914年,奧匈帝國向塞爾維亞宣戰後,立即表示支持奧匈帝國,一戰爆發,與奧匈帝國和土耳其為同盟國陣營。戰爭結束後被迫退位,流亡荷蘭,德意志帝國滅亡,德國成立威瑪共和政府(Weimar Republic)。

沙皇尼古拉二世(Nicholas II,Tsar of Russia)

由 Boissonnas & Eggler, photographer, active 1902-1923, St. Petersburg, Nevsky 24. - 皇室收藏 , 公有領域, 連結 沙皇尼古拉二世

俄羅斯帝國皇帝,來自羅曼諾夫王朝(House of Romanov),與喬治五世是表親。尼古拉二世是沙皇亞歷山大三世(Alexander III, Tsar of Russia)與丹麥公主達格瑪(Dagmar of Denmark)所生。由於尼古拉二世與喬治五世雙方母親是胞姊妹,因此這兩表親長相十分相似。

尼古拉二世在位期間國內經常出現示威暴動,為了藉民族情緒轉移民眾視線而加入協約國陣營並正式參戰,但最終戰爭壓垮俄國經濟而不得不中途退戰。晚年他寵信「妖僧」拉斯普丁,1917年二月革命爆發後退位,俄羅斯帝國滅亡。十月革命爆發後,蘇俄政府成立,尼古拉二世不久後整家慘遭處決。

格里高利.拉斯普丁(Grigori Rasputin)

俄羅斯帝國晚期被沙皇一家寵信的僧侶,衣著寒酸潦倒,留著鬆散長髮和鬍子,牙齒不整,看似懂得巫術,雙眼擁有蠱惑人心的能力,皇帝皇后對他深信不疑,許多上流社會人士卻被他深深吸引著,更有貴族女子向他獻身。

他經常為沙皇出謀獻策,傳言能治好皇儲阿歷克謝王子(Prince Alexei)的遺傳病,深得沙皇一家信賴。俄羅斯宮廷上下認為拉斯普丁的存在敗壞朝政,後來被沙皇侄子和議會議員串謀策劃殺死。據說拉斯普丁被刺殺時,多種殺人方式也不能將之殺害,要殺幾次他才真正死去。

加夫里洛.普林西普(Gavrilo Princip)

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 普林西普

居住在奧匈帝國(Austria-Hungary)波斯尼亞地區(Bosnia)的塞爾維亞人(Serbian)。當時民族主義浪潮十分高漲,奧匈帝國鄰國塞爾維亞(Serbia)從鄂圖曼帝國(Ottoman Empire)中獨立後,其民族主義漫延到奧匈帝國,波斯尼亞成為了多民族的奧匈帝國其中一個不穩定的存在。

1914年,奧匈皇儲斐迪南大公(Franz Ferdinand, Archduke of Austria)夫婦來到波斯尼亞首都塞拉耶佛(Sarajevo)出巡時,遭普林西普刺殺身亡。奧匈帝國認為塞爾維亞是刺殺事件的幕後主腦,隨即向其宣戰,一戰由此開打。至於普林西普,則當場被捕,本來應被判死刑的他,因為審判法官考慮到其健康狀況問題,改判終身監禁,但普林西普4年後在獄中逝世。

瑪塔.哈里(Mata Hari)

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 瑪塔・哈里

20世紀初著名交際花。1905年來到巴黎,因擅長表演亞洲風脫衣舞而在歐洲迅速走紅,從俄國到法國的劇院都可以找到她的身影。她聲稱在一座神秘印度神廟中出生,在那裡習得古代舞蹈技巧,由一位印度高僧傳授,並給予她「瑪塔.哈里」之名,在馬拉語中意為「太陽」。其實,她的本名是瑪格麗莎.赫特雷達.澤萊(Margaretha Geertruida Zelle),是個荷蘭人,早年曾在馬來亞居住,其舞蹈技巧便是當時學的。

一戰時成為歐洲炙手可熱的交際花,曾是多國高階軍官的情婦。1917年,她被法國當局逮捕,指控她犯了間諜罪,販賣協約國軍事情資,導致數以千計士兵喪命。同年,她被處決。曾有一些證據顯示她當過德國和法國的雙面間諜,但到目前為止她的間諜身份仍未得到完全證實。

伊里克.韓.漢瑙森(Erik Jan Hanussen)