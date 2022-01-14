職場人設陷阱：你在職場上是「可搜尋商品」還是「體驗品」？

文：公關人生相談室

日常生活當中，我們可能都有過類似的經驗。泡麵包裝上看起來料多味美的圖片，事實上透過熱水現形後，只是少少的肉片和少到不能再少乾燥蔬菜。包裝上的一小行小到不能再小的字寫著：圖片僅供參考。或是看到院線片電影的前導片很受吸引，進到戲院後才發現最精華的部分都在前導片了。

這不是因為人天生容易受騙，而是我們做出消費決策時，往往是看重商品的一些外在可評估條件，無論是商品的品牌、外包裝、價格、功能等。特別是在日常生活用品項目，無論是電視、相機、手機、洗衣精等。

只要把這些「外在條件」用表格一目瞭然地列出來，就可以做出基本的比較。這是心理學家麥可・諾頓（Michael Norton）和行為經濟學家丹・艾瑞利（Dan Ariely）說的可搜尋商品（searchable goods）。

然而，會讓我們大失所望的商品，往往不是這種只憑外在條件就可以滿足的商品，而是要實際用感官體驗過的商品。無論是電影、香水、餐點等，強調主觀、美感、情感等特質，以及這些商品會引發的感覺，所以稱作為體驗品／經驗品（experience good）。

其實在職場上，我們也都同時是可搜尋商品和體驗品，這怎麼說呢？

無論是在人力銀行或是LinkedIn上，我們過往的人生經歷被劃歸為一個個欄位，無論是工作經驗、技能、產業、職位、管理職、甚至是會說的語言，這些都是可被搜尋的條件。然而，如果我們回溯自己過往的工作經驗和曾經共事過的對象，最重要特質往往都不是這些可搜尋條件可以顯現出來的，像是誠信可靠、團隊合作、危機處理能力、領導力、創意、批判性思考甚至是反思的能力。而是真的需要共事過才能夠發現的特質。

你或許也聽過一些職場故事，經歷斐然的空降主管，靠著自己歷經了幾個大品牌的資歷，靠著短時間不斷跳槽往自己身上加上更多可搜尋條件，然而在實際管理上既不能管又無法理，只空有管理的職稱，卻無管理的實績。

或是也有另一些人，趁著職務之便做出不正的行為，無論是收受廠商餽贈、回扣、飲宴招待，圖利自己，進而影響公司的商業決策，而非做出最合宜的判斷。這些故事，其實都是一個個體驗過商品使用者的真實感受，而這樣的真實感受最有可能反映在無論是業界人脈如何談論這個人、以前共事過的主管和同事願不願意推薦這人給其他公司，或是曾經共事過的廠商怎麼背後評價這個人。

與其說職場人設是我們需要每天經營的個人品牌或形象，倒不如說我們在每一個職場關係中所留下的行為軌跡，其實都構成我們身為體驗品的體驗。小至跟公司內清潔人員、非職務相關人員的互動，大至跟公司同團隊或跨部門同事，以及主管甚至高階主管的互動，都構成了體驗了一部分。

在漫漫職場上，或許在累積可搜尋式的外在條件外，我們更應該累積的是體驗品使用者的正向反饋，無論是只有幾面之緣的國外同事、每天一起共事的團隊成員、自己的主管和其他部門的主管，可體驗的正向特質像是誠信可靠、團隊合作、危機處理能力、領導力的展現，往往是可以維繫長期職場關係的關鍵，而也是我們該期許自己持續累積的商品賣點。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航