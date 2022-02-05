戰國猛將吉川元春娶「醜女」當老婆，是真愛無敵還是為了家族利益？

廣為人知的「醜女」

提到吉川元春，不知道各位讀者會想到他什麼事跡呢？除了是著名的「毛利兩川」之一的重鎮，毛利家稱霸西國的重要助力，他本人也一生盡力貢獻，為毛利家和吉川家的安全和繁榮努力至死。除此以外，元春作為當時山陰、山陽兩道聞名的猛將，不僅是當地諸家豪族，就連後來的豐臣秀吉也為他的死去而惋嘆。

不過，除此之外，恐怕元春能稱得上較為聞名，堪稱能夠留名後世的事跡，當數他娶了一名「醜女」為妻（熊谷氏，後來被尊稱為「新庄局」，「局」是高貴婦人的尊稱之一）。而且終生始終如一，矢志不渝，沒有其他妻室，而且跟妻子生了四男二女。這在戰國時代，乃至古代中世的日本社會而言，也算得上十分罕有。

畢竟我們看其他一些反面例子，如愛妻不已，妒火旺盛的細川忠興，妻子生前不納側室，妻子死後廣播種子，「瘋狂做人」的島津家久（島津忠恆），戰國時代始終與妻子如膠似漆，相敬如賓的好男人更加賣少見少了。

即便是這樣，古來至今依然有好事者抓住「醜女」之妻不放，認為這也可以說是元春「口味獨特」，讓這段美談蒙上一點陰影。元春是不是「重口味」，或者是不是「好男人」不是重點，這裡想談的是這種說法是怎樣形成的。對，換句話說我們要探討一下「元春之妻＝醜女」之說從何而來，然後怎樣廣為人知，再去看看實情是什麼一回事。

《陰德太平記》的目的

有看過1997年NHK大河劇《元就》的讀者應該對元春與熊谷信直之女（劇中的名字為「美美」）結婚，以及她「醜」名遠播的橋段仍有印象。

在大河劇《元就》中，我們也看到松重豐飾演的吉川元春以精湛的演技在劇中咄咄逼人的大聲對父兄喊出我要想娶熊谷的女兒，甚至還因此跟上川隆也飾演的哥哥毛利隆元起了口舌之爭。

其實，這個說法最早是出自江戶時代中期，出版於正保二年（1717）的著名文學長篇作品《陰德太平記》。這部總共81卷的巨作描寫了16世紀（1507～1598年）西日本為中心的故事，成為後來江戶末期到明治時代重點參考的歷史資料。

這部著作是由吉川藩的儒臣香川正矩、香川景繼（宣阿）父子合兩代的努力而成的。而大河劇《元就》的劇情發展基本上就是按照《陰德太平記》的相關部分展開的。

在著作《陰德太平記》前，香川正矩便已經撰寫過一部類本《陰德記》，但最終沒有面世，只呈獻給當時的主君吉川廣正（吉川廣家之子）。無論是《陰德記》，還是《陰德太平記》，著作的最大目的一樣是為了向世人歌頌和訴說吉川家和宗家毛利家的事跡和貢獻，配合當時盛行的儒家思想和典故加以包裝。用現在的話來說，《陰德太平記》就是一部「大外宣」之作。

因此，對於一些不利於毛利家和吉川家的歷史事件，《陰德太平記》都理所當然的隱瞞和曲筆，甚至歪曲、捏造歷史。

例如大內家的大寧寺之變前後，毛利家默許暗助陶晴賢起事的史實，在書中就來了一個大顛倒，變成毛利家支援大內義隆抵抗陶晴賢。諸如此類的部分散見於書中各章節，自然使後世史家對《陰德太平記》的史料價值和可信性持負面的評價。

當然，《陰德太平記》也並非完全憑空捏造的政治宣傳工具，除卻政治正確的部分，書中廣泛參考各種史料和書物，包括吉川家內部資料，也是不爭的事實。因此，《陰德太平記》的爭議性十分之大，利用起來甚為困難。

有趣的是，考慮到上述的問題，這次我們討論的「元春之妻＝醜女」問題又出自這本《陰德太平記》，我們能否因此可以一笑置之呢？不過，有學者認為，既然是政治正確的作品，卻抹黑醜化主家的先祖，這也有點蹊蹺，不能排除這個說法在《陰德太平記》成書前便存在於吉川家內部，難以一下子予以否定。

《信長之野望・創造・戰國立志傳》台灣光榮特庫摩發行 現代流行文化描繪的新庄局

「醜女說」的內容和問題

話雖如此，我們還是需要從《陰德太平記》的內容中加以分析「元春之妻＝醜女」的來龍去脈。

首先，提到元春與新庄局結婚的事出自《陰德太平記》第16卷，文中先是說元春之父毛利元就接到家臣兒玉就忠報告說，吉川家的家臣市川經好等人要求元就為元春安排婚事，早日成親。於是，元就再派兒玉就忠去找元春，問他想娶哪家的女兒。元春一開始卻說「我現在無意娶妻」，但隨即又說：

但如果是父親的命令的話，自當聽從。

然後跟就忠說：

我欲娶熊谷信直之女為妻。

就忠聽後大表驚訝地說：

您的意願我自當向主公報告，但是我聽說熊谷信直之女是舉世無雙的惡女，如果她的容姿果真與傳聞相若，恐怕您到時候要後悔不已了。

這裡明顯看到新庄局被形容為「舉世無雙的惡女」，「容姿如傳聞」一句暗指她的容貌不好，達到有可能讓元春後悔莫及的程度。到這裡為止，似乎也沒法分辨真假，但若果我們看後面的展開的話，不難發現這一整章節的真正意圖。

那麼，我們先接著看下去。

Photo Credit: 毛利元就座備図 @ public domain 熊谷信直

聽到兒玉就忠苦心相勸後，元春不以為然地微笑說：

如果我真的是那種在乎對方的容貌是否美麗，然後希望跟她相親的人，恐怕你也會為我感到羞恥。

接著就開始了這章節最核心的部分，也就是作者借元春之口道出作者主張的大道理。元春對就忠說：

作為統治一家一國之人，第一要謹慎的就是好色（注：這裡的好色是指貪圖美女）。

然後舉出海量經典和例子來說明這個道理，如新田義貞因為眷戀後醍醐天皇賜予的勾當內侍，結果敗給了足利尊氏為故事，說明有姿色的紅顏不是好事。接著，元春說：

我聽說信直之女容姿不嬋妍（姣好），其容相黃頭黑面，與當年諸葛亮之妻黃氏有過之而無不及，形態之醜更勝登徒子之妻，但是人不可貌相，齊宣王之后（鍾無艷）就是好例子。

說完大道理後，元春也不忘從家族利益的角度說明緣由。

信直之女形相醜陋，所以無人願娶，他作為父親，為此嘆息不已。如果我迎娶他女兒，忠直又勇猛的他一定為我的心志感動，日後將盡力拚命作戰。

後續的一連串引經據典地說明同樣的道理，在此便不多引用了。總之簡單來說，就是作者借元春之口說明慎防好女色的教訓，和突顯元春的深謀遠慮。當然，按照這劇情發展，兒玉就忠聽到後，自然對元春佩服不已，而聽到就忠報告的毛利元就也為自己有這樣的兒子感到欣慰。而熊谷信直也當然按元春所想，對元春欣賞有嘉，後來屢創功勳。