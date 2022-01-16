《不平等的樣貌》：新加坡公共資源的交付方式，是以工作和婚姻為中心

文：張優遠（新加坡南洋理工大學副教授兼社會學系主任）

在住房、醫療保健、退休和育兒需求方面，新加坡政府深度干預供應管道與取得的途徑。但是從公民的角度來看，如此密集的干預並沒有轉化為保證取得的機會。一個人必須固定就業、擁有穩定的婚姻關係，而且在婚姻關係裡，男性和女性必須扮演各自的性別角色，才能滿足上述需求。滿足需求的程度與能否延續，更進一步取決於收入是否足以分配到儲蓄和投資，以及能否維持家庭內部相互依存的經濟關係。

從公共住房到醫療保健、從托育補助到退休，都必須仰賴固定、持續的有薪工作，基本上就是以收入購買上述保障。我們沒有全民普及的社會福利制度，新加坡人必須透過連結就業的強制儲蓄計畫來滿足這些需求，也就是強制提撥的中央公積金制度，不過光靠這筆存款通常不夠。一個人只要沒有就業：在家帶小孩的女性、身心障礙者、老年人，就必須依靠受僱的家庭成員，若是不得已，才會採取最後的手段：尋求公共支援。

服務補貼取決於特定的家庭形式，結婚並維持婚姻狀態是獲取公共物品，尤其是住房的先決條件。丈夫負責養家活口、妻子負責照顧孩子，這類按照性別的分工獲得公共政策（例如產假或陪產假、托兒所補貼、僱用外傭的法規、已婚在職母親稅收減免）支持，並因此不斷複製重現；未婚人士較難申請到公共住房；離婚後就得出售組屋；未婚媽媽的育兒補貼較少；直到2016年4月宣布修改前，未婚媽媽甚至無法享有政府補助的帶薪產假；未婚女性及其子女仍然無法以「核心家庭」的身分申請公共住房；醫療補助必須事先通過資產審查，包括患者及其家人的所得和儲蓄；沒有收入的老年人必須證明自己沒有成年子女撫養，才能得到政府支援。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 位於新加坡甘榜格南區的組屋

透過就業收入資助各種需求，代表公民一旦失業或無法工作，無論暫時還是永久，就極度缺乏保障。對於收入不夠多、無法在工作時額外儲蓄的人，以及如同前面提到的，沒有透過婚姻關係與其他有收入者連結的人，後果尤其嚴重。公共住房和醫療保健高度仰賴固定收入，萬一個人或家庭存款不足，就可能被這些基本福利的花費壓得喘不過氣。取得補貼的資格取決於個人和家庭成員的關係，因此一旦與配偶或家人發生衝突，就可能擔心自己無處可去。尤其是照顧孩子、沒有就業的女性，倘若失去與男主人的連結，媽媽和孩子就可能立即陷入困境。

其中的關鍵原則是：把就業收入當作滿足需求的主要條件，以及透過特定婚姻形式作為取得公共資源的標準，往往是以「自力更生」和「保護亞洲傳統家庭價值」的說法來解釋。其中的邏輯是，如果國家做得太多，可能破壞職業道德和家庭相互依存的關係。無論是有意還是無意，我們都應該知道這麼做的結果是：能夠取得多少公共財（public goods），會根據個人情況而有所差異；只能得到他們允許你得到的，以及你有能力購買的部分。

制度化

這種根據個人情況取得不同程度公共財的現象，並非自由市場力量的遺毒或無法避免的結果，上述解釋也並非只是說說，而是透過國家機構建立的制度不斷複製。各式各樣藉由法規形成的制約因素，影響人們取得公共財的途徑、品質和數量。

首先，新加坡有許多國家層級的制度：所有公民都必須接受強制教育；醫療保健是由「私立」和「公立」醫院提供，不過兩者皆由國家協調和監管；新加坡大部分住房是透過建屋發展局建造和出售；最後，政府機構強制規定並掌管所有受僱的公民和永久居民的個人儲蓄。

最後一個制度值得詳細說明。除了教育方面的補貼比較廣泛外，費用相對而言較為低廉（如果不將補習費用計算在內），醫療、住房和退休資金都是透過中央公積金強制存款機制進行。

每一名有工作的新加坡公民或永久居民，都必須開設中央公積金帳戶，並將一部分月薪存入。中央公積金分成三個帳戶，按照特定比例提撥，分別是一般帳戶（OrdinaryAccount，OA）、特別帳戶（Special Account，SA），以及醫療儲蓄帳戶（Medisave Account，MA），其中一部分由員工提撥，另一部分則由雇主提撥，提撥的比例主要取決於年齡和收入。

個人帳戶累積的存款可以用來購屋、支付醫療保險費、作為退休保障和投資特定金融產品。與歐洲年金制度不同之處，在於累積的存款為個人所有。55歲前，個人可以從一般帳戶提錢，不過只能用來購買組屋或支付住院醫療費用；年滿55歲後，個人可以提領中央公積金，不過為了防止有人在55歲就把錢用光，帳戶內必須留有一定的存款，也就是最低儲蓄金。

2009年起，政府開辦「中央公積金終身入息計畫」（CPF Life），讓加入的成員從65歲開始終身領取。這項計畫具有分擔風險和保險的成分，所有參與中央公積金終身入息計畫的人都能提領月退俸，一直領到身故，不過每個人每月可領取的金額，取決於55歲時個人帳戶裡有多少錢。透過中央公積金購買組屋、支付醫療費用與退休保障的能力，要視一個人一生中受僱的時間，以及賺取薪資期間的收入水準而定。

Photo Credi：Reuters/達志影像 新加坡知名的公共建築-達士岭摩天組屋

之所以說新加坡取得公共財的管道已經形成制度，而且每個人取得的程度不同，是基於下述原因。