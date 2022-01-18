美國「印太沙皇」坎貝爾：「印太經濟架構」、科技創新將成為拜登政府印太政策新核心

卡內基和平研究所專訪坎貝爾，美加強與印太國家經濟合作

美國白宮國安會印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell），1月6日受華府智庫卡內基和平研究所（Carnegie Endowment for International Peace）的專訪。此專訪長達約47分鐘，由卡內基和平研究所美國外交政策資深研究員米勒（Aaron Miller）主持，內容主要討論美中關係的發展、美國對中政策，以及拜登（Joe Biden）政府對美國與印太區域合作的看法。

專訪中，米勒詢問坎貝爾：「你覺得美國整體在亞洲和印太政策上缺少什麼？」坎貝爾回答：「美國在印太地區的經濟、投資、貿易上將會挺身而出。美國不只在外交、軍事和完整戰略上深度與印太國家交往，我們也將以開放和樂觀的態度，在貿易和投資上與印太國家合作，這包含非傳統經貿合作，如：數位交往和建立新科技規範。」

坎貝爾強調：「上述提到美國深化參與亞洲經濟的做法，將是美國未來一年（指2022年）在印太地區政策的決定性因素。」此外，他也表達拜登政府對美中關係架構的看法，他稱：「美中關係已進入到以競爭為基礎的架構。」

此外，坎貝爾同時也批評中國一些特定行為。他指出：「我認為目前中國多項行為，正挑戰既存運行的國際秩序和體制，且特定行為正導致區域不穩，如：對澳洲經濟脅迫、中國外交官於歐洲的戰狼外交、中國於東海、南海和台海的作為等。」

隨後，坎貝爾又說：「我不認為美國在印太地區是要追求『首要性』（primacy），而是追求與域內各國合作。」並且，他強調：「了解中國的重要性和關鍵性，美國最終要尋求某種與中國的共存關係。

米勒又問：「拜登政府與前任政府對中國政策的差異為何？」坎貝爾先提到：「目前，國會中在印太政策，以及對中國相關議題上，有跨黨派的共識和支持。」隨後他又說：「拜登政府上任後就了解，在中國政策上美國將不會『單打獨鬥』。美對中的政策也並非簡單的雙邊關係。」他補充說道：「美國對中國政策的重點，是與中國周遭的區域盟友和夥伴合作，試圖與這些國家追求共同目標，維持現有的體制。」

米勒後來詢問：「美國對中的『核心利益』有哪些？」坎貝爾回答：「美國與中國的競爭相當多面向，且橫跨多個領域。但是，我認為維持美國在多項科技創新的領導地位非常關鍵，美國應加大對國內科技創新領域的投資。」

坎貝爾補充說道：「目前中共包含習近平在內的高層圈，都有『東升西落』、『美國衰退』的想法。現在美國要做的，就是要向中國清楚地表明，我們的領導地位將持續在國際舞台上維持。」

不過，他也指出：「美、中仍要有建設性的交往合作，像在氣候變遷、核不擴散的議題（伊朗、北韓）上合作，亦或在有共同利益的區域問題合作，如北韓和緬甸。」他隨後也認為，要同時在多個領域上與中國保持競爭關係，又要在數個問題上與中國合作，對美國來說並不容易。

米勒最後詢問坎貝爾對「台灣問題」的看法，他說：「7月時，你（指坎貝爾）曾參與亞洲政策研究所（Asia Society Policy Institute, ASPI）的智庫研討會，當時一同參與的亞洲政策研究所資深研究員、前亞太助卿羅素（Daniel Russel）曾提到：『他認為美國的一中政策正在被挖空，美國正在升級與台灣的非官方互動。』」

並且，米勒補充說：「負責印太事務的國防部助理防長瑞特納（Ely Ratner），曾在國會提名聽證會說：『台灣是美國亞洲第一島鏈上的重大戰略節點（vital strategic node）』，這對我來說，看起來像是美國給予台灣安全保證。此外，美國是否還維持『一中政策』呢？」

坎貝爾對此回應：「我要強調，我們在對台政策立場上與前幾任政府相同，沒有任何改變。我們立場仍支持台海和平穩定，以及支持兩岸以和平方式對話。並且，美國現在也維持固有一中政策。」他強調：「拜登政府認為目前的對台政策，是對此議題的所有參與者最好的方案。」

另外，專訪中他也提到拜登將「四方安全對話」（QUAD）從原本的工作層級對話至領袖峰會的重要性，以及「澳英美三國安全同盟」（AUKUS）對美國參與印太事務的意義。

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坎貝爾於戰略暨國際研究中心演講，再提「印太經濟框架」

坎貝爾1月10日又在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）上發表演講。演說中提到中國在南太平洋區域擴張，以及美國在該地區的角色所受到的挑戰。

坎貝爾表示：「美國雖在太平洋地區有眾多利益，但做的不如澳洲或紐西蘭。而太平洋是最有可能發生一些『戰略意外』的地區。」坎貝爾也說：「這是我未來一、兩年最關切的問題，同時認為美國與自家盟友，像是澳洲、紐西蘭、日本、法國等在太平洋合作的時間正縮短中。更加凸顯出中國在太平洋勢力擴張來勢洶洶。」

其中太平洋島國吉里巴斯就被坎貝爾點名。吉里巴斯在2019年與中華民國斷交並轉與中國建交後，基礎建設的合作不斷增加。吉里巴斯國會議員受《路透社》訪問時稱，中國計劃在該國的偏僻島嶼興建機場和橋樑，也再三強調中國並非計畫軍事建設，只是改善基礎建設以及觀光建設。

儘管吉里巴斯稱中國並非計畫軍事建設，但這對美國仍是一大打擊。吉里巴斯位於美國夏威夷州西南方3000公里，自英國獨立後與其他太平洋島國同為美國盟友。然而中國把手伸入「扎根」在美國勢力範圍內，必定增加對美國的威脅。