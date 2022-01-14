日本前首相海部俊樹享耆壽91歲，曾對賴清德說「你要參選總統，一定要贏喔！」

（中央社）日本前首相海部俊樹9日逝世，享耆壽91歲。他1989年8月當上首相，是日本首位昭和時代出生的首相，形象清新。1991年波斯灣戰爭他未應美國要求派遣自衛隊參戰，但提供巨款支援。

日本放送協會（NHK）報導，海部俊樹1月9日去世，享耆壽91歲。他於1989年8月至1991年11月之間擔任首相，進行政治改革。他總共當選眾議員16次，在職共48年。2009年他在眾議院大選落選後退出政壇。

海部俊樹1931年（昭和6年）生於名古屋市，1960年首度參選眾議員並當選，選區是舊愛知3區。他曾在三木武夫內閣（1974年12月至1976年12月）擔任官房副長官，之後在福田赳夫內閣（1976年12月至1978年12月）及中曾根康弘內閣（1982年11月至1987年11月）兩度擔任文部大臣（相當於教育部長），1989年（平成元年）當上日本第76任首相。

海部是第一位昭和時代出生的首相，喜歡打上有水珠圖樣的領帶成為他的標記。他的形象清新，受到人民支持，1990年率領自由民主黨打贏眾議院大選選戰。

1990年8月伊拉克軍隊進攻科威特，導致波斯灣戰爭爆發，海部俊樹內閣對於派遣自衛隊持慎重態度，後來決定提供130億美元給以美國為首的多國籍軍隊。波斯灣戰爭結束後，他決定派日本海上自衛隊掃雷艇到波斯灣，這是自衛隊成立後首度到海外執行任務。

根據日本政府去（2021）年12月22日解密的外交文件，從日本前政府高官的證言得知，在1990年8月波斯灣危機時，美國總統老布希（George H. W. Bush）曾要求海部俊樹派遣自衛隊為美軍提供後方支援。

海部在首相任內積極進行政治改革，曾向國會提出實施小選舉區制度等政治改革法案，但遭到黨內反對，法案未通過，他於1991年11月下台。

1994年6月，海部反對當時失去政權的自民黨與社會黨、新黨先驅組成聯合政權，他被當時的新生黨小澤一郎等人推舉出來參與首相指名選舉，但後來敗給自民黨、社會黨及新黨先驅這3黨合力推出的村山富市。1994年12月，海部與小澤、羽田孜等人組新進黨，海部擔任新進黨第一任黨魁。

新進黨解散後，海部擔任過自由黨、保守黨、保守新黨的最高顧問，2003年11月，海部時隔9年重返自民黨，2005年眾議院選舉他第16度當選眾議員，2009年眾議院選舉落選後，退出政壇。

2020年1月中華民國總統大選前，副總統賴清德於2019年5月訪問日本，曾造訪海部俊樹、野田佳彥和森喜朗等3位前首相。其中最年長的海部俊樹表示，賴清德如果能當選總統，台日關係勢必能再造巔峰。海部對賴清德說：「你要參選總統，你一定要必勝、加油，一定要贏喔。」

新聞來源：日本前首相海部俊樹辭世 享耆壽91歲（中央社）

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範