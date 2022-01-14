2022/01/14,
國際

美國最高法院駁回疫苗強制令：拜登表示失望，呼籲企業繼續執行

美國最高法院駁回疫苗強制令：拜登表示失望，呼籲企業繼續執行
圖為拜登｜Photo Credit：AP / 達志影像

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美國最高法院指出，疫苗強制令是「對大量員工生命以及健康的重大侵犯」，也認為美國職業安全與健康管理局沒有權限執行疫苗強制令。但另一方面，在喬治華盛頓大學公衛學院任教的David Michaels則擔憂，儘管這個判決對大多數白領員工沒有影響，但可能會波及上百萬每天冒著生命危險、沒辦法保護自己的勞工。

美國最高法院昨（13）日駁回拜登（Joe Biden）對百人以上企業的疫苗強制令，大大打擊了拜登的防疫計畫。而對於最高法院的判決，拜登表示失望，也鼓吹企業繼續要求員工打疫苗。

美國最高法院：OSHA越權

《路透社》報導，拜登去（2021）年宣布疫苗強制令，要求100人以上的企業要在1月4日之前，讓員工完整接種疫苗，否則將開罰，並交由美國職業安全與健康管理局（OSHA）執行。不過美國最高法院昨（13）日以6比3駁回拜登對大企業的疫苗強制令，其中，6位保守派大法官反對疫苗強制令，3位自由派大法官則表示支持。

對於拜登的疫苗強制令，美國最高法院指出，疫苗強制令是「對大量員工生命以及健康的重大侵犯」，同時更在未署名的意見書中指出：「儘管國會給予OSHA管理職場傷害的權力，卻沒有賦予OSHA廣泛規範公眾健康的權限。只因為這8400萬美國人在百人以上的企業工作，就要求他們施打疫苗，顯然已經落入前述的第二個範疇。」

最高法院也補充說明，表示如果只是因為大部分的美國人都有工作、並且會在上班時面臨同樣的染疫風險，就允許OSHA以此進行規範，會在沒有明確國會授權的情況下，擴展OSHA的權限。

不過雖然最高法院駁回企業的疫苗強制令，但是針對醫護人員的疫苗強制令順利通關。因此在參與聯邦醫療補助的7萬6000個醫療院所中，在裡面工作的1030萬位醫護人員必須強制接種疫苗。

企業表示支持、學者憂勞方權益受損

《美聯社》報導，最高法院的判決受到很多企業與公會的支持與歡迎。美國最大的零售業權益倡導組織The National Retail Federation指出，最高法院的判決是「雇主方的勝利」，他們也抱怨OSHA在沒有事先讓公眾知道、對政策進行評論，就執行疫苗強制令。

但另一方面，在喬治華盛頓大學公衛學院任教的David Michaels則擔憂，儘管這個判決對大多數白領員工沒有影響，但可能會波及上百萬每天冒著生命危險、沒辦法保護自己的勞工。

拜登：呼籲企業繼續執行

不過另一方面，拜登對最高法院的判決表示失望，也呼籲各企業繼續要求員工打疫苗。

（中央社）美國最高法院今天否決美國總統拜登要求大企業員工施打疫苗或接受篩檢的命令，讓拜登大感失望，但他呼籲企業繼續執行這項計畫，以保護美國民眾健康與經濟。

美國最高法院今天擋下拜登（Joe Biden）要求企業強制員工施打疫苗或定期篩檢計劃。拜登去年9月宣布100人以上企業的員工須接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，或是每週接受篩檢的命令。

對於最高法院的判決，拜登透過聲明表示失望。他指出，最高法院選擇阻止對大企業員工的常識性救命要求，這些要求完全基於科學與法律。這項緊急標準讓雇主得以要求員工施打疫苗或接受每周一次的定期篩檢，並在工作時戴上口罩，這是適度的要求。

拜登也表示，由於法院的裁決，現在將由各州和個別雇主決定是否要要求員工採取簡單措施和接種疫苗的有效步驟，以讓員工的工作場所安全，也讓消費者安全。

他指出，法院裁決讓行政部門不能利用國會授與的權利要求採取這項措施，但不能阻止他以總統職務發聲，呼籲雇主做正確的事以保護美國民眾健康與經濟。他呼籲商界領袖立即加入已經採取行動的人，制定疫苗接種要求，以保護員工、客戶與社區。

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新聞來源：

責任編輯：曾凡芸
核稿編輯：楊士範


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