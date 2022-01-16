習近平宛如死而復生的秦始皇，在西安封城時指揮「兵馬俑們」向文明世界宣戰

病毒肆虐，從武漢封城到西安封城，同一劇本不斷上演。中共當局像控制軍隊一樣管控人民，乃至讓來無影去無蹤的病毒也俯首聽命，新成語「掩耳到零」應運而生。西安的官員和宣傳機構發明了「動態清零」和「社會面清零」等琅琅上口、鏗鏘有力的新詞語，讓歐威爾（George Orwell）在《一九八四》中編撰的「新語詞典」黯然失色。

《紐約時報》發表了一篇題為〈中國鐵腕病毒清零政策背後的百萬「螺絲釘」〉的評論文章，文章指出，對官員們來說，控制病毒是第一位的，人民的生命、福祉和尊嚴排不上號。「政府擁有一支以滿腔熱情幫助執行政策的社區工作人員大軍，還擁有一大群對任何表示不滿或擔憂的人進行攻擊的網上民族主義者。」

西安封城期間，制度僵硬、決策粗暴武斷、官員蠻橫無能、人民乖巧冷漠且爭當上級的肉身打手和輿論幫兇，這些中國社會的真相，在這一非常時期暴露無遺。

以「陝軍」在當代中國文壇獨佔鰲頭的陝西作家們，在這場疫情中也有相當亮麗的表現。

30年前曾因色情小說《廢都》引發文壇爭議的賈平凹，在武漢封城時曾撰文搖旗吶喊：「我沒有經歷過戰爭。我是以戰爭看這次疫情的。因為對疫情沒有準備，它突如其來，又是那樣的忽然暴發，我們初期不免有倉皇、慌亂，如同二戰時希特勒（Adolf Hitler）打到莫斯科城下。

但是我們很快鎮靜下來，從上至下，四面八方，萬眾一心，以武漢，湖北為主戰場，全國人人都是戰鬥員，奮起抗疫。其動員力，其戰鬥力，是強大的。在這期間，凡是看到電視裡有唱國歌時，我眼睛潮濕。危難時期，深感國家的力量和人民的團結。」西門慶那樣的頹廢文人，搖身一變，成了人見人愛的活雷鋒。

他唯一正確的論述是，中共確實是以戰爭的方式處理疫情和控制社會。

此次西安封城，賈平凹不再是遙遠的旁觀者，他身在其中，感受更深，拋出一篇小學生作文級別的煽情帖子：「我們居家隔離著，雖然每天看公布的疫情悲傷而焦慮，但看著那麼多的醫護人員、社區人員、自願者，沒黑沒明奮戰在抗疫第一線，又使我們體會到了溫暖，得到一種踏實。在西安最困難的時候，讓我們消除恐懼，相互鼓勵，充滿信心，共同努力。一定會戰勝疫情。我們西安人一定會平安順遂。」

賈平凹貴為省級作協主席，當然平安順遂。然而，那個心臟病發得不到治療而慘死的老人，那個因母親被醫院拒之於門外、難產而死的嬰孩，平安順遂嗎？

2008年四川地震時，有「秋雨含淚」，更有山東作協主席「兆山哭鬼」。這一次，還有比他們更不如的御用文人跳出來表演，試圖跟胡錫進爭奪爪牙榜上的頭把交椅：西安市作協主席吳克敬，痛罵封城期間那個要衛生棉的年輕女子「矯情，小姐做派」，儘管該女子已經敲鑼道歉，承認自己沒忍住大姨媽是給黨和人民添亂了，但吳作家仍然不放過她，以大姨父的威嚴諄諄教誨：流血事小，失節事大。好像他天天在行經分洪似的。據說此人曾中標得過「魯迅文學獎」，魯迅若知道他的名字被用來裝點御用文人的梳妝台，一定會死不瞑目。

文人之惡，其實只是官僚之惡的一個零頭。多年前，我在西安住過一個暑假，走遍了西安的大街小巷，也看到了當地官員的愚蠢與懶惰——這是千年不變的民風民情。

有評論人感嘆說：「以我對這個城市乃至這個省份某些官員顢頇、虛浮和慫賴程度的一貫了解，西安今天遭遇的一切，早已埋下伏筆、有了定數。……此番它們演繹的各種生硬、驕橫、冷漠、折騰、混亂，真苦了長安城裡1200萬蒼生黎民，也苦了那些疲於為他人奔命的抗疫人員。」若繼續思考，黎民百姓並非全然無辜，這杯苦酒是奴隸主和奴隸共同釀造而成的。

政府一旦認為自己無所不能，就會作惡多端。資深調查記者江雪寫道：「事實已經很明顯，持續多天的『賣菜難』，本質還是人為災難。在西安，並不存在物資匱乏，只是物資難以送到最需要它們的人手里。看到很多自媒體文章，有一篇，作者叫獸爺，一語中的：『我們有天貓、京東等那麼強大的物流系統，政府為什麼不用？非要自認為聰明地自己去送菜上門？』……因防疫管控而引發的各種次生災害頻頻發生，再下去，並非沒有爆發人道主義災難的可能。」

這就是譚嗣同所說的三千年不變的大一統、中央集權的「秦制」的必然結果。這種制度，辦成萬眾一心的奧運會易如反掌，卻無法將食品配送到家家戶戶。大饑荒的教訓並未成為真正的教訓。

西安是中國的「廢都」，中國何嘗不是地球的「廢國」？西安並不比武漢更糟，西安、武漢等中西部二線城市，並不比北京、上海、廣州、深圳等東部「最現代化」的一線城市更糟。

有一名流亡美國、身份曖昧、經常撰文為中共「小罵大幫忙」的前中央黨校編輯鄧聿文，在文章中批評西安地方政府時，念念不忘讚美上海模式之優越性：「上海有約3000人的流調隊伍，西安至少需要000名專業的流調人員，然西安從各醫院臨時抽調的流調人數為300人。這導致一旦發生疫情，無法全員啟動，在全市內尋找可能的暴露點，此即西安在城市管理上和上海的差距，也是這次疫情失控的關鍵因素。」

他又說：「地方政府尤其基層政府在社會治理上本就能力低下，像上海那樣能夠用某種人性化、可預期性和柔性處理的方式去防疫的少之又少，普遍表現出的是像西安這樣的簡單粗暴的做法。」