宜蘭縣長林姿妙涉貪污洗錢列被告無保請回，國民黨：團結抵抗民進黨政治追殺

台灣宜蘭地方檢察署昨（13）日大動作偵辦宜蘭縣政府、羅東鎮公所等人員疑涉弊案，搜索宜縣府等30餘處所，並約詢林姿妙等相關人員到案釐清案情。廉政署約談20多名相關人士到案說明，於昨天深夜與今天凌晨送往宜檢接受進一步偵訊。

宜蘭地方檢察署今日說明，涉及貪污與洗錢遭列被告的宜蘭縣長林姿妙，遭廉政署與檢方約談，經訊問後認為林姿妙還有配合調查的必要，無保請回，待後續配合調查。

宜蘭地方檢察署主任檢察官梁光宗上午召開記者會表示，檢方在這起案件中，共約談30名左右的相關嫌疑人與證人到案。

偵辦主因是針對宜蘭縣政府2019年某羅東土地免徵增值稅案、2020年某羅東土地都市計畫變更案、羅東鎮公所108年晚會辦桌布置標案，及若干疑似財產來源不明等數案進行查證，以釐清相關人等是否涉及違反《貪污治罪條例》、《洗錢防制法》等罪嫌。

檢方表示，林姿妙在相關案件中被列為被告，縣府建設處代理處長吳朝琴、農業處農務科長吳東原，涉嫌《貪污治罪條例》圖利罪，嫌疑重大，有事實足認有勾串共犯之虞及羈押必要，向法院聲請羈押，尚有6人涉及貪污治罪條例與偽造文書，交保候傳。

除吳朝琴及吳東原遭檢方聲請羈押，宜縣府地政處長楊崇明遭依《貪污治罪條例》，諭令5萬元交保、羅東鎮公所行政室主任趙竑勳涉《貪污治罪條例》，諭令10萬元交保、前宜蘭縣議員劉石純涉及偽造文書，諭令10萬元交保；林姓男子涉偽造文書，以10萬元交保；黃姓與陳姓當事人遭依《貪污治罪條例》，諭令10萬元交保。此外，宜縣府交通處長黃志良、秘書處長曾成陽及羅東鎮長吳秋齡被請回。

今天上午9時許，林姿妙離開地檢署面對媒體詢問時，只說「謝謝」，隨後搭車離去。

國民黨批評：反對政治追殺

國民黨今天早上也隨即召開記者會，文傳會主委凌濤批評，林姿妙的案件就是政治追殺。在林姿妙的案件上，司法若有證據就毋枉毋縱，但現在林姿妙被無保請回，檢方卻都沒有說明，林姿妙已名譽受損，這就是民進黨想要的政治利益。

凌濤也說，很遺憾看到從中二補選開始，包含雲林縣長張麗善與台中市長盧秀燕就被檢調與名嘴不斷攻擊。面對年底選舉，民進黨已經殺紅眼，用檢調政治抹黑，透過名嘴、側翼猛攻。國民黨一定要團結共同面對民進黨的追殺。



考紀會主委李貴敏表示，司法歸司法，不要用司法進行政治迫害，雖然目前尚不知道真相，也給予檢調尊重，既然已經知道林姿妙與家人跟案件沒有直接關聯，

在沒有證據的狀況下，對縣府父母官可以這樣搜索嗎？無保請回就是沒有證據可以證明，但在證據尚未齊全的狀況下，怎麼可以搜索住宅呢？難道是真有問題才要約談、夜間訊問嗎？ 還是因為林姿妙政績有好評、民調高，所以民進黨比不上要透過這樣的手段來恐嚇林姿妙，過去林姿妙對於縣市合併、高鐵到宜蘭都跟民進黨不同調，所以要對林家進行迫害。

律師簡榮宗強調，宜蘭地檢署在上午有新聞稿說明案情，內容有三個主張，第一、宜檢搜索30多處與約談30多人；其次，這是2019到2020年間羅東鎮的相關弊案，第三、最後相關結果是林姿妙、林姿妙女兒與羅東鎮長都無保請回，質疑如果前2年都有相關證據，為何今年才展開搜索。

簡榮宗說，大家都知道今年底要選舉，難免有瓜田李下的嫌疑，搜索更是強制力執行，《刑事訴訟法》更指出有必要時才能進行，是否「大砲打小鳥」，在證據不明確的狀況下，沒有必要連夜製造恐慌。

媒體提問表示，這案件是否可能影響林姿妙連任的提名？凌濤回應，司法案件要毋枉毋縱，目前搜索後案情仍不清楚，國民黨批判這樣的政治追殺，更會捍衛林姿妙應該被捍衛的名譽。

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核稿編輯：翁世航