【東南亞週報】菲OMICRON肆虐單日確診破3萬｜柬總理洪森訪緬惹議｜中國為防疫堅持鎖緊中越邊境

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂、曾偉林（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第153期，為讀者挑選2022年1月8日至1月14日期間，有關菲律賓、馬來西亞、柬埔寨、緬甸、新加坡、印尼與越南的六則東協區域大事。

菲律賓｜菲Omicron肆虐 單日確診創新高

菲律賓Omicron變種病毒疫情持續延燒，1月10日通報單日確診病例3萬3000餘例，為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發以來單日新增病例新高。

菲國在上週通報單日確診數約3000至4000例，政府已宣布馬尼拉及周圍地區進入三級警戒。本週確診數急遽攀升至3萬例，更創下疫情爆發以來單日新增病例新高，1月兩週確診成長率超過3000%、陽性率來到46％。菲國衛生部長杜克（Francisco Duque III）指出，國內疫情情況有「重大風險」，尤以馬尼拉地區最為嚴重。不過目前病床使用率、加護病房（ICU）病床使用率約40%，醫療量能尚為充足，僅馬尼拉地區較為吃緊。

首都地區第三級警戒實施至15日，目前政府評估暫未需要升級至第四級警戒。但為避免疫情持續擴大，總統杜特蒂祭出禁令，全國未接種疫苗者，除了必要活動外不得外出。交通部則宣布自17日起，未完整接種疫苗者不得搭乘馬尼拉地區的大眾運輸工具。

菲國上一波Delta變種病毒疫情在9月達到高峰，每日確診人數超過26000例，2022年1月又因Omicron變種病毒進入新一波疫情。截至目前，菲律賓COVID-19疫情確診數306萬例，其中活躍病例總數約20萬例，5萬2000人死亡，完整接種疫苗人口比例約49%。

Photo Credit: 中央社 圖為馬尼拉民眾在紅十字會外等待接受RT-PCR唾液檢驗，攝於2021年9月29 日。

馬來西亞｜日經新冠復甦指數 大馬領先東南亞

據日經亞洲發布的「COVID-19復甦指數」，截至2021年12月31日，馬來西亞在全球122個國家或地區中排名第13位。在考量綜合傳染病管理措施、疫苗接種及活動社交距離等因素後，大馬獲得66.5分，在東南亞區域中位居第一。

大馬衛生部總監諾希山（Noor Hisham）於1月9日在推特分享此消息。同時，他也指出大馬在最新公布的「全球COVID-19復甦指數」（GCI）排名第六。該排行榜由世界衛生組織與多個國際組織所制定。

日經指出，一個國家的復甦指數越高，意味著該國更有能力降低確診病例、提高疫苗接種率，以及實施更為寬鬆的社交距離措施。巴林以82分高居該全球新冠復甦指數榜的冠軍，緊隨其後為智利（76.5分）、台灣（75.5分）、阿聯酋（75分）以及中國（74.5分）。

東南亞區域方面，柬埔寨以63分排名全球第22，新加坡以62分排名第23，泰國以60.5分排名第30，印尼以54分排名第53，以及菲律賓以53分排名第59。另外，緬甸、越南及寮國皆低於50分，排在90名以後。

Photo Credit: AP/ 達志影像 圖為一名中學生在馬來西亞雪蘭莪首府莎阿南接種輝瑞疫苗

柬埔寨＆緬甸｜柬總理洪森訪緬甸軍方領袖敏昂萊 反政變民眾抗議

柬埔寨總理洪森（Hun Sen）1月7日展開緬甸訪問行程，拜會緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing），其出訪引發反政變民眾在各地示威。洪森出訪行程出乎各界預料，面對各界批評，柬國外交部回應，解釋洪森這次出訪是希望以東協輪值主席國領袖身分，另闢方式來解決緬甸政局危機。

事實上，洪森本次出訪並未會見緬甸前領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi），引起國際批評。與洪森同行的柬國外交部長布拉索昆（Prak Sokhonn）指出，在沒有保證下，直接會見翁山蘇姬是徒勞無功，並強調，「直接衝撞現在的困局是沒有意義的，柬埔寨會用其他方式，達成東協的5點和平共識」。

洪森的出訪也是緬甸軍政府於2021年2月政變後，首次迎接外國領袖的出訪，在政治承認上具有一定的重要性。根據社群媒體上的照片，在首都奈比多（Naypyidaw）以北約300公里的德巴因鎮（Depayin），抗議者焚燒洪森的海報，並高喊「洪森不要來緬甸。我們不要獨裁者洪森！」等口號。另有報導指出，瓦城（Mandalay）、德林達依（Tanintharyi）、摩尼瓦（Monywa）等地區也都出現抗議。他們擔憂洪森的訪問將讓軍政府取得更多正當性。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）本周與洪森通電話後，在推特表示，如果和平計畫沒有取得重大進展，只應允許緬甸非政治代表參加東協會議。值得一提的是，日本讚揚洪森出訪緬甸一舉，並表示該訪問是朝向和平發展的重要作為。

Populace all over the nation protested & strongly condemned to reject 🇰🇭 PM Hun Sen's visiting to Myanmar. We don't need anyone else who's supporting terrorist junta group. @ASEAN just do SOMETHING to impose Hun Sen & terrorist junta group such #ASEANStopHunSen .#HunSenStayHome pic.twitter.com/115Ps7uBuw — Pyae Zin Lay (@pyaezlburma) January 7, 2022

新加坡｜低碳社會勢在必行 新加坡計劃提高碳稅

新加坡永續發展與環境部長傅海燕1月12日在國會回應邁向低碳社會動議時表示，新加坡正在轉型成一個低碳社會。為了要在資源受限的情況下繼續蓬勃發展，綠化與否已不再是個選項，而是非進行不可的戰略轉變。

新加坡目前對排放2萬5千噸或以上溫室氣體的企業徵收每噸5元新幣的碳稅，目前的碳稅涵蓋約占全國總排放量的8成，此稅率將持續至2023年。傅海燕表示，若將汽車燃料稅包括在內，我國有超過90%的排放量都受到碳稅的影響，「是全球碳稅覆蓋範圍最大的國家之一」。但新加坡政府仍馬不停蹄，在過去幾個月就提高碳稅的必要性和影響徵詢企業和公眾的意見。修改後的2024年稅率將在下個月的財政預算案中公布，屆時將會清楚2030年前碳稅的走向。

新加坡貿工部長顏金勇指出，合理的碳稅價格能指導投資決策，並刺激企業減少排放，「但這也會給企業和消費者帶來更高的成本。我們應小心仔細地計劃調整的速度和節奏，給企業足夠時間適應及保持競爭力」。

Photo Credit: 中央社 圖為新加坡濱海蓄水池一隅。

印尼｜印宣布逐步解除煤炭出口禁令

印尼1月1日起因印尼國家電力公司（PLN）煤炭存量不足，緊急暫停煤炭出口一個月。本週政府宣布已逐步滿足國內存量，於12日起分階段恢復出口。

因印尼國家電力公司煤炭庫存已銳減至歷史新低，自1月1日起，印尼緊急暫停煤炭出口。禁令一出，中國與澳洲的煤價上漲，多艘已裝在煤炭的出口船則停滯在負責煤炭出口的加里曼丹港；仰賴印尼煤炭出口的國家如日本、南韓與菲律賓等都疾呼印尼儘快解除出口禁令。