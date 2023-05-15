北市國民法官第二案出爐：新店精障男啞鈴殺父案起訴，檢方聲請移審先暫行安置醫院

新北市新店區鍾姓男子今年1月間疑與父親發生爭執，涉持啞鈴重砸父親頭部致死。台北地檢署今（15）日偵查終結，依殺人罪嫌起訴鍾男。這將是台北市第2件起訴適用國民法官法的案件，台北地方法院上午公開抽籤，抽中能股黃怡菁庭長擔任受命法官，並由黃所屬之合議庭法官郭又禎、劉庭維擔任陪席法官。

由於鍾男當時到案後精神狀況極差，檢察官依法提起公訴後，也建請法院是否依法裁定將鍾男暫行安置在司法精神醫院、醫院、精神醫療機構或其他適當處所，依法安置期間最長6個月，可延長，最多不可超過5年。

案發經過為何？

鍾男和父親都有精神障礙，父子倆長期在家無法工作，經濟重擔全由69歲的鍾母一肩扛起，今年1月18日下午2點多，鍾父親要求兒子出門買便當，鍾男拒絕，兩人因此吵架。傍晚5點多，鍾男涉拿啞鈴槌父親的頭，導致鍾父頭部受重創不治死亡。鍾男事後打電話給母親說「爸爸死在家裡」，母親返家之後發現丈夫死在血泊中報警。警方到場後認定有他殺嫌疑，詢問鍾男也坦承「殺了爸爸」，被依殺人罪嫌逮捕送辦。

被告幻聽，檢察官將移審安置

據了解，當時鍾男到案時，對自己所作所為幾乎無法流暢回答，只是不斷重複「父親是撒旦」。由於鍾男的精神狀況極差，經送鑑定有嚴重幻聽情形，檢察官依法提起公訴後，也建請法院是否依法裁定將鍾男暫行安置在司法精神醫院、醫院、精神醫療機構或其他適當處所，依法安置期間最長6個月，可延長，最多不可超過5年。

台北地方法院說明，暫行安置是兼顧刑事被告醫療、程序保障及社會安全防護的需求，當精神疾患觸法者犯罪嫌疑重大，且具有危害性、急迫性時，檢察官可以聲請、法院也可在審判中依職權運用暫行安置制度，決定是否暫行安置及期間。

而法院裁定被告應暫行安置後，檢察官應依裁定內容，令入司法精神醫院、醫院、精神醫療機構或其他適當處所，施以暫行安置。不過當暫行安置的原因或必要性消滅或不存在，法院應撤銷暫行安置裁定；檢察官、被告、辯護人及被告輔佐人，也得向法院聲請撤銷。

台北的第一件國民法官案為23歲的李姓男子去年酒駕，結果在台北市忠孝東路車行地下道發生車禍，造成1人死亡。北檢今年3月8日依酒駕致死罪起訴李男，目前仍在準備程序中。

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核稿編輯：翁世航