快商務時代來臨！解密電商如何拼快送布局

去年年中一場疫情，民眾足不出戶，讓大家都感受到物流快與穩的重要性。隨著快商務(quick commerce)的發展，電商業者不再只競爭誰家商品多、誰家優惠多，全方位的服務才是電商之戰的新主場，尤其是物流服務，更成為通往消費者心中的關鍵道路。

根據KPMG報告，隨著都市化程度越來越高，小家庭與獨戶家庭也不斷增加，消費者的購物行為也發生變化，在現在的消費市場中，少量商品的需求越來越多，速度與方便性比以往任何時候都更加重要，也是品牌的決勝點之一。

快商務元年？國內外電商龍頭早已開始布局

快商務顧名思義就是要求快速交付貨物，跨國外送公司Delivery Hero也指出，快商務是電商的新時代，要縮短這傳統的最後一哩路，更要靠科技服務。除了空間及交通系統的優化，當然還有包含AI預測及庫存管理系統，透過數據和技術來減少成本。根據摩根大通的研究指出，Amazon可能成為美國最大的物流公司，Amazon自2019年開始就發展「一日到貨計劃」，為Prime會員推出24小時到貨服務，靠著自動化技術不斷優化物流流程，在幅員遼闊的美國做到一日到貨服務。

圖片來源：shutterstock 美國電商龍頭Amazon靠著自動化技術優化物流流程，在美國也做到快商務。

而提到快商務在台灣的發展，便會想到PChome 24h購物，2007年PChome 24h購物首創24小時到貨專區，在台灣電商與物流界掀起革命，為了掌握更全面的服務，也建立自有車隊，把關送貨速度及品質，目前PChome已在北部六縣市推動6小時到貨試營運，預計於今2022年下半年開始啟用A7中華郵政智慧物流園區營運，可望進一步提升為4小時到貨，值得期待。近來因外送平台的興起，從美食外送到生活用品外送，將送貨時間縮短到24小時內，開始以個位數小時計，2021年7月登台的韓國電商Coupang更是打出未來10分鐘到貨，刺激台灣電商業的物流布局。

圖片來源：Coupang 酷澎-官方FB 韓國亞馬遜之稱的coupang進軍台灣，打出10分鐘到貨口號。

快商務發展三布局

1.採取包圍戰加強衛星倉

過去電商為了管控出貨品質，常以大型集中式倉儲為戰略，隨著快商務興起，加上都市化程度越來越高，設點在市區、離消費者更近的衛星小倉儲也成了不可或缺的倉儲策略。

大型集中式倉儲及小衛星倉兩者雙管齊下，更能同時提升速度與品質。亞洲物流科技新創Pickupp於2021年7月進軍台灣，其在城市內與小型實體店面合作「共享衛星倉」，透過彈性的方式與店面共享空間，將一些實體店面的閒置倉庫和空間變成物流中心，以增加衛星倉的數量，提升物流效率之外也幫助實體商家帶來額外收入，對自身服務、消費者、商家等來說多方受惠。

2.強化運能保留彈性

過去台灣的物流產業以大型貨車為主要運送工具，隨著外送平台的興起，人們漸漸注意到機車的運能在城市生活更加便利，機動性高，運送成本也較低。

PChome 24h購物自有車隊即有超過200台貨車與機車的配置，且送貨品質如包裝的完整度及乾淨度高，隨著快商務需求增加，近來更與Pickupp合作，加強機車運能，可紓解臨時訂單或是交通塞車的問題，在維持品質之餘，也努力讓物流運送更有效率。

圖片來源：Pickupp台灣-官方IG 電商平台與物流平台聯手，機動性更高的摩托車運能讓配送服務快上加快。

3.數位化加強配送效率

傳統物流是人力密集產業，電商業的優勢在於可收集數據，預測更多的消費者行為，數位化成為快商務的一大助力，不僅在倉儲空間可設有自動化技術，如自動搬運機器人AGV、機器手臂等，在物流上，也能藉由數位化計算訂單的時間、材積、路線後給予最有效的分配。

從消費者在線上展開購物體驗開始，AI技術即可預測消費者可能購買商品，並進行貨物倉儲布局，當消費者下單，更能根據訂單內容、材積、運送地點計算出最適合出貨的方式和路線。PChome 24h購物今年將啟用的A7自動倉儲中心，除了倉儲面積增加五成，更大量使用AI人工智慧與物流結合，運用自動化技術降低人力、加速揀貨速度，預計啟用之後包裹處理量將提升一倍以上，運能也將提升2倍。

圖片來源：爆米花數位 數位化倉儲成為快商務一大助力。

快商務蓬勃發展，物流核心價值不能忘

快商務的核心價值是滿足消費者的需求，但消費者的需求是否完全圍繞著快，也是視情況而定，除了快，在商務上也有許多本質是不能偏廢的，例如建立與消費者的信賴感。電商自有車隊的物流士穿著整齊乾淨制服在街頭穿梭，以及貨物乾淨完整送到消費者手上，甚至在春節假期也提供不打烊配送服務，即使消費者臨時有送禮或是生活用品需求，不用離開團圓現場就能依靠有品質的快商務完成，滿足現代消費者的需求及渴望，無形中也帶給消費者信賴感。

圖片來源：爆米花數位 快商務服務不只包含「快」，貼近消費者需求的「穩」亦然重要，如專業有素的電商物流士、過節不打烊的貼心配送。

在目前追求快速的浪潮下，其實最不能忘記的是物流配送的核心──「穩」，對消費者而言，貨物運送的品質及運送時間準確性是基礎要求，再來才是追求快速等附加價值。維持原先的穩定外，再因應快商務的潮流，雙管齊下才能獲得消費者的信賴。

本文章內容由「爆米花數位」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。