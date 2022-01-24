【專訪】穿上軍服的漫畫家梁紹先：這傢伙的漫畫有破壞性，《國防報告書漫畫版》曾導致裁軍

文：賴萱珮（CCC編輯部）

這傢伙的漫畫有破壞性

梁紹先畢業於復興美工，後來從軍念政戰學校美術系，有著紮實美術底子的他，在軍中服役近二十年，繪製過最為人所知的漫畫作品，莫過於《奮鬥月刊》中以毛球為主角的國防教育漫畫及國防報告書漫畫版。從軍以來，他就一直以漫畫與美術設計活躍於國軍的大小活動之中。穿上軍服的漫畫家，經歷也與一般漫畫家不太一樣。

梁紹先大學畢業後即被派至野戰部隊，當時受長官交代繪製Q版人像作為禮物，贈送前來勞軍的台北縣長蘇貞昌，殊不知幾天後竟上了新聞，才知道縣長將此圖像印製在台北縣政府役男的兵役卡上，導致軍方長官在立法院被立委質疑行政不中立，國防部被搞得人仰馬翻。

梁紹先無奈地說：「因為這件事，後來很多長官都記得『那傢伙』，一個小小的少尉竟然玩那麼大。他們知道這個傢伙會畫畫，畫的東西有一些破壞性。」

服役初期，部隊工作繁重，梁紹先大都利用休息時間或是假日處理長官交辦的美工任務，閒暇之餘才繪製自己的漫畫作品，而因為陸續得過幾屆國軍文藝金像獎，他所完成的美工任務逐漸在軍中作出一定的口碑，美術專長才開始受到重用，從部隊調到專業單位。

Photo Credit: ©梁紹先 《燃燒的西太平洋》故事中，以少見的角度描寫中美角力與台海情勢，讓人一窺梁紹先架構劇本的能力。

《奮鬥月刊》與伸縮自如的毛球

軍中每周四莒光日時，會分發一本《奮鬥月刊》，宣導保密防諜、軍紀安全等內容。梁紹先2007年起開始在《奮鬥月刊》上刊登漫畫，問起連載之因，他笑說：「拜開明創新的長官所賜，加上我自己提議在原本都是文字的書中加入漫畫，後來反應不錯，就繼續畫下去了。」

一開始他畫的是比較寫實的畫風，因為早期畫漫畫仍是手工製作，須貼網點、刮網，同時還肩負部隊管理工作，大多只能用三更半夜的時間畫圖，眼睛健康難以負荷。

梁紹先也逐漸覺得創作遇到瓶頸：「畫到後來已經有點呆滯，覺得作品沒進度，只是在應付；我想說不行，得趕快畫一種可以大量快速生產、大家都喜歡的東西，而毛球的造型就正好適合這種作法。」

圓滾滾的毛球，可快速改變表情與造型，加口水或換帽子，就變成不同角色，既搞笑又可愛，在部隊中大受喜愛。梁紹先說：「毛球因為造型的關係有創作優勢，不同於人像需顧慮比例問題，要畫劇情漫還是四格漫畫，都很好放置。我會配合軍方文宣主題繪製『勿酒後駕車』、『出外休假須符合軍紀營規』等內容。

另一種是依照節慶繪製，例如七月畫七七抗戰、八月畫八二三炮戰；其他月分就穿插全民國防知識漫畫及軍事戰史，像是二次世界大戰、中途島海戰等。」後來，梁紹先的作品更擴展到《勝利之光》、《青年日報》，皆獲得不錯的迴響，持續累積作品，也迎來了製作《國防報告書漫畫版》的機會。

Photo Credit: 梁紹先提供 伸縮自如的毛球

小學生也看得懂，國防報告書漫畫版

每兩年出版一次的國防報告書，自2009年開始多了漫畫版本，也是梁紹先領銜繪製。提到繪製之因，梁紹先說：「當時我是少校，在單位裡接到國政處處長打來的電話。他問：『那個奮鬥月刊是你畫的嗎？』我說報告是我畫的。

他又問：『如果國防報告書變成漫畫，你有沒有把握？』我那時有點太囂張，說有把握，但心裡竊喜，反正可以畫漫畫我就畫。沒想到他們就派人來接我了。」梁紹先抱著滿載作品檔案的電腦主機，就這樣被載到國防部。

對於漫畫版，長官表示希望可以讓小學生也看得懂國際國防與戰略外交。但面對厚厚一本文字量極大的國防報告書，苦惱之餘，梁紹先向長官建議：「漫畫應是要建立軍方跟民眾的橋樑，畫的東西要是年輕人喜歡的東西。」

於是在長官同意之下，梁紹先並非照本宣科，而是介紹軍事武器，部隊生活、人才招募，例如選擇從軍，一個月的收入有多少等比較親民的內容，另繪製吸引人的角色擔任旁白解說。

《國防報告書漫畫版》出爐後大受好評，吸引了原本對國防軍事不感興趣的人們。用圖文方式呈現的國防報告書，因為資訊清楚，也曾導致長官閱讀後，認為某軍種人數太多而指示裁減人力，梁紹先無奈闖禍之餘，又再度證實，有影響力的漫畫，好比最有破壞力的武器。

Photo Credit: 梁紹先提供 每兩年出一次的《國防報告書漫畫版》，是說明台灣國防能力的重要出版品。

面對一百個主編，公部門生存策略

在國防部畫漫畫可不簡單，梁紹先的工作擔任重要的橋樑，連結喜歡看漫畫的人跟從來不看漫畫的人。他知道對讀者而言，漫畫應該要有趣好看，但對長官而言，事實正確與否比有趣重要。要怎麼不讓《報告書》在開完會、修改完後就走味，其製作過程可說歷經千錘百鍊。

《國防報告書漫畫版》在公開前，都須經過重重審核，最終審核則必須在眾多國防委員與學者、及一百多位中將級以上長官面前開會討論。梁紹先笑說：「開會審報告書時，你就像是要面對一百位沒看過漫畫的主編一樣，你說哪個漫畫家不發瘋？我的精神跟鐵打的一樣。」尤其當長官一聲令下，每一位與會成員都要發表意見，最後走出會議室時，報告書草稿都貼滿了須修改的標籤。

累積十年繪製報告書的經驗，梁紹先也發展出了一套生存策略。他首先跟長官做心理建設，依據修改幅度，建議先從文字開始修改，文字不行再改圖。但千萬不要完稿了才動結構，比如原本都是女角負責解說，要全部改成男角，這個就礙難處理。

但有的時候還是必須依據內容的正確性更動人物位置，為了加速修改流程，梁紹先事先畫好登場人物的各種姿勢與表情，若長官要換方向，就可立刻調換。他說：「每次要畫國防報告書時，我一定先要創造一個世界出來，人物都做好、舞台都弄好，再開始放置元素，變成一本漫畫庫。」