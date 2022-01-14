新增11例本土：聯邦銀行聚餐西堤餐廳新增3員工2顧客染疫、15日開放疫苗預約平台預約追加劑

中央流行疫情指揮中心今（14）日公布國內新增68例COVID-19確定病例，分別為11例本土個案及57例境外移入。針對今天新增的本土案例，案17630工作的聯邦銀行雖然沒有新增確診職員，但是銀行前往聚餐的西堤餐廳中，有3員工2顧客確診。

另外指揮中心將在1月15日開放COVID-19公費疫苗預約平台，將提供「已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」民眾預約接種疫苗追加劑。

本土新增11例，聯邦銀行案擴大、行員聚餐西堤餐廳3員工2顧客染疫

指揮中心今（14）日公布國內新增68例COVID-19確定病例，分別為11例本土個案及57例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為8例男性、3例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為25例男性、24例女性、8例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國（17例）、加拿大（5例）、菲律賓（4例）、澳大利亞、波蘭及越南（各3例）、印尼、丹麥、法國、葡萄牙、巴西、土耳其及瑞典（各1例）移入；另15例調查中。入境日介於去(2021)年12月31日至今（2022）年1月13日。

陳時中針對今日新增的本土案例進行說明，聯邦銀行行員沒有新增案例，但是行員家屬新增3例確診，都在匡列隔離的範圍內，相關疫調持續進行中。另外行員聚餐的中壢西堤餐廳中，工讀生（案17774）確診，而西堤中有3位員工2位顧客染疫，其中2名顧客均為3歲以下的幼童。

另外居服員（案17473）相關案例也新增1例，居服員乾妹妹的老公（案17804）也確診，不過對社區影響較小。

最後兩例則與歌友會相關，金嗓歌友會司機（案17368）的女友（案17806）與女友的孩子（案17770）也確診。其中案17770是瓦城餐廳員工，先前一採陰，不過是列在自主健康管理，所以後來有在社區中活動，因此會繼續進行相關疫調。

案17630：聚餐場所進行一系列調查及防治措施

針對案17630聯邦銀行行員相關案例，指揮中心對聚餐的西堤餐廳，進行一系列的調查與防治作為。

指揮中心已經指派防疫醫師及同仁，與衛生局一同前往餐廳進行風險調查。同時也依據餐廳預約資料和實聯制資料，發送簡訊，召回用餐客人進行採檢以及居家隔離。

另外針對餐廳，會在1月13至15日停業安排消毒，並且會由地方衛生單位公布足跡，提醒足跡有重疊的民眾，如果有症狀，要就醫評估採檢。

除此之外，案17630同住家人就讀的國中以及國小，會預防性停課1天。

1月15日開放公費疫苗預約平台第十九期，提供預約追加劑

指揮中心表示，因為希望「打的人變多，排隊等候的人更少」，將於1月15日開放COVID-19公費疫苗預約平台，在第十九期提供「已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」民眾預約接種疫苗追加劑。只要在2021年10月31日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週，同時在2004年1月23日前出生，就可以預約接種疫苗追加劑。

預約分流時程分成三個時段：

65歲以上：1月15日上午10時至1月16日中午12時。 50歲-64歲：1月15日中午12時至1月16日中午12時。 18歲-49歲：1月15日下午2時至1月16日中午12時。

指揮中心說明，施打時程會從1月17日開始，1月23日截止。民眾可於1月14日下午2時起至預約平台進行預約資格查詢，不再另發送預約提醒簡訊。另外陳時中也提醒，這次沒有事先的意願接種登記，是直接預約、直接開打。

除此之外，針對台北市市民，因為先前台北市已經有預約系統，所以第十九期不會加入中央的公費疫苗預約平台，所以如果來不及在台北市平台預約，但是想要施打追加劑的台北市市民，可以下一期再參加，或者也可以去新北市施打。

境外移入新增140例Omicron變異株、明日開始對病患進行分流

指揮中心公布7日至13日境外移入基因定序結果，其中驗出140例Omicron變異株。另外還驗出7例Delta，其中4例來自土耳其，3例則由越南入境。

指揮中心也根據過去的案例分析表示，目前沒有觀察到Omicron重症個案，與國際上看到的趨勢吻合。另外指揮中心也指出，雖然Omicron變異株的個案，絕大多數都打過疫苗。不過就國外的案例來看，沒有打疫苗的案例，得到Omicron變異株的重症機率較高。

另外陳時中指出，為了減輕醫療院所壓力，明天開始會對Omicron病患進行分流，輕症無症狀者會訂定指標，送往加強版防疫旅館或集中檢疫所，並且由台北先開始實施。

目前分流會分成兩部分，一個是醫療院所，另一個是分到加強版防疫旅館與集中檢疫所，也會訂定輪值表。

另外指揮中心也補充本土Omicron案例，昨（13）日公布的仁愛院區護理師，基因定序結果與先前照顧過的確診個案序列相同，而與中興院區和桃機案序列不同，因此研判感染鍊是另外一條。

Photo Credit: 指揮中心

桃園機場前進指揮所應變作為：繼續進行PCR、協助加設社區篩檢站

另外指揮中心也說明桃園機場前進指揮所應變作為，昨天針對桃機高風險單位，包含防疫車隊、手推車、清潔及保全採檢共1938人，今天則會繼續針對一般員工進行PCR採檢。

另外因應桃園社區疫情，會協助加設社區篩檢站，提供集中檢疫所收住匡列居隔民眾。

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核稿編輯：楊士範