火辣的《單身即地獄》：愛情裡的心機戰爭

韓國戀愛實境秀《單身即地獄》創下台灣Netflix第二名記錄，更衝上全球前十名，如此老梗能深受各界喜愛，除高顏值男女外，還多了幾分歐美戀愛實鏡秀沒有的戀愛張力。

《單身即地獄》無疑是膚淺的，卻膚淺的好看，等同把愛情變成競爭，加以霍桑效應（Hawthorne Effect，被觀察者效應）放大參賽者好勝心。另外參賽者需隱藏年齡、職業，以外貌、力量、談吐、個性在短暫時間認識異性，鎖定目標，發動攻擊，如此緊迫時間下更易令人焦躁，得失心加重。

《單身即地獄》節目設計很簡單，將12名高顏值男女流放在荒島「地獄島」，沒收其通訊設備，並需自行打水、烹煮，以封閉的環境加速情感升溫，且每天進行一次配對，配對成功者將獲得獎勵，搭直升機至「天堂島」五星總統套房約會一晚（隔天還是會送回來）。

平日裡，單身並不覺可恥，但在如此設計下，單身，亦即配對不成功反倒會引發自我懷疑，等同變相懲罰，特別是這12名高顏值男女，在現實生活中的戀愛經驗可說是攻無不克，受訪前都自信滿滿，然而一踏進地獄島參與競爭，也顯得特別沒落。

《單身即地獄》除了看俊男美女的愛情廝殺外，更可讀出愛情裡的心機，以旁觀者的眼光審視主角們的情感線，就像調快一部愛情電影的撥放鍵，短短9天濃縮暗戀、第三者、鬥爭、忌妒事件，描繪出每個人在愛情中的不安心思，是日常愛情裡的縮影。

《單身即地獄》人氣最旺盛的莫過於外貌如洋娃娃，韓版周揚青的宋智雅，不過最讓我愕然、覺得可惜的是姜素妍。姜素妍不是裡面最漂亮的女生，一開頭卻非常亮眼，小麥膚色，熱愛拳擊運動，個性直率，對每個人都體貼，主動幫別人倒水，像是個可以信賴的大姐姐，不過隨著後面幾集簡直是黑化了。

Photo Credit: Netflix

姜素妍第二天即與吳振澤配對成功，但兩人也僅於互相傾訴好感程度，隨後姜素妍卻採取緊迫盯人姿態，甚至質問對方為什麼在第三天選擇另一位參賽者前往天堂島，讓對方備受壓力；而姜素妍自己亦也向另一位男性世勳展開攻勢，並遊說對方放棄原本追求的芝燕，卻因太急躁、時間點抓不對，反倒讓對方覺得自己只是備胎，宣告破局。後來姜素妍甚至暗示新加入的女團員不要參與競爭，諸多事件都讓姜素妍的人設曲線不斷翻轉。

然而，《單身即地獄》是人生中愛情的縮影，在有限的時間下，每個人都想確定關係，被肯定、被愛，遇到競爭對手、第三者難免妒忌、急躁，卻忽略除了外貌吸引之外，最重要的是相處的合諧感和危機處理。

如同現實生活，很多人以為告白成功、結婚生子就是感情穩定，頭過身就過，但其實相處比吸引還難，且人生裡的誘惑絕對比《單身即地獄》實境秀裡的9天更長、更複雜，光憑第一印象的吸引斷不可能長久，激情、浪漫會被忌妒不安情緒給消弭，一個有壓迫感的環境任誰都想逃。

回想起求學年代探討兩性關係的書籍，暢銷書如《壞女人有人愛》、《壞女人吸引力》等，似乎都走心機取向，內容不外乎欲擒故縱、如何散發女性吸引力。

無可諱言，這對年輕男女或許會有效果，但對三、四十歲稍有情感歷練的人士反而會覺得很煩膩；人到了某個年紀，相處自在遠比那些刻意設計的心機來得重要，我想這也是世勳最後對姜素妍好感度盡失，甚至不耐煩的原因。

對於《單身即地獄》的總結，我想張愛玲有句話很貼切：「愛情經得起風雨，卻經不起平凡」；短時間的激情、好感不難，但當鎂光燈張力不再，回歸現實後，要怎麼長久維繫下去才是難題。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航