「無聊猿」為什麼爆紅？購買NFT究竟是身份地位的象徵，還是單純的金融投資？

文：馬克解讀金融科技

NFT在2021年掀起了一陣風潮，從單純的數位藝術品到現在頭貼身份象徵，其中最為人知曉的就是無聊猿（Bored Ape），然而對於一般民眾而言，NFT的購買究竟是身份地位的象徵，還是單純的金融投資？

再加上NFT風潮是不是會成為未來長期的發展趨勢，NFT有沒有可能成為曇花一現的「潮流品」，還是越趨成熟變成區塊鏈時代下的「經典品」，馬克認為這些問題都還值深思及探討。

今天馬克就帶大家一起看看無聊猿竄紅的原因、可能面臨的困境與NFT市場未來發展趨勢。

一、無聊猿簡介

無聊猿猴遊艇俱樂部（The Bored Ape Yacht Club），在幣圈簡稱為「猴子」、「無聊猿」、「BAYC」，或「Bored Ape」，被歸類為獨家會員或社會組織，只要擁有其中一個的NFT（非同質化代幣）即可成為該俱樂部的會員，並逐步建立了全新NFT系列、NFT陞級系列和BAYC持有者的專屬俱樂部。

（一）無聊猿創作由來

由Yuga Labs首先於2021年4月29日推出。據稱創作者共有四位，包括Gargamel、Gordon Goner、Emperor Tomato Ketchup，以及No Sass。透過演算法編程混合並匹配猿猴，創作出10000個不同的猿猴圖像。

此項目的最初發想是，假若他們在加密投資狂潮後提前退休會想要做什麼，於是他們認為一旦財務自由之後，生活會變得「無聊透頂」、「無事可做」，因此，「無聊猿遊艇俱樂部」的基本概念就此出現。至於選擇猿猴作為代表動物，其想法來自幣圈中「無腦跟風進場」（Ape In）中的Ape（猿猴）一詞而來。

（二）什麼是NFT（非同質化代幣）

不可替代性：幣幣不等值，無法像現金一樣直接交易 不可分割性：只能購買「整個」NFT，無法只買0.5個NFT 獨一性：具有專屬ID識別，無法偽造或複製

（三）如何進入NFT市場

起初並沒有對外募資，而是將他們當時所擁有的全部財產押注於該項目，並且使用免費且安全技術性較低的Gmail帳號作為聯繫窗口，由此可知，創始者一開始對此項目是否成功並無一定的把握。然而這個項目的出現，成功將強大的「社群意識」導入NFT收藏的動力之中。

二、無聊猿竄紅之因

（一）財富與地位的象徵

無聊猿以90年代外觀的特定藝術風格，作為頭像創作的代表，這意味著具有相似興趣和品味的特定群體，會被該項目所吸引，從而可以將他們輕鬆網羅起來。

其次，俱樂部提供令牌門控訪問（通行證），這代表用戶必須持有一定的餘額，才能訪問特殊的聊天室或Discord伺服器。 在為NFT帶來價值的同時，也象徵持有人的財富與地位。

（二）頭像概念的潮流風氣盛行

無聊猿並非自動生成頭像的始祖，早在2017年，就已經有CryptoPunks，但其頭像並不是每一個都特別製作，而是透過基本的套件素材，再由AI及系統演算組合出10000個絕不重覆的圖案設計。

無聊猿延伸了同樣的技術，只是在素材及設計上更為精緻，而且更強調每一個無聊猿頭像的獨特性。

（三）吸引眾人效仿的「名人效應」

不論虛擬或是真實的藝術品，多半會於公眾人物持有後大幅升值。無聊猿的持有人或曾經的持有人，包括美國著名主持Jimmy Fallon、富商Mark Cuban、Timbaland和台灣藝人柯震東、陳柏霖也持有BYAC頭像，有了公眾人物的加持，使得各個NFT系列頭像在市場上更受到關注。

（四）資源稀少性決定其價值高低

無聊猿頭像每個屬性，都可以採用多種不同的樣式和顏色，可以大致分為7種的屬性：背景、衣服、耳環、眼睛、毛髮、帽子和嘴巴。統計上有一些屬性在收藏品中很少見，而一些則很常見。

任何東西低於1%都被認為是罕見的。不同的搭配組合會呈現不同面貌的猿猴，稀有程度也會有所差異，因此創造出其獨特藝術性的收藏價值。

三、可能面臨的困境與擔憂

（一） 過度倚賴「名人效應」

無聊猿在設計起初便強調「社群精神」，一旦加入俱樂部後，除了有會員專屬權利外，身分認同更是此一社群的經營重點。每當有球星或明星加入，同時也會提升此項目持有者的尊榮感。

但任何東西「潮牌化」後，原本作為收藏品的目的可能會有所改變，成為產品生命週期相對短的「流行品」。如果無法從「潮流商品」轉變為「時代經典」的話，那麼在市場上被淘汰只是遲早的問題。

（二）開放IP可能會使智慧財產權的界線模糊

無聊猿發起人基於開放社群的初衷，因此，猿猴的持有人可以將猿猴的圖像印製在T恤、馬克杯、貼紙等各類商品上，甚至使用該圖像去製造任何衍生性NFT產品，這些權利是全球性且沒有限制的，唯一的條件是僅有現任持有人可行使該權利。

然而，一旦出現個別IP經濟利益變大，市場上可能出現魚目混珠或版權相關的法律爭議，將衍生出無數難以解決的智財權問題。

（三） 無聊猿擬人化後所衍生的社會問題與歧視風險

購買NFT的持有者大部分為白人種族，可能會發生影射收藏者族群外型的輿論，和NFT圖像買賣價格之落差，或是顯現白人與黑人間貧富不均等社會現象。

除了上升至種族問題外，數據顯示男性持有者和以男性作為圖像的NFT佔了半數以上，此數據意味NFT市場的男性玩家為多數，卻也浮現女權是否弱勢的問題，因此，無聊猿的猿猴外型擬人化後，可能容易受到特定操作導致政治爭議或族群意識的風險。

四、NFT市場未來趨勢發展

NFT在2021年掀起了一陣風潮，未來的趨勢發展也勢不可擋，成長潛力不容小覷， NFT目前已和遊戲、金融、藝術娛樂和醫學等不同產業所採用。應用層面可說是包羅萬象，其中馬克覺得比較有趣的發展如下。

（一）NFT如何碎片化

因市場上NFT的價格居高不下，進而影響二手市場的買賣，也帶動NFT「碎片化」的趨勢，碎片化意指將NFT分解成數小塊，我們可以透過較低的價格購買其中一小部分，但並非「實際持有」NFT，而是擁有以他發行代幣的「所有權」。